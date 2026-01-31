ETV Bharat / state

ప్రచారంపై దృష్టి సారించిన పార్టీల నాయకులు - ఓటర్లను ప్రసన్నం చేసుకునేందుకు విశ్వప్రయత్నాలు

గెలుపే లక్ష్యంగా జోరుగా ప్రచారం సాగిస్తున్న పార్టీల నేతలు - కాంగ్రెస్ హామీలను బాకీ గార్డులుగా ముద్రించి పంపిణీ చేస్తున్న విపక్షాలు - ఫోన్ ట్యాపింగ్ పేరుతో సర్కార్ కాలయాపన చేస్తోందంటూ విమర్శలు

Published : January 31, 2026 at 7:37 AM IST

Telangana Municipal Elections 2026 : మున్సిపల్‌ ఎన్నికల నామినేషన్ల పర్వం ముగియడంతో అన్ని పార్టీలు ప్రచారంపై దృష్టి సారించాయి. ఓటర్లను ప్రసన్నం చేసుకునేందుకు నాయకులు అన్ని రకాల ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. గెలుపే లక్ష్యంగా జోరుగా ప్రచారం సాగిస్తున్నారు.

బాకీ కార్డులుగా ముద్రించి : రాష్ట్రంలో పురపోరు సందడి జోరుగా సాగుతోంది. కాంగ్రెస్ నేతలు పార్టీ బీఆర్​ఎస్​ నాయకులపై బురద జల్లి బదనాం చేస్తున్నారని ఎమ్మెల్యే సునీత లక్ష్మారెడ్డి అన్నారు. మెదక్ జిల్లా నర్సాపూర్ మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల్లో బీఆర్​ఎస్​ అభ్యర్థులు ఘనవిజయం సాధిస్తారని సునీత లక్ష్మారెడ్డి ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. జగిత్యాల జిల్లా మెట్‌పల్లిలో ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ కల్వకుంట్ల సంజయ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలను, బాకీ కార్డులుగా ముద్రించి ఓటర్లకు పంపిణీ చేశారు. కారు గుర్తుకు ఓటు వేసి కాంగ్రెస్‌ను చిత్తు చేయాలని ఎమ్మెల్యే ఓటర్లను కోరారు.

ప్రచారంపై దృష్టి సారించిన పార్టీల నాయకులు - ఓటర్లను ప్రసన్నం చేసుకునేందుకు విశ్వ ప్రయత్నాలు (ETV)

"అధికార పార్టీ వారికి ప్రజాబలం లేకపోవడంతో అధికార బలం చూపిస్తూ ఉన్నారు. నామినేషన్​ ఆఖరిరోజున ఓ ముగ్గురు అభ్యర్థులను నామినేషన్​ వేయకుండా తీసుకెళ్లిపోయారు. ఇంతటి దౌర్భాగ్య స్థితికి కాంగ్రెపార్టీ చేరుకుంది. వారిలో ఓడిపోతాం అనే భయం ఏర్పడింది. ఈ రెండున్నర ఏళ్లలో ఇచ్చిన వాగ్దానాలు నెరవేర్చలేదని, ప్రజలు వారిని తిరస్కరిస్తున్నారని భయపడుతున్నారు." - డాక్టర్‌ కల్వకుంట్ల సంజయ్‌, ఎమ్మెల్యే

వారి మధ్య ఒప్పందం : ప్రభుత్వంపై రాష్ట్ర ప్రజల్లో తీవ్ర అసంతృప్తి ఉందని రాజ్యసభ సభ్యుడు లక్ష్మణ్‌ అన్నారు. ఫోన్ ట్యాపింగ్ అంశంలో విచారణ పేరుతో రేవంత్ సర్కార్ కాలయాపన చేస్తుందని విమర్శించారు. మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో మంచి ఫలితాలు సాధిస్తామని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. నీతికి నిజాయితీకి మారుపేరైన బీజేపీ అభ్యర్థులను గెలిపించాలని మెదక్ ఎంపీ రఘునందన్ రావు విజ్ఞప్తి చేశారు. మెదక్ జిల్లా నరసాపురం మున్సిపాలిటీ కాషాయం పార్టీ కైవసం చేసుకుంటుందని రఘునందన్ రావు అన్నారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, కేసీఆర్ మధ్య లోపాయికారి ఒప్పందం జరిగిందని బీజేపీ రాష్ర్ట అధ్యక్షుడు రామచందర్‌రావు విమర్శించారు. ఒకరిని ఒకరు రక్షించుకుంటున్నారని ఆరోపించారు. జగిత్యాలలో నిర్వహించిన ఎన్నికల ప్రచారంలో బీజేపీ రాష్ర్ట అధ్యక్షుడు రామచందర్‌రావు, నిజామాబాద్‌ ఎంపీ ధర్మపురి అర్వింద్‌ పాల్గొన్నారు.

"బొగ్గు కుంబకోణం బీఆర్​ఎస్​ పార్టీ చేసింది. వారి హయాంలో డబుల్​ బెడ్ రూమ్​ ఇస్తాం అని హామీ ఇచ్చింది. దానిని నెరవేర్చలేదు. దీని కోసం రూ. కోట్లలో ఖర్చుచేశారు. అధికార పార్టీ కూడా ఇందిరమ్మ ఇళ్లు ఇస్తాం అని చెప్పింది. వీరు కూడా ఇప్పటికీ నెరవేర్చలేదు. తెలంగాణను కాపాడాలనుకున్నా, మన బతుకులు మార్చుకోవాలనుకున్నా బీజేపీకి ఓటు వేసి గెలిపించాలి." - రామచందర్‌రావు, బీజేపీ రాష్ర్ట అధ్యక్షుడు

ఎన్నికల్లో భార్యాభర్తల పోరు : నిర్మల్ పురపోరు ఆసక్తికరంగా మారింది. 42 వార్డులున్న ఈ ప్రాంతంలో తాజాగా జరగనున్న ఎన్నికల్లో ముగ్గురు దంపతులు ఆరుచోట్ల పోటీపడుతుండటం విశేషం. మున్సిపల్ ఛైర్మన్ పదవి బీసీ మహిళకు కేటాయించడంతో దాన్ని ఎలాగైనా దక్కించుకోవాలనే తాపత్రయంతో తమ భార్యలను రంగంలోకి దింపారు. 37వ వార్డు నుంచి అప్పాల గణేశ్ చక్రవర్తి 36వ వార్డు నుంచి అతని భార్య అప్పాల కావ్య కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులుగా పోటీ చేస్తున్నారు. గణేశ్ చక్రవర్తి గతంలో మున్సిపల్ ఛైర్మన్​గా పనిచేశారు. ఇప్పటికే కాంగ్రెస్ పార్టీ అప్పాల కావ్య గణేశ్​ను ఛైర్‌పర్సన్‌ అభ్యర్థిగా సంకేతాలు ఇచ్చేసింది. దీంతో గణేశ్​ సతీమణి కావ్య రాజకీయ ఆరంగేట్రం చేయాల్సి వచ్చింది.

ఓటర్లను ప్రసన్నం చేసుకునే పనిలో : 30వ వార్డు నుంచి అయ్యన్నగారి రాజేందర్ పోటీచేస్తుండగా 40వ వార్డు నుంచి అతని భార్య మాధవి నామపత్రం దాఖలు చేశారు. వీరిద్దరూ బీఆర్​ఎస్​అభ్యర్థులుగా పోటీ చేస్తున్నారు. రాజేందర్ నాలుగుసార్లు కౌన్సిల్‌గా గెలుపొందిన అనుభవం ఉండగా భార్య తొలిసారిగా ఎన్నికల బరిలో నిలుస్తున్నారు. 27వ వార్డులో అయేషా కౌసర్ 39వ వార్డు నుంచి ఆమె భర్త తౌహీదుద్దీన్ కాంగ్రెస్ తరపున ఎన్నికల బరిలో నిలిచారు. వీరద్దరూ గతంలో కౌన్సిలర్లుగా పనిచేశారు. వీరంతా ఓటరు దేవుళ్లను ప్రసన్నం చేసుకునే పనిలో నిమగ్నం అయ్యారు.

తెలంగాణలో మున్సిపల్ ఎన్నికలు - వినూత్నంగా జనసేన అభ్యర్థి నామినేషన్

వారు లేనిదే అడుగు పడదు! : 'పుర' సమరంలో యువ మంత్రం జపిస్తున్న రాజకీయ పార్టీలు

