'పీఠం' మీదా? మాదా సై - పుర ఎన్నికల్లో బలాబలాలపై ప్రధాన పార్టీల ధీమా
పూర్తైన నామినేషన్ ప్రక్రియ - వచ్చే నెల 11న నగర పాలక సంస్థలు, పురపాలక సంఘాల ఎన్నికలు - 2020 ఫలితాలు రిపీట్ కావ్వాలని బీఆర్ఎస్ -గెలుపు కోసం సిద్ధమవుతున్న కాంగ్రెస్, బీజేపీ పార్టీలు
Published : January 31, 2026 at 10:45 AM IST
Telangana Municipal Elections 2026 : తెలంగాణలో నగర పాలక సంస్థలు, పురపాలక సంఘాలకు వచ్చే నెల 11న ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. దీనికోసం నామినేషన్ ప్రక్రియ కూడా పూర్తైంది. ఇక పార్టీలన్నీ ప్రచారాలు మొదలుపెట్టాయి. గత ఎన్నికల్లో కరీంనగర్, నిజామాబాద్, రామాగుండం కార్పొరేషన్లు, 127 పురపాలికల్లోని మొత్తం 3,112 డివిజన్లు, వార్డులకు ఎన్నికలు జరిగాయి. ఈసారి నల్గొండ, మంచిర్యాల, కొత్తగూడెం, మహబూబ్నగర్లు పురపాలికల నుంచి నగర పాలక సంస్థల స్థాయికి ఎదిగాయి. జాబితాలో 27 పురపాలికలను తొలగించగా, కొత్తగా 17 పురపాలికలు వచ్చాయి. మొత్తంగా ఏడు కార్పొరేషన్లు, 116 పురపాలికలకు ఎన్నికలు జరగనున్నాయి.
గెలుపు తమదనే ధీమాలో కాంగ్రెస్ : 2020లో జరిగిన మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో తక్కువ స్థానాలు గెలుచుకున్న కాంగ్రెస్, ఈసారి మాత్రం మెజారిటీ స్థానాలు గెలుస్తామని చెబుతోంది. మొత్తం ఏడు నగర పాలక సంస్థల్లో నల్గొండ, మంచిర్యాల, మహబూబ్నగర్, కొత్తగూడెం, రామగుండం నియోజకవర్గ కేంద్రాలు కాగా, వాటిలో కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలున్నారు. పురపాలక సంఘాల కేంద్రాల్లోనూ కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలే ఎక్కువగా ఉండటం సానుకూలాంశంగా మారింది. ఈ రెండేళ్ల పాలనలో చేసిన అభివృద్ధి పనులు, కార్యక్రమాలు, పథకాల కారణంగా ప్రజలు తమనే గెలిపిస్తారని కాంగ్రెస్ బలంగా విశ్వసిస్తోంది. పంచాయతీ ఎన్నికల్లో అత్యధిక స్థానాల్లో గెలుపొందామన్న ధీమాతో మంత్రులందరికీ బాధ్యతలు అప్పగించి నగర పాలక సంస్థలు, పురపాలక సంఘాల ఎన్నికల ప్రచారంలోకి దిగింది కాంగ్రెస్.
నాటి లాగే నేడూ ఉంటుందని : మరోవైపు బీఆర్ఎస్ 2020లో జరిగిన ఎన్నికల్లో మెజారిటీ స్థానాలను దక్కించుకుంది. ఈసారి కూడా అలాగే తమ సత్తా చూపడానికి ఎదురుచూస్తోంది. శాసనసభ, పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో ఫలితాలు నిరాశపరిచినా, పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ఆశాజనక ఫలితాలు రావడంతో ఆ పార్టీలో ఆత్మవిశ్వాసం పుంజుకుంది. ఈసారి ఎన్నికల్లో తమ హయాంలో జరిగిన అభివృద్ధి పనులను తెలియజేయడంతో పాటు అధికార పార్టీ వైఫల్యాలపై విస్తృత ప్రచారం చేసి విజయం సాధించాలనే పట్టుదలతో ఉంది.
గెలిచి తీరతామంటున్న బీజేపీ : ఇటీవల జరిగిన గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో గతంలో కంటే ఎక్కువ స్థానాలను గెలిచిన బీజేపీ అదే ఉత్సాహంతో పురపాలక ఎన్నికల్లోనూ ఎక్కువ స్థానాల్లో గెలిచి తీరతామని ధీమా వ్యక్తం చేస్తోంది. నిజామాబాద్ లోక్సభతో పాటు ఎమ్మెల్యే కూడా ఉండటం బీజేపీకి సానుకూలాంశం. ఇక కరీంనగర్ లోక్సభకు కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్, మహబూబ్నగర్ లోక్సభకు డి.కె.అరుణలు ప్రాతినిథ్యం వహిస్తుండటంతో ఆయా కార్పొరేషన్లలో మంచి ఫలితాలు వస్తాయన్న నమ్మకంతో ఉంది.
2020లో 'పుర' ఫలితాలు :
- మొత్తం వార్డులు 3,112
- బీఆర్ఎస్ 1,767 గెలుచుకుంది.
- కాంగ్రెస్ 580 స్థానాలు గెలిచింది.
- బీజేపీ 311 గెలిచింది.
- మజ్లిస్ 93 స్థానాలు.
- సీపీఐ 20 స్థానాల్లో గెలుపు
- టీడీపీ 8 స్థానాలు.
- స్వతంత్రులు 265 స్థానాలు గెలుచుకున్నారు.
- రిజిస్టర్ పార్టీల అభ్యర్థులు 56 స్థానాలు గెలుచుకున్నారు.
గెలుపు కోసం పార్టీల సన్నద్ధత : 2020లో బీఆర్ఎస్ అత్యధిక స్థానాలు గెలుచుకుంది. ఇతర పార్టీలు ప్రయత్నించినప్పటికీ ఆశించిన ఫలితాలు కలగలేదు. అందుకే ఈసారి ఎలాగైనా గెలవాలని అన్ని పార్టీలు గట్టిగా ప్రయత్నిస్తున్నాయి. అందుకే అభ్యర్థులుగా ఎవర్ని నిలబెట్టాలనే విషయంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓ ప్రత్యేక సర్వే నిర్వహించింది. ప్రత్యర్థి పార్టీలైన బీజేపీ, బీఆర్ఎస్ల అభ్యర్థుల కంటే దీటైన వారి ఎంపికపై కసరత్తు చేసింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి చెందిన ఓ సర్వే బృందం, పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్కుమార్ గౌడ్ సర్వే బృందంతో పాటు పార్లమెంటు నియోజక వర్గాల పరిధిలో ఆయా మంత్రుల సర్వే బృందాలు అభ్యర్థుల వివరాలు సేకరించాయి.
అభ్యర్థులకు మద్దతుగా నేతల ర్యాలీలు : శుక్రవారంతో నామినేషన్ల గడువు ముగియడంతో 7 నగర పాలక, 116 మున్సిపాలిటీలకు కలిపి మొత్తం 24,456 నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి. ప్రధాన పార్టీలైన కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్, బీజేపీతో పాటు పలు చిన్న పార్టీల నుంచి సైతం అభ్యర్థులు బరిలో దిగారు. రాష్ట్రంలో 2వేల 996 వార్డులు ఉన్నాయి. మొదటి రెండు రోజుల్లో 9,276 రాగా, చివరి రోజు ఒక్కరోజే 19,180 నామినేషన్లు వచ్చాయి. చివరి రోజు అభ్యర్థులకు మద్దతుగా నేతలు ర్యాలీగా వెళ్లి నామపత్రాలు దాఖలు చేశారు. కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్, బీజేపీ వంటి ప్రధాన పార్టీల నుంచి పెద్ద ఎత్తున నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి. ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ, బీఎస్పీ, ఎంఐఎం వంటి పార్టీల నుంచి సైతం ఆశావహులు బరిలోకి దిగారు.
నో డ్యూ కోసం రూ.8 కోట్లు - ప్రభుత్వ ఉద్యోగానికి రాజీనామా : ముగిసిన 'పుర' నామినేషన్ల ఘట్టం
ప్రచారంపై దృష్టి సారించిన పార్టీల నాయకులు - ఓటర్లను ప్రసన్నం చేసుకునేందుకు విశ్వప్రయత్నాలు