ఇంటికి చేరేటప్పుడు జాగ్రత్త - రోడ్లపై ఆగి ఉంటాయ్ 'ఆయువు' తీస్తాయ్
రోడ్లపైనే నిర్లక్ష్యంగా వాహనాలను నిలిపేస్తున్న చోదకులు - రోజురోజుకు పెరుగుతున్న ప్రమాదాలు - బలైపోతున్న అమాయకులు - వరుస ప్రమాదాలు కలవరపెడుతున్నా పూర్తిస్థాయిలో స్పందించని యంత్రాంగం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 31, 2026 at 1:42 PM IST
Parking Vehicles Causing Accidents On Roads : రహదారిపై రయ్ రయ్మంటూ వెళ్తున్న క్రమంలో వెలుతురు తక్కువగా ఉన్న చోట ఊహించని ఘోరం జరిగిపోతోంది. ఆగి ఉన్న వాహనాలను ఢీకొంటున్నారు. జాతీయ రహదారిపై ఇటీవల జరిగిన పలు ప్రమాదాలు ఇదే విషయాన్ని స్పష్టం చేస్తున్నాయి. ప్రధాన మార్గాల్లో ఎక్కడపడితే అక్కడ కొందరు వాహనాలు ఆపేస్తున్నారు. మరికొన్ని చోట్ల వాహనాలు మరమ్మతులకు గురైతే సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకోకుండా అలాగే ఉంచేస్తున్నారు. ఇవన్నీ కలిసి కొందరి ప్రాణాలు బలిగొంటున్నాయి. వరుస ప్రమాదాలు కలవరపెడుతున్నా యంత్రాంగం పూర్తిస్థాయిలో స్పందించకపోవడం గమనార్హం.
- విజయనగరం జిల్లా చెల్లూరు వద్ద రోడ్డు పక్కన నిలిపిన వ్యాన్ను వెనుక నుంచి లారీ ఢీ కొట్టడంతో జిల్లాకు చెందిన నలుగురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
- ఆనందపురం వద్ద ముందు వెళుతున్న లారీ రోడ్డు పక్కన నిలిపేందుకు ఒక్కసారిగా తిప్పడంతో వెనుక నుంచి వచ్చిన కారు ఢీకొట్టింది. నలుగురు దుర్మరణం చెందారు.
- రోడ్డు పక్కన మినీ వ్యాన్ను నిలిపి చిప్స్ పెట్టెలు దిగుమతి చేస్తుండగా కాంక్రీట్ మిక్చర్ లారీ వెనుక నుంచి ఢీకొట్టింది. రెండు లారీల మధ్య ఇరుక్కుని ఒకరు మృతి చెందారు.
పై ఘటనలన్నీ ఇటీవల జరిగినవే. ప్రతి ప్రమాదాన్ని విశ్లేషిస్తే రాత్రిళ్లు రోడ్లపై కొందరు చోదకుల నిర్లక్ష్యం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.
గతేడాది ప్రమాదాల తీరు:
అతివేగం: 340 ప్రమాదాలు
నిర్లక్ష్యం, అజాగ్రత్త, సెల్ఫ్ యాక్సిడెంట్స్ : 622
బైపాస్, నగరంలోని జాతీయ రహదారి (ఎన్ హెచ్ -16పై ప్రమాదాలు) :
2025 : 420
2026 : ఇప్పటి వరకు సుమారు 167
ఎక్కడెక్కడ ఎలా ఉందంటే? :
- విశాఖపట్నం జిల్లా ఆనందపురం వద్ద గోకార్డింగ్ సమీపంలో ప్రవేశ, నిష్క్రమణ మార్గం ఇచ్చిన చోటే లారీలు రోడ్లపై నిలుపుతున్నారు. ప్రధానంగా బోల్ గేట్ల వద్ద ఇరువైపులా రహదారుల పైనే వాహనాలు పెద్ద సంఖ్యలో నిలిపేస్తున్నారు. 'లారీ బే'లు అందుబాటులోకి రాకపోవడంతో ఈ పరిస్థితి నెలకొంది.
- జిల్లా పరిధిలోని బైపాస్లో వంతెనల పైనా వాహనాలు ఎలాంటి సిగ్నల్స్ లేకుండా నిలుపుతున్నారు. కొన్ని వాహనాలు మరమ్మతులకు గురైతే ఎన్హెచ్ పెట్రోలింగ్ వాహనం అక్కడికి చేరుకుని హెచ్చరిక బోర్డులు పెట్టడమో, వాహనాన్ని పక్కకు తరలించడమో చేయాలి. క్షేత్రస్థాయిలో అమలు కావడం లేదు.
- నగరంలో సమీపంలో సర్వీసు రోడ్ల పైనే కార్గో లారీలు పార్కింగ్ చేస్తున్నారు. ఎన్ఏడీ నుంచి ఇసుకతోట వరకు కొన్ని ప్రైవేటు ట్రావెల్ బస్సులు, ట్యాక్సీలు, ప్రైవేటు వాహనాలు రోడ్డుపైనే 'గ్రీన్ బెల్ట్' ప్రాంతం పక్కనే పార్కింగ్ చేస్తున్నారు.
ఇలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి : వాహనాలు రోడ్ల వెంబడి అత్యవసరంగా నిలపాల్సి వచ్చినప్పుడు హాజర్డ్ ఇండికేటర్ లైట్లు ఆన్ చేయాలి. నోపార్కింగ్ జోన్లు, మలుపులు, వంతెనలపై వాహనాలు నిలపకూడదు. అయితే బైపాస్ (అనకాపల్లి-ఆనందపురం)లో చాలా మంది డ్రైవర్లు లారీలను రోడ్ల వెంబడి నిలిపేస్తున్నారు. ఎలాంటి ఇండికేటర్లు వేయకుండా, పూర్తిగా వాహనం ఇంజిన్ ఆపి నిద్రిస్తున్నారు. మరికొందరు వీలైనంత ఎడమవైపు పార్కింగ్ చేయకుండా రోడ్లపైనే నిర్లక్ష్యంగా పెట్టేస్తున్నారు.
రాత్రిళ్లు వాహనదారులు నిలిచిన వాహనాలను గుర్తించక, వేగం అదుపుగాక ఢీ కొడుతున్నారు. ప్రమాదం జరిగాక ఎక్కడ కేసు అవుతుందో అన్న భయంతో అక్కడి నుంచి వాహనంతో పారిపోయే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో వెనుక ఇరుక్కుపోయిన కార్లను, ఇతర వాహనాలను కొన్ని మీటర్ల దూరం ఈడ్చుకెళుతున్నారు. ఈ కారణంతో ప్రమాద తీవ్రత మరింత పెరుగుతోంది.
హైవే వెంట విశ్రాంతి ప్రాంగణాలు : చోదకుల నిద్రమత్తు, అతివేగంగా వాహనాలు నడపడం వంటి కారణాలతో రెప్పపాటులో భారీ మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సి వస్తోంది. ఈ పరిస్థితులను అధిగమించేందుకు జాతీయ రహదారుల ప్రాధికార సంస్థ కోల్కత్తా- చెన్నై 16వ నంబర్ ఎక్స్ప్రెస్ హైవే వెంట విశ్రాంతి ప్రాంగణాలను సమకూర్చి ప్రమాదాల కట్టడికి చర్యలు చేపట్టింది. వందల కిలోమీటర్లు ప్రయాణం సాగించే భారీ వాహనాల చోదకులు విశ్రాంతి లేకుండా వాహనాలు నడుపుతుంటారు.
నిద్రకు అనువైన ప్రాంతాలు ఉండవు. విశ్రాంతి తీసుకోవాలన్నా, అంతసేపు వాహనాలను పార్క్ చేయాలన్నా అనువైన ప్రదేశం లేక రోడ్ల వెంటే నిలిపేవారు. ఈ క్రమంలో ఇతర వాహనాలు వచ్చి ఢీకొని ప్రమాదాలు చోటుచేసుకునేవి. తరచూ జరిగే ప్రమాదాల్లో ప్రాణాలు కోల్పోడమేకాకుండా, అనేక మంది క్షతగాత్రులు అయ్యేవారు. ప్రమాదాలను అరికట్టేందుకు హైవే అధికారులు బాపట్ల జిల్లా మార్టూరు మండలం రాజుపాలెం, డేగరమూడి రెవెన్యూ పరిధిలో జాతీయరహదారికి ఇరువైపులా వసతిగృహం నిర్మించారు. అలానే విశాలంగా వాహనాల పార్కింగ్కు స్థం కేటాయించారు.
20 ఎకరాల్లో వసతులు : చెన్నై- కోల్కత్తా జాతీయ రహదారిపై ప్రయాణించే వారు విశ్రాంతి పొందేందుకు మార్టూరు ప్రాంతంలో భారీ ఏర్పాట్లతో ట్రక్కు పార్కింగ్ ఏర్పాటు చేశారు. హైవేకి పడమర భాగంలో ఉన్న ఒంగోలు- గుంటూరు మార్గంలో రాజుపాలెం కూడలి వద్ద ఉన్న 10 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో 200 ట్రక్కులు నిలుపుకునేలా అలాగే జాతీయ రహదారికి తూర్పు వైపున చిలకలూరిపేట-మార్టూరు మార్గంలో డేగరమూడి కూడలిలో 10 ఎకరాలను చదునుచేసి వివిధ రకాల గదులు, మరగుదొడ్లు, తాగునీటి వసతి, వాణిజ్య సముదాయాలు, మహిళలు, పురుషులు వేర్వేరుగా విశ్రాంతికి అవసరమైన బెడ్డులు ఏర్పాటు చేశారు. వసతులకు ఎలాంటి రుసుం లేకుండా హైవే అధికారులు ప్రజల భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని నిర్వహణ సాగిస్తున్నారు.
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