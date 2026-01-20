పురపాలక సంఘాల రిజర్వేషన్లు - ఆశావహుల వ్యూహాలు
పురపాలక సంఘాల రిజర్వేషన్లు తేలడంతో ఆశావహుల్లో ఉత్సాహం - ఎన్నికల్లో పార్టీలు విజయం సాధించడానికి పార్టీల విశ్వ ప్రయత్నాలు - ఓటర్లను ప్రసన్నం చేసుకునేందుకు రంగంలోనికి వివిధ పార్టీల నేతలు
Published : January 20, 2026 at 5:24 PM IST
Parties are Making Efforts to Win in the Municipal Elections : పురపాలక సంఘాల రిజర్వేషన్లు తేలడంతో ఆశావహుల్లో ఉత్సాహం ఉరకలు వేస్తోంది. ఇప్పటికే కొందరు వార్డుల బాట పట్టారు. ఏ వార్డు అయితే మేలని అంతర్మథనంలో పడ్డారు. ఓటర్లు తమకు అనువుగా ఉన్నారా లేదా అన్న వివరాలను తెలుసుకునేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. రిజర్వేషన్ల ప్రక్రియకు ముందు ఫలానా వార్డు రిజర్వేషన్ అనుకూలిస్తే తప్పకుండా పోటీ చేయాలని భావించారు. అవి కాస్తా మారిపోవడంతో తలలు పట్టుకుంటున్నారు. తానొకటి తలస్తే దైవమొకటి తలచారని భావిస్తున్న వారు అధికారాన్ని చేజిక్కించుకునేందుకు వ్యూహాలు రచిస్తున్నారు. కొన్నిచోట్ల పతుల స్థానం రాకపోయే సరికి సతులను నిలబెట్టేందుకు ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేశారు.
మొదలైన అభ్యర్థుల వేట : వికారాబాద్ జిల్లాలో తాండూరు, వికారాబాద్, పరిగి, కొడంగల్ మున్సిపాలిటీల్లో రిజర్వేషన్లు ఖరారు కావడంతో ప్రధాన పార్టీల్లో అభ్యర్థుల వేట మైదలైంది. గెలుపు గుర్రాలపై నాయకులు దృష్టి సారించారు. పంచాయతీ ఎన్నికల ఫలితాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని అడుగు వేయాలని అనుకుంటున్నారు. అభ్యర్థుల ఎంపిక విషయంలో గతంలో జరిగిన తప్పిదాలు పునరావృతం కాకుండా ఉండేందుకు పార్టీలో అభిప్రాయ సేకరణ ముఖ్యమని ఆలోచన చేస్తున్నారు. అందరి అభిప్రాయం మేరకు అభ్యర్థిని ఎంపిక చేసుకుంటే ప్రత్యర్థులను ఢీకొట్టవచ్చని వ్యూహం రచిస్తున్నారు. కొందరు నేతలు వార్డుల వారీగా సమావేశాల్లో తలమునకలయ్యారు. మొత్తం వంద వార్డుల్లో ఎస్సీలకు 13, ఎస్టీలకు 5, బీసీలకు 32, మహిళలకు 28, అన్ రిజర్వుడ్కు 22 సీట్లు ఉన్నాయి. మొత్తంగా 1,74,221 మంది ఓటర్లు ఉన్నారు.
చేసిన అభివృద్ధి చెబుతూ పీఠాన్ని దక్కించుకునేందుకు : గత రెండు సంవత్సరాల కాల వ్యవధిలో తాము చేపట్టిన అభివృద్ధి పనులను వివరిస్తూ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో విజయం సాధించాలని అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీ భావిస్తోంది. ఉచిత కరెంటు, ఉచిత బస్సు ప్రయాణం, రైతు భరోసా, సన్నబియ్యం వంటి పథకాలతో పాటు పట్టణాల్లో జరిగిన అభివృద్ధిని ప్రజలకు వివరించాలని సిద్ధం అవుతోంది. పీఠాన్ని దక్కించుకునేందుకు ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. వికారాబాద్లో ఎస్సీ మహిళ, పరిగిలో బీసీ మహిళ, తాండూరు బీసీ జనరల్, కొడంగల్లో జనరల్ కేటగిరికి రిజర్వ్ చేశారు.
ఇప్పటికే లోక్సభ సెగ్మెంట్ల వారీగా మంత్రులను ఇంఛార్జ్లుగా పీసీసీ చీఫ్ మహేశ్ గౌడ్, సీఎం రేవంత్ రెడ్డి నియమించారు. ఇంఛార్జ్ మంత్రి ఛైర్మన్గా లోక్సభ స్థానం పరిధిలోని డీసీసీ అధ్యక్షులు కన్వీనర్లుగా, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, లోక్సభకు పోటీ చేసిన నేతలు, సీనియర్ నాయకులతో స్క్రీనింగ్ కమిటీ వేస్తున్నట్లు పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్ కుమార్ గౌడ్ తెలిపారు. మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో పార్టీ తరఫున పోటీ చేసే అభ్యర్థుల ఎంపికతో పాటు అభ్యర్థి గెలుపు వ్యూహరచనపైనా స్క్రీనింగ్ కమిటీలు కీలకంగా పని చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఓటర్లను ప్రసన్నం చేసుకునేందుకు బీఆర్ఎస్ ప్రయత్నాలు : తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీలు అమలుకు నోచడంలేదని, స్థానికంగా ఉన్న సమస్యలు పరిష్కారం కావడంలేదన్న అంశాలతో బీఆర్ఎస్ ముందుకు వెళ్లాలని వ్యూహరచన చేస్తోంది. రుణమాఫీ అందడం లేదని, రబీ వచ్చినా రైతు భరోసా ఊసే లేదని ప్రజలకు వివరించి, ఓటర్లను ప్రసన్నం చేసుకునేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తోంది.
స్థానిక ఎన్నికలతో కమలం పార్టీకి ఊపిరి : బీజేపీ సైతం ఈ ఎన్నికల్లో విజయావకాశాలపై అంచనాలు వేస్తోంది. స్థానిక ఎన్నికల్లో అక్కడక్కడా కొందరు అభ్యర్థులు గెలవడంతో ఆ పార్టీకి కొత్త ఊపిరి పోసినట్లు అయింది. ఇప్పుడు ఈ ఎన్నికల్లోనూ పాగా వేయాలని క్షేత్రస్థాయిలో అడుగులు వేస్తోంది కమలం పార్టీ.
''పంచాయతీ'కి పల్లెల్లో ఓటు వేశారు - ఇప్పుడు 'పట్టణా'ల్లోనూ ఓటు వేయిద్దాం'