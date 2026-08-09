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మెట్రో స్టేషన్​ థియేటర్లలో పార్టీ సెలబ్రేషన్లు - వేడుకల ట్రెండ్ మార్చిన హైదరాబాదీలు

కిట్టీ పార్టీలకు అడ్డాలవుతున్న మెట్రో స్టేషన్లు - ప్రైవేట్‌ థియేటర్‌లో వేడుకలు చేసుకుంటున్న హైదరాబాద్ వాసులు - మనకు నచ్చిన డెకరేషన్, ఫుడ్ ఎంచుకునే వెసలుబాటు - ఆన్​లైన్​లో స్లాట్​ బుక్​ చేసుకునే అవకాశం

హైదరాబాద్​ మెట్రో​ స్టేషన్లలో పార్టీ థియేటర్లు
Party Theatre In HYD Metro Stations (Eenadu)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 9, 2026 at 2:34 PM IST

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Party Theatre In HYD Metro Stations : స్నేహితులతో సరదాగా కబుర్లు చెప్పుకుంటూ కాలక్షేపం చేయడానికి కెఫేలు, రెస్టారెంట్లను ఎంచుకోవడం సాధారణం. పుట్టిన రోజు, పెళ్లి రోజు వంటి చిన్నపాటి వేడుకలను హోటళ్లు, మినీ ఫంక్షన్​ హాళ్లలో జరుపుకోవడం కూడా సహజం. కానీ హైదరాబాద్​ వాసులు ఈ పోకడకు చెక్​ పెడుతూ మెట్రో స్టేషన్లలో వేడుకలు చేసుకుంటూ కొత్త పార్టీ కల్చర్​ను క్రియేట్ చేస్తున్నారు. నగరంలోని మెట్రోల్లో ఉండే ప్రైవేట్ థియేటర్లలో బర్త్​ డే, మ్యారేజ్​ డే, కిట్టీ పార్టీలు నిర్వహిస్తూ కొత్త ట్రెండ్​ను సృష్టిస్తున్నారు.

కిట్టీకి థియేటర్‌ టచ్‌ : స్నేహితులను కలవడం, వారితో చిట్​ చాట్​ చేయడం, చిన్న చిన్న సెలబ్రేషన్లు చేసుకోవడం మహిళల కిట్టీ పార్టీలో సహజంగా చూస్తుంటాం. వీటికి ఇప్పుడు ప్రైవేట్ థియేటర్ ఆలోచన తోడవుతోంది. సాధారణ మూవీ హాల్స్​కు భిన్నంగా వీటిని ముస్తాబు చేసి ప్రత్యేకంగా ఓ గ్రూప్​​ కోసం థియేటర్లను బుకింగ్ చేసుకొని వాటిలో బర్త్​ డే, మ్యారేజ్​ డే, యానివర్సరీలు జరుపుకోవచ్చు. ఇలా బుక్​ చేసుకున్న థియేటర్లలో వేడుకకు తగినట్లు డెకరేషన్, టేబుల్ లైటింగ్, ఫాగ్ ఎంట్రీ, కేక్ కటింగ్, రోజ్​ బొకే, క్యాండిల్ పాత్​వే వంటి ఆప్షన్లు ఎంచుకునేందుకు అవకాశం ఉంది. దీని ద్వారా సాధారణ కిట్టీ పార్టీ కంటే కాస్త వినూత్నంగా చిన్నపాటి పండగ వాతావరణం నెలకొంటోంది.

నచ్చిన కంటెంట్​ చూస్తూ చిల్​ అవ్వొచ్చు : ఈ పార్టీ థియేటర్​లో మరో స్పెషాలిటీ ప్రైవసీ. ఫ్రెండ్స్​ గ్రూప్​​తో కలిసి తమకు కేటాయించిన ప్రైవేట్ స్పేస్​​లో కలిసి సమయాన్ని గడపే అవకాశం ఉంటుంది. బిగ్​ స్క్రీన్​పై ఇష్టమైన మూవీ లేదా కంటెంట్​ను చూస్తూ వేడుక జరుపుకోవచ్చు. సర్​ప్రైజ్​ ఇస్తూ విషెస్​ చెప్పొచ్చు. ఒకవేళ మనకు నచ్చిన సినిమా వీక్షించాలని అనిపించినా ఓటీటీ అకౌంట్ల ద్వారా వాటిని చూసే వెసలుబాటు కూడా ఉంది. ఇక్కడ వేడుకకు తగినట్లు కేక్, బొకే, ఫుడ్​ వంటి సదుపాయాలు అందుబాటులో ఉంటాయి.

ఈ మెట్రోల్లో పార్టీ థియేటర్ ఆప్షన్ : రోడ్లపై ట్రాఫిక్​లో చిక్కుకోకుండా ఉండేందుకు నగరంలో నిత్యం వేలాది మంది ఒక చోటు నుంచి మరో ప్రాంతానికి వెళ్లడానికి మెట్రోలో ప్రయాణం చేస్తున్నారు. ఇలా మెట్రో ద్వారా నగరంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి మనం బుక్​ చేసుకున్న ప్రైవేట్​ థియేటర్​కు నేరుగా వెళ్లొచ్చు. యూసుఫ్​గూడ, జెఎన్​టీయూ, కూకట్​పల్లి, ఎస్​ఆర్​నగర్ మెట్రో స్టేషన్ల​ దగ్గర పార్టీ థియేటర్​ కాన్సెప్ట్​కు సదుపాయం కల్పిస్తున్నాయి. అయితే ఈ థియేటర్లను ఆన్​లైన్​లోనే లొకేషన్, స్లాట్​ బుక్​ చేసుకోవచ్చు. ఇందులో థీమ్, డెకరేషన్, కేక్​తో పాటు ఇతర యాడ్​-ఆన్స్​ను ఎంచుకునేందుకు వెసలుబాటు ఉంది.

"చిన్నపాటి వేడుకల కోసం హోటల్​లో ఓ టేబుల్​ బుక్​ చేసుకొని గంటల కొద్దీ కబుర్లు చెప్పుకునే కల్చర్​కు ఈ పార్టీ థియేటర్​ ప్రత్యామ్నాయంగా నిలుస్తున్నాయి. మన వాళ్లం, మన థియేటర్​, మన సెలబ్రేషన్ అనే ఈ కొత్త కాన్సెప్ట్​ నగర వాసులను ఎక్కువగా ఆకట్టుకుంటోంది. సర్​ప్రైజ్​ ఇవ్వాలనుకునే వారికి, వేడుకలను గోప్యంగా జరుపుకోవాలనుకునే వారికి సరైన ఎంపిక. తక్కువ మందితోనే పార్టీ చేసుకోవాలి అనుకునే వారికీ మంచి అవకాశంగా ఉంటున్నాయి. మీరు సెలెక్ట్ చేసుకునే ప్యాకేజీ, సభ్యుల ఆధారంగా రూ.600 నుంచి 3,993 వరకు ఛార్జ్ చేస్తాం" - అభిలాష్, యూసుఫ్‌గూడ మెట్రోస్టేషన్, పార్టీ థియేటర్‌ నిర్వాహకులు

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మెట్రో​ స్టేషన్లలో పార్టీ థియేటర్లు
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