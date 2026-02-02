ETV Bharat / state

పురపోరులో లెక్కకు మించి నామినేషన్లు​ - ఉపసంహరణకు రేపే డెడ్​లైన్

మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో ఉపసంహరణల గోల - రెబల్ అభ్యర్థులను బుజ్జగిస్తున్న కాంగ్రెస్ - ఇదే అదునుగా ప్రత్యర్థి పార్టీల ఎత్తులు - అధికార పార్టీకి సవాల్​గా మారిన ఉపసంహరణలు

Telangana Municipal Elections 2026
Telangana Municipal Elections 2026 (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 2, 2026 at 2:24 PM IST

|

Updated : February 2, 2026 at 2:32 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Telangana Municipal Elections 2026 : మున్సిపల్‌ ఎన్నికల నామినేషన్ల పర్వం ఉత్కంఠభరితంగా మారింది. ముందు ఇంటి పోరు గెలిచి, తర్వాత రచ్చ పోరు గెలవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. సొంత పార్టీ వారే లెక్కకు మించి నామినేషన్లు వేయడంతో, ప్రధాన పార్టీలకు వారిని బుజ్జగించడం సవాలుగా మారింది. దీన్ని పరిష్కరించేందుకు ఎక్కడికక్కడ సమన్వయ కమిటీలు ఏర్పాటు చేశారు.

మరో రెండు రోజుల్లో దారిలోకి : నామినేషన్ల ఉపసంహరణకు రెండు రోజుల సమయం(నేడు,రేపు) మాత్రమే ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో పోటీకి దిగిన వారిని తమ దారిలోకి తెచ్చుకోవల్సిన అవసరం ఉంది. మరోవైపు టికెట్​ దక్కక దిగులు పడుతున్న వారిని మచ్చిక చేసుకునేందుకు ప్రత్యర్థి పార్టీ ఎత్తులు వేస్తోంది. ఈ నెల 11న జరగబోయే మున్సిపల్​ ఎన్నికలకు మొత్తం 29,694 నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి. వాటిలో కాంగ్రెస్‌ నుంచే 10,024 అంటే దాదాపు మూడో వంతు ఉన్నాయి.

రెబెల్స్​ను దూరం చేయాలని : మొత్తం 2996 వార్డులకు ఎన్నికలు జరుగుతుండగా సగటున కాంగ్రెస్‌ నుంచి ఒక్కో వార్డుకు మూడుకు పైగా నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి. బీఆర్​ఎస్ తరఫున 7556 మంది, బీజేపీ నుంచి 5457 మంది నామినేషన్లు వేశారు. ఈ నేపథ్యంలో బరిలో రెబెల్‌ అభ్యర్థులు లేకుండా చూసేందుకు అన్ని పార్టీల నాయకులు తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నారు. సహజంగానే అధికార పార్టీ అయిన కాంగ్రెస్‌ నుంచి పోటీ అభ్యర్థులు అధికంగా ఉన్నారు.

268 మంది ఉపసంహరించాలి : అత్యధికంగా మహబూబ్‌నగర్‌ కార్పొరేషన్‌లో 60 డివిజన్లకు 328 మంది కాంగ్రెస్‌ అభ్యర్థులు పోటీకి దిగారు. వీరిలో 268 మందిని ఉపసంహరించుకునేలా చేయాలి. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి ఉమ్మడి జిల్లాగా ఉన్నప్పుడు ప్రాతినిధ్యం వహించి ఉండటం, మహబూబ్‌నగర్‌ పట్టణంతో ఆయనకు మంచి అనుబంధం ఉండటంతో స్థానిక నాయకులు తమ ఉనికి చాటుకునేందుకే పోటీకి దిగారని తెలుస్తోంది.

సవాల్​గా మారిన ఉపసంహరణలు : పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్‌కుమార్‌ గౌడ్‌ సొంత జిల్లా అయిన నిజామాబాద్‌ కార్పొరేషన్‌లోని 60 డివిజన్లకు కాంగ్రెస్‌ నుంచి 319 మంది రంగంలోకి దిగారు. ఇక్కడ కూడా ఉపసంహరణలు సవాలుగా మారే పరిస్థితి ఉంది. ఇక్కడ ఛైర్మన్‌ ఎన్నికలో మజ్లిస్‌దే కీలకపాత్ర. ఉదాహరణకు గత ఎన్నికల్లో బీజేపీ 28 స్థానాలు గెలిచినా ఛైర్మన్‌ పదవి దక్కించుకోలేకపోయింది. కేవలం 13 స్థానాలు మాత్రమే పొందిన బీఆర్​ఎస్, 15 స్థానాలు వచ్చిన మజ్లిస్‌తో కలిసి కార్పొరేషన్‌ను చేజిక్కించుకుంది.

మజ్లిస్ అండతో : ఇప్పుడు మజ్లిస్‌ పార్టీ కాంగ్రెస్‌తో సన్నిహితంగా ఉండటంతో నిజామాబాద్‌ కార్పొరేషన్‌ దక్కించుకోవచ్చన్న ఆశావహ పరిస్థితులే ఎక్కువ మంది నామినేషన్లు దాఖలు చేయడానికి కారణంగా భావిస్తున్నారు. బీజేపీ నుంచి కూడా ఇక్కడ 252 మంది నామినేషన్లు దాఖలు చేశారు. గత ఎన్నికల్లో అత్యధిక స్థానాలు దక్కించుకుంది.

గెలుపు కోసం తీవ్ర శ్రమ : 66 డివిజన్లు ఉన్న కరీంనగర్‌ కార్పొరేషన్లో కాంగ్రెస్‌ తరఫున 308 మంది నామినేషన్లు వేశారు. బీజేపీ, బీఆర్​ఎస్ నుంచి తీవ్రంగా పోటీ ఉన్నా కార్పొరేషన్‌ను దక్కించుకునేందుకు తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్న కాంగ్రెస్‌ పార్టీ, అభ్యర్థుల విషయంలో ఆచితూచి వ్యవహరిస్తోంది. బీఆర్​ఎస్ నుంచి కూడా అత్యధికంగా 257 మంది నామినేషన్లు వేశారు.

ఒకే కుటుంబం నుంచి ముగ్గురు : మిర్యాలగూడ మున్సిపాలిటీలో ఇంకో రకమైన పరిస్థితి నెలకొంది. స్థానిక ఎమ్మెల్యే లక్ష్మారెడ్డి కుటుంబం నుంచి ఆయన ఇద్దరు కుమారులు, భార్య నామినేషన్లు దాఖలు చేయడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. తన ప్రమేయం లేకుండానే కొందరు నాయకులు అభ్యర్థులను ప్రకటిస్తున్నారన్న ఆగ్రహంతోనే లక్ష్మారెడ్డి ముగ్గురితో నామినేషన్లు వేయించారని తెలుస్తోంది. ఎమ్మెల్యేను బుజ్జగించేందుకు పార్టీ రాష్ట్ర నాయకులు ప్రయత్నిస్తున్నారు.

నామినేషన్‌ వేయని అభ్యర్థులు : నల్గొండ కార్పొరేషన్లో విచిత్రమైన పరిస్థితి నెలకొంది. ఇక్కడి 48 డివిజన్లకు గాను బీజేపీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి గౌతమ్‌రావు 26 డివిజన్లకు తమ అభ్యర్థులను ప్రకటించారు. ఇందులో 4వ డివిజన్‌కు కత్తుల నాగేశ్వరి, 20వ డివిజన్‌కు నాంపల్లి అయ్యప్పల పేర్లు ప్రకటించారు. కానీ వీరిద్దరూ నామినేషన్లే వేయలేదు. గడువు కూడా ముగిసింది.

2 నామినేషన్లతో అభ్యర్థుల ముందు జాగ్రత్త - ఏ పార్టీ బీ-ఫారం ఇస్తే ఆ పార్టీ తరఫున బరిలోకి

పురపోరులో 'రియల్' గురి - ఛైర్మన్‌ పదవులపై కన్ను!

Last Updated : February 2, 2026 at 2:32 PM IST

TAGGED:

CANDIDATES FOR MUNICIPAL ELECTIONS
FINALISING CANDIDATES FOR ELECTIONS
నామినేషన్ ఉపసంహరణకు రేపే డెడ్​లైన్
TELANGANA MUNICIPAL ELECTIONS 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.