మెట్రో స్టేషన్ థియేటర్లలో పార్టీ సెలబ్రేషన్లు - వేడుకల ట్రెండ్ మార్చిన హైదరాబాదీలు
కిట్టీ పార్టీలకు అడ్డాలవుతున్న మెట్రో స్టేషన్లు - ప్రైవేట్ థియేటర్లో వేడుకలు చేసుకుంటున్న హైదరాబాద్ వాసులు - మనకు నచ్చిన డెకరేషన్, ఫుడ్ ఎంచుకునే వెసలుబాటు - ఆన్లైన్లో స్లాట్ బుక్ చేసుకునే అవకాశం
Published : August 9, 2026 at 2:34 PM IST
Party Theatre In HYD Metro Stations : స్నేహితులతో సరదాగా కబుర్లు చెప్పుకుంటూ కాలక్షేపం చేయడానికి కెఫేలు, రెస్టారెంట్లను ఎంచుకోవడం సాధారణం. పుట్టిన రోజు, పెళ్లి రోజు వంటి చిన్నపాటి వేడుకలను హోటళ్లు, మినీ ఫంక్షన్ హాళ్లలో జరుపుకోవడం కూడా సహజం. కానీ హైదరాబాద్ వాసులు ఈ పోకడకు చెక్ పెడుతూ మెట్రో స్టేషన్లలో వేడుకలు చేసుకుంటూ కొత్త పార్టీ కల్చర్ను క్రియేట్ చేస్తున్నారు. నగరంలోని మెట్రోల్లో ఉండే ప్రైవేట్ థియేటర్లలో బర్త్ డే, మ్యారేజ్ డే, కిట్టీ పార్టీలు నిర్వహిస్తూ కొత్త ట్రెండ్ను సృష్టిస్తున్నారు.
కిట్టీకి థియేటర్ టచ్ : స్నేహితులను కలవడం, వారితో చిట్ చాట్ చేయడం, చిన్న చిన్న సెలబ్రేషన్లు చేసుకోవడం మహిళల కిట్టీ పార్టీలో సహజంగా చూస్తుంటాం. వీటికి ఇప్పుడు ప్రైవేట్ థియేటర్ ఆలోచన తోడవుతోంది. సాధారణ మూవీ హాల్స్కు భిన్నంగా వీటిని ముస్తాబు చేసి ప్రత్యేకంగా ఓ గ్రూప్ కోసం థియేటర్లను బుకింగ్ చేసుకొని వాటిలో బర్త్ డే, మ్యారేజ్ డే, యానివర్సరీలు జరుపుకోవచ్చు. ఇలా బుక్ చేసుకున్న థియేటర్లలో వేడుకకు తగినట్లు డెకరేషన్, టేబుల్ లైటింగ్, ఫాగ్ ఎంట్రీ, కేక్ కటింగ్, రోజ్ బొకే, క్యాండిల్ పాత్వే వంటి ఆప్షన్లు ఎంచుకునేందుకు అవకాశం ఉంది. దీని ద్వారా సాధారణ కిట్టీ పార్టీ కంటే కాస్త వినూత్నంగా చిన్నపాటి పండగ వాతావరణం నెలకొంటోంది.
నచ్చిన కంటెంట్ చూస్తూ చిల్ అవ్వొచ్చు : ఈ పార్టీ థియేటర్లో మరో స్పెషాలిటీ ప్రైవసీ. ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్తో కలిసి తమకు కేటాయించిన ప్రైవేట్ స్పేస్లో కలిసి సమయాన్ని గడపే అవకాశం ఉంటుంది. బిగ్ స్క్రీన్పై ఇష్టమైన మూవీ లేదా కంటెంట్ను చూస్తూ వేడుక జరుపుకోవచ్చు. సర్ప్రైజ్ ఇస్తూ విషెస్ చెప్పొచ్చు. ఒకవేళ మనకు నచ్చిన సినిమా వీక్షించాలని అనిపించినా ఓటీటీ అకౌంట్ల ద్వారా వాటిని చూసే వెసలుబాటు కూడా ఉంది. ఇక్కడ వేడుకకు తగినట్లు కేక్, బొకే, ఫుడ్ వంటి సదుపాయాలు అందుబాటులో ఉంటాయి.
ఈ మెట్రోల్లో పార్టీ థియేటర్ ఆప్షన్ : రోడ్లపై ట్రాఫిక్లో చిక్కుకోకుండా ఉండేందుకు నగరంలో నిత్యం వేలాది మంది ఒక చోటు నుంచి మరో ప్రాంతానికి వెళ్లడానికి మెట్రోలో ప్రయాణం చేస్తున్నారు. ఇలా మెట్రో ద్వారా నగరంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి మనం బుక్ చేసుకున్న ప్రైవేట్ థియేటర్కు నేరుగా వెళ్లొచ్చు. యూసుఫ్గూడ, జెఎన్టీయూ, కూకట్పల్లి, ఎస్ఆర్నగర్ మెట్రో స్టేషన్ల దగ్గర పార్టీ థియేటర్ కాన్సెప్ట్కు సదుపాయం కల్పిస్తున్నాయి. అయితే ఈ థియేటర్లను ఆన్లైన్లోనే లొకేషన్, స్లాట్ బుక్ చేసుకోవచ్చు. ఇందులో థీమ్, డెకరేషన్, కేక్తో పాటు ఇతర యాడ్-ఆన్స్ను ఎంచుకునేందుకు వెసలుబాటు ఉంది.
"చిన్నపాటి వేడుకల కోసం హోటల్లో ఓ టేబుల్ బుక్ చేసుకొని గంటల కొద్దీ కబుర్లు చెప్పుకునే కల్చర్కు ఈ పార్టీ థియేటర్ ప్రత్యామ్నాయంగా నిలుస్తున్నాయి. మన వాళ్లం, మన థియేటర్, మన సెలబ్రేషన్ అనే ఈ కొత్త కాన్సెప్ట్ నగర వాసులను ఎక్కువగా ఆకట్టుకుంటోంది. సర్ప్రైజ్ ఇవ్వాలనుకునే వారికి, వేడుకలను గోప్యంగా జరుపుకోవాలనుకునే వారికి సరైన ఎంపిక. తక్కువ మందితోనే పార్టీ చేసుకోవాలి అనుకునే వారికీ మంచి అవకాశంగా ఉంటున్నాయి. మీరు సెలెక్ట్ చేసుకునే ప్యాకేజీ, సభ్యుల ఆధారంగా రూ.600 నుంచి 3,993 వరకు ఛార్జ్ చేస్తాం" - అభిలాష్, యూసుఫ్గూడ మెట్రోస్టేషన్, పార్టీ థియేటర్ నిర్వాహకులు
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