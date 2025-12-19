ETV Bharat / state

33.62 శాతం కుటుంబాలకు పునరావసం పూర్తి - పార్లమెంట్‌ స్థాయీ సంఘం నివేదిక

సాకారమవుతున్న పోలవరం పునరావాసం - తొలిదశలో 33.62 శాతం కుటుంబాలకు పునరావాసం పూర్తి అయిందన్న పార్లమెంట్‌ స్థాయీ సంఘం - 83 శాతం భూమి ఇప్పటికే సేకరించామని వెల్లడి

Parliament Panel Report on Polavaram Rehabilitation
Parliament Panel Report on Polavaram Rehabilitation (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 19, 2025 at 2:42 PM IST

Parliament Panel Report Says Polavaram Rehabilitation 33.62 Completed: పోలవరం తొలిదశలో 33.62 శాతం కుటుంబాలకు పునరావాసం పూర్తి అయిందని పార్లమెంట్‌ స్థాయీ సంఘం తెలిపింది. అవసరమైన భూమిలో 83 శాతం ఇప్పటికే సేకరించామని పేర్కొంది. అదే సమయంలో నిర్వాసితుల హక్కులకు రక్షణ కల్పించాలని పునరావాస స్థలాలు సిద్ధమయ్యేంత వరకూ బాధితులను అక్కడికి తరలించవద్దని సూచించింది.

అయితే పోలవరం ప్రాజెక్టు తొలిదశ కింద మొత్తం 41.15 మీటర్ల ఎత్తులో నీరు నిల్వ చేస్తే ముంపు పరిధిలో గల 33.62 శాతం కుటుంబాలకు మాత్రమే ఇప్పటివరకు భౌతికంగా, ఆర్థికంగా పునరావాస చర్యలు పూర్తి చేసినట్లు పార్లమెంటు స్థాయీసంఘం పేర్కొంది. ఇందుకు అవసరమైన భూమిలో 83.57 శాతం సేకరించినట్లు వెల్లడించింది.

పోలవరం పునరావాసం 33.62% పూర్తయింది : నివేదికలో పేర్కొన్న పార్లమెంట్‌ స్థాయీ సంఘం (ETV)

2024 నవంబర్‌ నాటికి 53.47 శాతం పూర్తి: 2024 నవంబర్‌ వరకు జరిగిన సహాయ, పునరావాస చర్యలపై అధ్యయనం చేసిన ఒడిశా కాంగ్రెస్‌ సభ్యుడు సప్తగిరి శంకర్‌ ఉల్కా నేతృత్వంలోని గ్రామీణాభివృద్ధి, పంచాయతీరాజ్‌ వ్యవహారాల స్థాయీ సంఘం గురువారం పార్లమెంటుకు నివేదికను సమర్పించింది. 2024 నవంబర్‌ 30 నాటికి మొత్తంగా ప్రాజెక్టు నిర్మాణం 53.47 శాతం పూర్తైనట్లు పేర్కొంది.

తొలిదశలో దాదాపు 41.15 మీటర్ల ఎత్తువరకూ నీటిని నిలిపే విధంగా 2026 మార్చి నాటికి ప్రాజెక్టును నిర్మించాలనే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారని అయితే, సాంకేతిక సవాళ్ల దృష్ట్యా ఆ గడువును మరో ఏడాది పొడిగించినట్లు కేంద్ర జలశక్తి శాఖ ఈ సందర్భంగా తెలిపింది. దీన్ని కేంద్ర క్యాబినెట్‌ కూడా ఆమోదించిందని తెలిపింది. ఆర్‌అండ్‌అర్‌ పూర్తిగా రాష్ట్ర స్థాయిలోనే జరుగుతోందని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నియమించిన ప్రాజెక్టు అడ్మినిస్ట్రేటర్‌ భూసేకరణ, ఆర్‌అండ్‌ఆర్‌ అధికారులతో కలిసి అన్ని వ్యవహారాలు పర్యవేక్షిస్తున్నారని వెల్లడించింది.

ఈ-ఎల్‌ఏఆర్‌ఆర్‌ఎం పేరుతో వెబ్‌సైట్‌: ఏపీ ప్రభుత్వం ఈ-ఎల్‌ఏఆర్‌ఆర్‌ఎం పేరుతో వెబ్‌సైట్‌ రూపొందించి భూసేకరణ, ఆర్‌అండ్‌ఆర్‌కు కార్యకలాపాలను డిజిటల్‌ రూపంలో నిర్వహిస్తోందని నివేదిక పేర్కొంది. పోలవరం నిర్వాసిత కుటుంబాలకు పూర్తిభద్రత కల్పించాలని స్థాయీసంఘం సిఫార్సు చేసింది. ప్రాజెక్టు కింద మునిగిపోయే వాటిలో ముఖ్యంగా గ్రామాలు, నివాస ప్రాంతాలు, వ్యవసాయ, పోడు, సాగు భూములు, నది ఒడ్డున ఉండే తోటలు, ఫెర్రీ ఘాట్లు, ఇసుక తిన్నెలు, సీజనల్‌ పంటలు, పశువులు మేసే పచ్చిక బయళ్లు, సూక్ష్మ అటవీ ఉత్పత్తుల సేకరణ జోన్లు, శ్మశానాలు, పాఠశాలలు, రోడ్లు వంటి తదితరాలు ఉన్నాయని వివరించింది.

ముంపు జాబితాలో గిరిజన ఆవాసాలు, సీజనల్‌ పోడు భూములను ఆలస్యంగా చేర్చారని కోల్పోతున్న పంట భూములు, ఆస్తుల విలువనూ తగ్గించి చూపారని నివేదిక తెలిపింది. 2013 భూసేకరణ చట్టం నిబంధనలను నిర్వాసితులందరికీ వర్తింపజేయాలని వెల్లడించింది. అయితే కొత్తగా పునరావాస స్థలాలు సిద్ధమయ్యేంత వరకూ బాధితులను అక్కడికి తరలించవద్దని తెలిపింది.

పునరుద్ధరణకు చర్యలు చేపట్టాలని సూచన: అంతేకాకుండా తరలింపు ఖర్చులు కూడా చెల్లించడంతో పాటు, కొత్త ప్రాంతాల్లో అన్నిరకాల సదుపాయాలు కల్పించాలని స్థాయీ సంఘం నివేదిక పేర్కొంది. బాధితుల జీవనోపాధి పునరుద్ధరణకు చర్యలు చేపట్టాలని సూచించింది. గిరిజనుల సాంస్కృతిక గుర్తింపునకు రక్షణ కల్పించాలని, అటవీ వనరులు వాడుకునేలా అనుమతివ్వాలని ఈ సందర్భంగా పేర్కొంది.

ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన వివరాలు: పోలవరం ప్రాజెక్ట్‌ తొలి దశను 2027వ సంవత్సరం డిసెంబరు నాటికి పూర్తి చేయాలనే సంకల్పంతో ప్రభుత్వం ముందుకు సాగుతోంది. అందుకు అనుగుణంగా ప్రాజెక్టులో 45.72 మీటర్ల ఎత్తున నీళ్లు నిలబెట్టేందుకు అవసరమైన స్థాయిలో నిర్మాణాలన్నీ పూర్తి చేయనున్నారు. అయినప్పటికీ 41.15 మీటర్లకి నీళ్లు నిలబెట్టేందుకు అవసరమైనంత మాత్రమే పునరావాస పనులను చేపట్టనున్నారు.

పోలవరం ప్రాజెక్టు పనులు ప్రారంభమయ్యాక 2007లో తొలిసారి భూసేకరణ జరిపారు. అప్పట్లో ఉమ్మడి ఏపీలో ఉన్న ఖమ్మం జిల్లాలో 7 మండలాలు, పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలో పోలవరం, తూర్పు గోదావరి జిల్లాలోని దేవీపట్నం మండలాలను నిర్వాసిత ప్రాంతాలుగా అధికారులు గుర్తించారు. పోలవరం, దేవీపట్నం మండలాల్లో ప్రాజెక్టు నిర్మాణ పనులకు అవసరమైనంత వరకూ భూసేకరణ, పునరావాసం మినహా మిగిలిన ప్రాంతాల్లో సైతం పెద్దగా పునరావాస చర్యలేవీ అమలు కాకపోవడం గమనార్హం.

పోలవరం నిర్వాసిత కుటుంబాలకు ఆనందం - త్వరలో రూ.1,100 కోట్ల చెల్లింపులు

2027 నాటికి పోలవరం పూర్తి లక్ష్యం - నిధుల కొరతతో సవాళ్లు

