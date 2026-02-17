'నాకు సహకరిస్తే నేను నీకు సహకరిస్తా' - పదవుల కోసం వైరం పక్కనపెట్టిన రాజకీయ పార్టీలు
స్థానిక పరిస్థితుల మేరకు వ్యవహరించిన కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్, బీజేపీ - ఒకచోట భాజపా, భారాస- మరోచోట భారాస, కాంగ్రెస్ ఏకం - బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్, ఎంఐఎం, స్వతంత్రుల మద్దతుతో ఛైర్పర్సన్గా ఎన్నిక
Published : February 17, 2026 at 10:53 AM IST
Telangana Municipal Elections 2026 : మున్సిపల్ ఛైర్మన్ ఎన్నికల్లో నాకు సహకరిస్తే నేను నీకు సహకరిస్తే అనే రీతిలో రాజకీయపార్టీలు వ్యవహరించాయి. పదవుల కోసం అధికార- విపక్షాలు వైరాన్ని పక్కనపెట్టాయి. ఒకచోట బీజేపీ-బీఆర్ఎస్, మరోచోట బీఆర్ఎస్ - కాంగ్రెస్ ఇంకో చోట కాంగ్రెస్, బీజేపీ కలిసి ముందడుగు వేశాయి. మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్, వైస్ఛైర్పర్సన్ ఎన్నికకి రాజకీయాల్లో ఒకరికి ఒకరు శత్రువులుగా భావించే పార్టీలు పరోక్షంగా మద్దతు ప్రకటించుకున్నాయి. కాంగ్రెస్, బీజేపీ, బీఆర్ఎస్ స్థానిక రాజకీయ పరిస్థితుల మేరకు వ్యవహరించాయి. ఒకచోట బీజేపీ, బీఆర్ఎస్ మరోచోట బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ ఇంకో చోట కాంగ్రెస్, బీజేపీ కలిసి ఛైర్పర్సన్, వైస్ ఛైర్పర్సన్ స్థానాలు దక్కించుకున్నాయి.
బీజేపీ గెలిచినా దక్కని ఛైర్పర్సన్ పదవి : ఆదిలాబాద్ మున్సిపాలిటీలో అధిక స్థానాల్లో బీజేపీ గెలిచినా ఛైర్పర్సన్ పదవిని దక్కించుకోలేకపోయింది. కాంగ్రెస్ తిరుగుబాటు కౌన్సిలర్ బండారి అనూష హస్తంశిబిరానికి రావడంతో బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్, ఎంఐఎం, స్వతంత్ర అభ్యర్థులు మద్దతివ్వగా ఛైర్పర్సన్గా ఎన్నికయ్యారు. ఎంఐఎం కౌన్సిలర్ మహ్మద్ రోహిత్ వైస్ఛైర్పర్సన్ అయ్యారు. ఎంఐఎం కంచుకోటగా ఉన్న భైంసాలో ఈ సారి బీజేపీ తిరుగుబాటు అభ్యర్థి తోముల దత్తారాం ఛైర్పర్సన్గా ఎన్నికయ్యారు. 26 వార్డుల్లో ఎంఐఎం-12 గెలిచినా బీజేపీ, కాంగ్రెస్, స్వతంత్రులు కలిసి ఛైర్పర్సన్గా దత్తారాం, వైస్ఛైర్పర్సన్గా ఎంఐఎం తిరుగుబాటు కౌన్సిలర్ సిద్ధికికి మద్దతు పలికారు.
ఎక్స్అఫీషియో ఓటుతో ఛైర్పర్సన్ పదవి : నర్సాపూర్లో కాంగ్రెస్ 6, బీఆర్ఎస్ 5, బీజేపీ 4 వార్డులు గెలుపొందాయి. ఇక్కడ బీజేపీ అభ్యర్థులు కాంగ్రెస్కు మద్దతు తెలిపి వైస్ఛైర్పర్సన్ పదవి తీసుకున్నారు. మెదక్లో కాంగ్రెస్కు బీజేపీ పరోక్షంగా మద్దతిస్తూ గైర్హాజరు కాగా అధికార కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే ఎక్స్అఫీషియో ఓటుతో ఛైర్పర్సన్ పదవి దక్కించుకుంది. ఇస్నాపూర్లో ఎంపీ రఘునందన్రావు ఎక్స్అఫీషియో ఓటు బీఆర్ఎస్కి వేయగా ఛైర్పర్సన్ పదవిని గులాబీ పార్టీ గెల్చుకుంది. జిన్నారంలో బీఆర్ఎస్-8, బీజేపీ-4, కాంగ్రెస్-6 సీట్లు వచ్చాయి. ఇక్కడ బీఆర్ఎస్కి బీజేపీ మద్దతుపలకడంతో ఛైర్పర్సన్ పదవి బీఆర్ఎస్, వైస్ ఛైర్పర్సన్ పదవి బీజేపీ తీసుకున్నాయి.
ఆమనగల్లు సహకరించుకున్న కాంగ్రెస్, బీజేపీ : రంగారెడ్డి జిల్లా ఆమనగల్లు మున్సిపాలిటీలో కాంగ్రెస్, బీజేపీ సహకరించుకున్నాయి. ఇక్కడ 15 వార్డుల్లో కాంగ్రెస్-1, బీఆర్ఎస్ 8, బీజేపీ 6 వార్డులుదక్కాయి. కాంగ్రెస్కి బీజేపీ మద్దతిచ్చింది. బీఆర్ఎస్ నుంచి ఒకరు బయటకు రావడంతో ఆ కౌన్సిలర్ను ఛైర్పర్సన్గా ప్రకటించారు. ఎమ్మెల్యే ఎక్స్ అఫీషియో ఓటుతో ఆ పురపీఠాన్ని కాంగ్రెస్ దక్కించుకుంది. వైస్ఛైర్పర్సన్ పదవిని బీజేపీ పొందింది. కామారెడ్డి మున్సిపాలిటీలో కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ ఏకమై ఛైర్పర్సన్ పదవిని దక్కించుకున్నాయి. మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి జిల్లా అలియాబాద్లో బీజేపీ, కాంగ్రెస్ ఏకమయ్యాయి.
అలియాబాద్లో ఏకమైన బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ : వనపర్తి జిల్లా అమరచింతలో కాంగ్రెస్, బీజేపీ, బీఆర్ఎస్ మూడు చొప్పున వార్డులు గెలిచాయి. సీపీఎం ఒక వార్డులో విజయంసాధించింది. సీపీఎం కౌన్సిలర్ కాంగ్రెస్కి మద్దతిచ్చారు. ఆ సమయంలో బీఆర్ఎస్ కౌన్సిలర్ సువర్ణ హస్తం పార్టీలో చేరగా ఆమెను ఛైర్పర్సన్గా కాంగ్రెస్ ప్రకటించింది. మంత్రి వాకిటి శ్రీహరి ఎక్స్అఫీషియో ఓటుతో ఆ స్థానాన్ని అధికార కాంగ్రెస్ కైవసం చేసుకుంది. కామారెడ్డి మున్సిపాలిటీలో కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ ఏకమై ఛైర్పర్సన్ పదవిని దక్కించుకున్నాయి. మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి జిల్లా అలియాబాద్లో బీజేపీ, కాంగ్రెస్ ఒకటైయ్యారు. ఈ ఎన్నికల్లో చిత్రవిచిత్రాలు జరిగాయి. ఒక పార్టీకి మరో పార్టీకి మద్దతు ఇవ్వడమే కాకుండా స్వతంత్రులకు భారీ మొత్తాలు చెల్లించి వారి వైపు తిప్పుకునే ప్రయత్నం చేసి కొన్ని స్థానాలో విజయం గెలిచారు. మరి కొన్ని చోట్ల ఛైర్మన్, వైస్ఛైర్మన్ చేసి పంచుకొన్నారు. మొత్తంమీద అన్ని పార్టీల మద్దతుతో స్వతంత్ర అభ్యర్థులు ఛైర్మన్లు అయ్యారు.
మేయర్ నెల జీతమెంతో తెలుసా! - ప్రభుత్వ ఉద్యోగితో సమానమైన వేతనం
మహబూబ్నగర్లో మేయర్, మున్సిపల్ ఛైర్మన్ల ఎన్నికలు - కీలకం కానున్న ఎక్స్ అఫిషియో ఓటు