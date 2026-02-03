'పోలీసులు నన్ను బెదిరించి నామినేషన్​ ఉపసంహరింపజేశారు' : బీజేపీ అభ్యర్థి కంప్లైంట్

ETV Bharat / state

రామగుండంలో పోలీసులపై అదనపు డీసీపీకి బీజేపీ అభ్యర్థి ఫిర్యాదు - ఉపసంహరించుకోవడంతో ఈ డివిజన్‌ ఏకగ్రీవమే! - పలుచోట్ల అభ్యర్థిత్వం దక్కలేదని ఆత్మహత్యాయత్నాలు

Telangana Municipal Elections 2026
Telangana Municipal Elections 2026 (Eenadu)
Published : February 3, 2026 at 12:59 PM IST

3 Min Read
Telangana Municipal Elections 2026 : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మరికొన్ని రోజుల్లో మున్సిపల్​ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. రామగుండం నగరపాలక ఫస్ట్​ డివిజన్​లో బీజేపీ తరఫున నామినేషన్​ దాఖలు చేసిన రీమాబిశ్వాస్​ సోమవారం ఉపసంహరించుకున్నారు. జనరల్​ మహిళకు కేటాయించిన ఈ డివిజన్​లో ముగ్గురు తమ నామినేషన్లు దాఖలు చేశారు. అయితే ఎన్టీపీసీ పోలీసులు, కొంత మంది నాయకులు బలవంతంగా ఉపసంహరించుకోవాలని తనను బెదిరించారని రీమా బిశ్వాస్​ బీజేపీ నాయకులు కాసం వెంకటేశ్వర్లు, సంధ్యారాణి తదితరులతో కలిసి రామగుండం పోలీస్ కమిషనరేట్​ అదనపు డీసీపీ శ్రీనివాస్​కు ఫిర్యాదు చేశారు. బాధితురాలి వివరాల ప్రకారం,

రీమాబిశ్వాస్​ భర్త పంకజ్ ​కుమార్​ బిశ్వాస్​ ఎన్టీపీసీలో కాంట్రాక్టు కార్మికుడు. మధ్యాహ్నం ఆయన విధుల్లో ఉండగా, పోలీసులు పంకజ్​ను స్టేషన్​కు పిలిపించారు. 'నీ మీద గంజాయి కేసు పెడతాం. జైలుకు వెళ్తావా? నామినేషన్​ ఉపసంహరించుకుంటారా? అని బెదిరించారు. ఫస్ట్​ డివిజన్​ కాంగ్రెస్​ పార్టీ నాయకుడు మల్లేశ్​ అనుచరులు కూడా కొద్ది రోజుల నుంచి బెదిరిస్తున్నారు. బలవంతంగా నా కుమారుడితో సహా నన్ను ఎన్టీపీపీలోని నామినేషన్​ సెంటర్​కి తీసుకెళ్లి ఉపసంహరణ పత్రాలపై సంతకాలు పెట్టించార'ని వారు ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. బీజేపీ నగరపాలిక ఎన్నికల ఇన్​ఛార్జి కాసం వెంకటేశ్వర్లు విలేకరులతో మాట్లాడుతూ హైదరాబాద్​లో తమ పార్టీ నాయకులు ఎన్నికల సంఘంతో పాటు డీజీపీకి ఫిర్యాదు చేశారన్నారు.

ఈ డివిజన్‌ ఏకగ్రీవమే! : బీఆర్​ఎస్​ నుంచి ఇజ్ఞగిరి శ్వేత, బీజేపీ నుంచి రీమాబిశ్వాస్​, కాంగ్రెస్​ నుంచి మడిపెల్లి విజయ నామినేషన్లు వేశారు. వీరిలో బీఆర్​ఎస్​, బీజేపీ అభ్యర్థినులు ఉపసంహరించుకోవడంతో కాంగ్రెస్​ అభ్యర్థి విజయ ఒక్కరే బరిలో మిగిలారు.

ఉపసంహరణ శాపంగా మారిన ఘటనలు : ఈ ఎన్నికల నామినేషన్ల ఉపసంహరణ మాటేంటో గానీ, పలుచోట్ల సున్నిత మనసున్న పార్టీ అభ్యర్థులకు శాపంగా మారింది. తమకు బీ-ఫారం ఇవ్వకుంటే ఆత్మహత్యే శరణ్యమంటూ అభ్యర్థులు క్షణికావేశానికి గురవుతున్న ఘటనలు జరుగుతున్నాయి.

  • నల్గొండ జిల్లా చండూరు మున్సిపల్​లోని 9వ వార్డులో కాంగ్రెస్​కు చెందిన భూతరాజు లత నామినేషన్​ వేశారు. అదే వార్డులో మరో ముగ్గురు మహిళలు నామినేషన్లు దాఖలు వేయడంతో తన భార్యకు టికెట్​ ఇవ్వరేమోనని భూతరాజు వేణు మనస్తాపానికి గురై పురుగు మందు తాగారు. అంతేకాదు తన భార్యకు టికెట్​ ఇవ్వకుండా కొందరు నాయకులు అడ్డుకుంటున్నారని సూసైడ్ నోట్​ కూడా రాసి సోషల్​ మీడియాల్లో పోస్టు చేశాడు. అనంతరం కుటుంబ సభ్యులు సకాలంలో ఆసుపత్రికి తరలించడంతో ప్రాణాలతో బయటపడ్డాడు.
  • జగిత్యాలలోని 16వ వార్డులో కాంగ్రెస్​ కార్మిక విభాగం జిల్లా అధ్యక్షుడు బొల్లి శేఖర్​ నామినేషన్​ వేశాడు. అయితే ఆ స్థానంలో ఇటీవల బీఆర్ఎస్ నుంచి కాంగ్రెస్​లోకి వచ్చిన వ్యక్తికి టికెట్​ ఇస్తున్నారంటూ ఆవేదనతో తన ఒంటిపై కిరోసిన్​ పోసుకుని ఆత్మహత్యకు యత్నించారు. అదే సమయంలో అక్కడే ఉన్న మాజీ మంత్రి జీవన్​రెడ్డి అడ్డుకోవడంతో ప్రాణాలతో ఉన్నాడు.
  • సూర్యాపేటలో 25వ వార్డులో కాంగ్రెస్ తరుఫున కౌన్సిలర్​ అభ్యర్థిగా కోడి శిరీష​ నామినేషన్​ వేశారు. టికెట్​ వేరే వారికి కేటాయించారని మనస్తాపానికి చెంది ఆమె భర్త కోడి శివ సోమవారం ఒంటిపై పెట్రోల్​ పోసుకుని ఆత్మహత్యకు యత్నించారు. కార్యకర్తలు అడ్డుకోవడంతో ప్రమాదం తప్పింది. ఈ ఘటన కాంగ్రెస్​ పార్టీ జిల్లా కార్యాలయ ప్రాంగణంలో చోటు చేసుకుంది.

ఇవాళ మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకే : రాష్ట్రంలో మున్సిపల్ ఎన్నికలతో రాజకీయ వాతావరణం వేడెక్కింది. 7 కార్పొరేషన్లు, 116 మున్సిపాలిటీలకు ఈ నెల 11న పోలింగ్ జరగనుండటంతో ప్రచారం ముమ్మరమైంది. మున్సిపాలిటీ, కార్పొరేషన్ల ఎన్నికల్లో నామినేషన్ల ఉపసంహరణ గడువు నేటితో ముగియనుంది. పార్టీల తరఫున పోటీ చేసే అభ్యర్థులు మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకు బీఫారం సమర్పించాలి. ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థులకు ఇవాళ గుర్తులు కేటాయించనున్నారు.

