'పోలీసులు నన్ను బెదిరించి నామినేషన్ ఉపసంహరింపజేశారు' : బీజేపీ అభ్యర్థి కంప్లైంట్
రామగుండంలో పోలీసులపై అదనపు డీసీపీకి బీజేపీ అభ్యర్థి ఫిర్యాదు - ఉపసంహరించుకోవడంతో ఈ డివిజన్ ఏకగ్రీవమే! - పలుచోట్ల అభ్యర్థిత్వం దక్కలేదని ఆత్మహత్యాయత్నాలు
Published : February 3, 2026 at 12:59 PM IST
Telangana Municipal Elections 2026 : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మరికొన్ని రోజుల్లో మున్సిపల్ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. రామగుండం నగరపాలక ఫస్ట్ డివిజన్లో బీజేపీ తరఫున నామినేషన్ దాఖలు చేసిన రీమాబిశ్వాస్ సోమవారం ఉపసంహరించుకున్నారు. జనరల్ మహిళకు కేటాయించిన ఈ డివిజన్లో ముగ్గురు తమ నామినేషన్లు దాఖలు చేశారు. అయితే ఎన్టీపీసీ పోలీసులు, కొంత మంది నాయకులు బలవంతంగా ఉపసంహరించుకోవాలని తనను బెదిరించారని రీమా బిశ్వాస్ బీజేపీ నాయకులు కాసం వెంకటేశ్వర్లు, సంధ్యారాణి తదితరులతో కలిసి రామగుండం పోలీస్ కమిషనరేట్ అదనపు డీసీపీ శ్రీనివాస్కు ఫిర్యాదు చేశారు. బాధితురాలి వివరాల ప్రకారం,
రీమాబిశ్వాస్ భర్త పంకజ్ కుమార్ బిశ్వాస్ ఎన్టీపీసీలో కాంట్రాక్టు కార్మికుడు. మధ్యాహ్నం ఆయన విధుల్లో ఉండగా, పోలీసులు పంకజ్ను స్టేషన్కు పిలిపించారు. 'నీ మీద గంజాయి కేసు పెడతాం. జైలుకు వెళ్తావా? నామినేషన్ ఉపసంహరించుకుంటారా? అని బెదిరించారు. ఫస్ట్ డివిజన్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడు మల్లేశ్ అనుచరులు కూడా కొద్ది రోజుల నుంచి బెదిరిస్తున్నారు. బలవంతంగా నా కుమారుడితో సహా నన్ను ఎన్టీపీపీలోని నామినేషన్ సెంటర్కి తీసుకెళ్లి ఉపసంహరణ పత్రాలపై సంతకాలు పెట్టించార'ని వారు ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. బీజేపీ నగరపాలిక ఎన్నికల ఇన్ఛార్జి కాసం వెంకటేశ్వర్లు విలేకరులతో మాట్లాడుతూ హైదరాబాద్లో తమ పార్టీ నాయకులు ఎన్నికల సంఘంతో పాటు డీజీపీకి ఫిర్యాదు చేశారన్నారు.
ఈ డివిజన్ ఏకగ్రీవమే! : బీఆర్ఎస్ నుంచి ఇజ్ఞగిరి శ్వేత, బీజేపీ నుంచి రీమాబిశ్వాస్, కాంగ్రెస్ నుంచి మడిపెల్లి విజయ నామినేషన్లు వేశారు. వీరిలో బీఆర్ఎస్, బీజేపీ అభ్యర్థినులు ఉపసంహరించుకోవడంతో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి విజయ ఒక్కరే బరిలో మిగిలారు.
ఉపసంహరణ శాపంగా మారిన ఘటనలు : ఈ ఎన్నికల నామినేషన్ల ఉపసంహరణ మాటేంటో గానీ, పలుచోట్ల సున్నిత మనసున్న పార్టీ అభ్యర్థులకు శాపంగా మారింది. తమకు బీ-ఫారం ఇవ్వకుంటే ఆత్మహత్యే శరణ్యమంటూ అభ్యర్థులు క్షణికావేశానికి గురవుతున్న ఘటనలు జరుగుతున్నాయి.
- నల్గొండ జిల్లా చండూరు మున్సిపల్లోని 9వ వార్డులో కాంగ్రెస్కు చెందిన భూతరాజు లత నామినేషన్ వేశారు. అదే వార్డులో మరో ముగ్గురు మహిళలు నామినేషన్లు దాఖలు వేయడంతో తన భార్యకు టికెట్ ఇవ్వరేమోనని భూతరాజు వేణు మనస్తాపానికి గురై పురుగు మందు తాగారు. అంతేకాదు తన భార్యకు టికెట్ ఇవ్వకుండా కొందరు నాయకులు అడ్డుకుంటున్నారని సూసైడ్ నోట్ కూడా రాసి సోషల్ మీడియాల్లో పోస్టు చేశాడు. అనంతరం కుటుంబ సభ్యులు సకాలంలో ఆసుపత్రికి తరలించడంతో ప్రాణాలతో బయటపడ్డాడు.
- జగిత్యాలలోని 16వ వార్డులో కాంగ్రెస్ కార్మిక విభాగం జిల్లా అధ్యక్షుడు బొల్లి శేఖర్ నామినేషన్ వేశాడు. అయితే ఆ స్థానంలో ఇటీవల బీఆర్ఎస్ నుంచి కాంగ్రెస్లోకి వచ్చిన వ్యక్తికి టికెట్ ఇస్తున్నారంటూ ఆవేదనతో తన ఒంటిపై కిరోసిన్ పోసుకుని ఆత్మహత్యకు యత్నించారు. అదే సమయంలో అక్కడే ఉన్న మాజీ మంత్రి జీవన్రెడ్డి అడ్డుకోవడంతో ప్రాణాలతో ఉన్నాడు.
- సూర్యాపేటలో 25వ వార్డులో కాంగ్రెస్ తరుఫున కౌన్సిలర్ అభ్యర్థిగా కోడి శిరీష నామినేషన్ వేశారు. టికెట్ వేరే వారికి కేటాయించారని మనస్తాపానికి చెంది ఆమె భర్త కోడి శివ సోమవారం ఒంటిపై పెట్రోల్ పోసుకుని ఆత్మహత్యకు యత్నించారు. కార్యకర్తలు అడ్డుకోవడంతో ప్రమాదం తప్పింది. ఈ ఘటన కాంగ్రెస్ పార్టీ జిల్లా కార్యాలయ ప్రాంగణంలో చోటు చేసుకుంది.
ఇవాళ మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకే : రాష్ట్రంలో మున్సిపల్ ఎన్నికలతో రాజకీయ వాతావరణం వేడెక్కింది. 7 కార్పొరేషన్లు, 116 మున్సిపాలిటీలకు ఈ నెల 11న పోలింగ్ జరగనుండటంతో ప్రచారం ముమ్మరమైంది. మున్సిపాలిటీ, కార్పొరేషన్ల ఎన్నికల్లో నామినేషన్ల ఉపసంహరణ గడువు నేటితో ముగియనుంది. పార్టీల తరఫున పోటీ చేసే అభ్యర్థులు మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకు బీఫారం సమర్పించాలి. ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థులకు ఇవాళ గుర్తులు కేటాయించనున్నారు.
