భాగ్యనగరంలో నయా ట్రెండ్ - పార్కుల్లో పుస్తకపఠనం

హైదరాబాద్​లో రీడింగ్ కమ్యూనిటీల ఏర్పాటు - ఆహ్లాదకర వాతావరణంలో నచ్చిన పుస్తకాలను చదివే వెసులుబాటు - దేశంలోని ప్రముఖ నగరాలలో ప్రాచుర్యం - వారాంతాల్లో సాయంత్రం వేళల్లో పలు పార్కుల్లో పుస్తకాలపై చర్చలు

Reads Club Trend In Hyderabad
Reads Club Trend In Hyderabad (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 6, 2026 at 6:17 PM IST

3 Min Read
Reads Club Trend In Hyderabad : మంచి పుస్తకం ఓ మంచి స్నేహితుడి లాంటిది. మిత్రుని నుంచి మనం ఎంతైతే నేర్చుకుంటామో అవే విషయాలను పుస్తక పఠనం ద్వారా నేర్చుకోవచ్చు, జ్ఞానాన్ని పెంచుకోవచ్చు. నేటి తరం సెల్​ఫోన్​కే అధిక సమయం కేటాయిస్తున్న నేపథ్యంలో పుస్తక పఠనంపై ఆసక్తిని కనబరచడం లేదు. అయితే నగరంలోని ఓ కొత్త ట్రెండ్ అందరినీ ఆకట్టుకుంటోంది.

సాహిత్యం, విజ్ఞానం, సాంకేతికత, చరిత్ర, సమాజం, ఖగోళ శాస్త్రం, ఆధ్యాత్మికత వంటి అంశాలు తెలుసుకోవాలని కుతూహలం అందరిలోనూ ఉంటుంది. ఇలాంటి అంశాలను తెలుసుకునేందుకు ఎక్కువగా గ్రంథాలయాలను ఆశ్రయిస్తాము. అయితే ఇప్పుడు ఆస్థానాన్ని పార్కులు సైతం భర్తీ చేస్తున్నాయి. నగరంలో ఆహ్లాదకర వాతావరణంలో నచ్చిన పుస్తకాలను చదివి జ్ఞానాన్ని పెంచుకోవడమే కాకుండా పదిమందికీ పంచుతూ, నగరంలోని ప్రజలు పుస్తక పఠనంపై విశేషమైన ఆసక్తిని కనబరుస్తున్నారు.

Reads Club Trend In Hyderabad
నగరంలో నయా ట్రెండ్ - పుస్తక ప్రియులకు వేదికలుగా పార్కులు (Eenadu)

పుస్తక ప్రియులకు వేదికలుగా పార్కులు : భాగ్యనగరంలోని పార్కులు పుస్తక ప్రియులకు వేదికలుగా మారుతున్నాయి. వారాంతాల్లో సాయంత్రం వేళ వరకు పుస్తకాలు చదవడానికి ఆసక్తిగల యువత కేబీఆర్ పార్క్, ఏఎన్​రావు నగర్ పార్కుల్లో పుస్తకాలను చదువుతూ, వాటిపై చర్చలు చేస్తున్నారు. ఈ సమావేశాల్లో, పుస్తకాలు చదవడమే కాకుండా వారి జ్ఞానాన్ని ఇతరులకు పంచుతున్నారు.

ఎక్కడ ప్రారంభమైందంటే : బెంగళూరులోని కబ్బన్​ రీడ్స్ నుంచి ప్రేరణతో నగరంలోని హైదరాబాద్ రీడ్స్ క్లబ్ 2023లో, సికింద్రాబాద్ రీడ్స్ క్లబ్ 2024లో పుస్తక ప్రియులకు వేదికలుగా ఏర్పాటయ్యాయి. ఈ ప్రాంతాల్లో పుస్తకాలు చదవడానికి మాత్రమే కాకుండా, వాటిపై అభిప్రాయాలు పంచుకునేలా ఇవి మారాయి. ఇప్పటికే హైదరాబాద్​ రీడ్స్ కేబీఆర్​ పార్కులో ఈ తరహా రీడింగ్ కమ్యూనిటీలను ఏర్పాటు చేస్తుంది. ఈ మధ్యకాలంలో సత్త్వా నాలెడ్జ్ సిటీ వద్ద కూడా ఇదే మాదిరి వేదికను ఏర్పాటు చేశారు. ఇక్కడ ప్రతి ఆదివారం పుస్తకాలపై చర్చలు, రచయితల సమావేశాలు, సామాజిక అంశాలపై చర్చలు వంటివి నిర్వహిస్తారు.

ఆసక్తితో : బుక్​ రీడింగ్​లో భాగంగా విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు, హోంమేకర్స్ సైలెంట్ బుక్ రీడింగ్ స్టేషన్​లో పాల్గొంటున్నారు. దేశంలోని ప్రముఖ నగరాలైన ముంబయి, దిల్లీ, చెన్నై, బెంగళూరులలో ఇవి ప్రాచుర్యం పొందాయి. ఇవి లిటిరేచర్ మీద ఆసక్తి ఉన్న ప్రజలను ఒకే వేదికపై కలుపుతున్నాయి. పిల్లలకు, యువతకు పుస్తక పఠనంపై ఆసక్తి పెంచే విధంగా మారుతున్నాయి. ఒక్కో నెలలో ఒక్కో పుస్తకాన్ని ఎంచుకుని దాన్ని అందరూ చదివి ఆఖరి వారం దానిపై పార్కుల్లో చర్చించుకుంటారు.

ఒకరికి చాణక్య విజయ సూత్రాలంటే ఇష్టం, మరొకరికి భారత యుద్ధం అంటే ఇష్టం, మరొకరికి కథలు, కవితలు, నవలలు, ఇలా ప్రతి ఒక్కరికీ ఏదో ఒక అంశంపై ఇష్టం ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్కరూ తమ ఆశక్తికి అనుగుణంగా అనేక విషయాలు తెలుసుకునేందుకు ఆసక్తిని చూపుతున్నారు. అయితే పాఠశాలలు, కళాశాలలో నేర్చుకునే అంశాలకంటే కొత్త విషయాలు తెలుసుకునేందుకు ఈ విధానం ఎంతో దోహదపడతోంది.

మంచి అనుభూతి ఇస్తుంది : వారాంతాల్లో సాయంత్రం పూట కలుసుకోవడం మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంటుందని సికింద్రాబాద్ రీడ్స్ క్లబ్ నిర్వాహకురాలు మిరాజ్​ బేగం అన్నారు. ప్రతి రోజు స్కూల్, కాలేజీ, ఉద్యోగాలు అంటూ అందరం ఎంతో బిజీగా ఉంటాము. శనివారం, ఆదివారం సాయంత్రం సమయాల్లో కాస్త ప్రశాంతత కోసం ఇక్కడ అందరం కలసి పుస్తకాలు చదవడం మంచి అనుభూతిని ఇస్తుందని ఆమె తెలిపారు.

"శనివారం సాయంత్రం కలుసుకోవడం మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. ప్రతి రోజు స్కూల్, కాలేజీ, ఉద్యోగాలు అంటూ మేము ఎంతో బిజీగా ఉంటాము. శనివారం, ఆదివారం సాయంత్రం సమయాల్లో కాస్త ప్రశాంతత కోసం ఇక్కడ అంతా కలిసి పుస్తకాలు చదవడం మంచి అనుభూతిని ఇస్తుంది." - మిరాజ్​ బేగం, సికింద్రాబాద్ రీడ్స్ క్లబ్ నిర్వాహకురాలు

