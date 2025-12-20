ప్రధాని మోదీతో నేరుగా మాట్లాడతారా? - అయితే ఇప్పుడే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోండి
పరీక్షా పే చర్చా-2026 కార్యక్రమం - డిసెంబరు 1 నుంచి జనవరి 11 వరకు రిజిస్ట్రేషన్కు అవకాశం - 6వ తరగతి నుంచి 12వ తరగతి వరకు చదివే విద్యార్థులకు ఛాన్స్
Pariksha Pe Charcha 2026 : పాఠశాలలు, జూనియర్ కళాశాలల విద్యార్థుల కలలు, వారి లక్ష్యాలను నెరవేర్చుకునేందుకు స్ఫూర్తిమంతంగా నిలుస్తుంది పరీక్షా పే చర్చా కార్యక్రమం. ప్రధాని మోదీ స్వయంగా సంభాషిస్తూ, విద్యార్థులు ఎంచుకున్న లక్ష్యాలను అధిగమించేందుకు అనుసరించాల్సిన పలు విషయాలను అందులో వివరిస్తుంటారు. విద్యార్థులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని, ప్రధానితో సంభాషించే అవకాశం దక్కించుకోవచ్చు. పరీక్షా పే చర్చ కాంటెంట్-2026లో ఆన్లైన్లో పేర్లను నమోదు చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత కార్యక్రమం ప్రారంభం అవుతుంది.
ఎవరు పాల్గొనవచ్చు : 6వ తరగతి నుంచి 12వ తరగతి వరకు చదివే విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనవచ్చు.
రిజిస్ట్రేషన్ చేయడం ఎలా :
- పరీక్ష పే చర్చా కాంటెంట్లో పాల్గొనే వారు www.innovateindia.mygov.in అనే వెబ్సైట్ను క్లిక్ చేయాలి.
- తర్వాత పార్టిసిపేట్ బటన్పై క్లిక్ చేయాలి.
- తర్వాత విద్యార్థి, టీచర్, పేరెంట్లలో ఆప్షన్ ఎంచుకోవాలి.
- సెల్ఫోన్ నంబరు లేదా ఈ-మెయిల్ ఐడీతో లాగిన్ అయ్యాక వచ్చే ఓటీపీని నమోదు చేయగానే రిజిస్ట్రేషన్ పేజీ ఓపెన్ అవుతుంది.
- అందులో అడిగిన వివరాలను నమోదు చేయాలి.
- అనంతరం తెరపై కనిపించే చిన్న మల్టిఫుల్ ఛాయిస్ ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇవ్వాలి.
- వాటిల్లో ప్రతిభ ఆధారంగా ప్రధానితో మాట్లాడే అవకాశాన్ని పొందవచ్చు.
- విజేతలకు ఎగ్జామ్ వారియర్స్ కిట్లు బహుమతిగా అందిస్తారు.
- ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనే వారికి ప్రశంసాపత్రాలు జారీ చేశారు.
- వచ్చే నెల 11వ తేదీలోపు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకునేందుకు అవకాశాలను నిర్వాహకులు కల్పించారు.
ప్రధాని మోదీ రాసిన పుస్తకం ఆధారంగా పరీక్షా పే చర్చా : ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ రాసిన ఎగ్జామ్ వారియర్స్ పుస్తకం ఆధారంగా పరీక్షా పే చర్చా (పీపీసీ) కార్యక్రమం ప్రారంభమైంది. ఈ కార్యక్రమం తెలుగులోనూ అందుబాటులోకి వచ్చింది. పరీక్షల సమయంలో విద్యార్థుల్లో ఒత్తిడిని తగ్గించడం, సానుకూల దృక్పథం పెంపొందించడం, పరీక్షలను ధైర్యంగా ఎదుర్కొనేలా మార్గనిర్దేశం చేయడం వంటివి ఈ కార్యక్రమం ముఖ్య ఉద్దేశాలు. ఇందులో విద్యార్థుల ప్రశ్నలకు ప్రధాని మోదీ సమాధానాలు ఇస్తారు.
పరీక్షలు ధైర్యంగా ఎలా రాయాలో ఇక్కడ సూచనలు ఇవ్వడంతోపాటూ తల్లిదండ్రులూ, ఉపాధ్యాయుల పాత్రలపైనా చర్చ కొనసాగుతుంది. అలాగే చదువు, క్రమశిక్షణ, సమయపాలనలపై ప్రధాని మోదీ విలువైన సూచనలు అందిస్తారు. పట్టుదలతో చదువు-ప్రశాంతంగా పరీక్ష అనే భావాన్ని పెంపొందిస్తారు.
తొమ్మిదో ఎడిషన్ ప్రత్యేకత :
- ప్రధానమంత్రి మోదీ ఎగ్జామ్ వారియర్స్ పుస్తకం విద్యను జీవిత ప్రయాణంలా, ఆనందంగా స్వీకరించేలా విద్యార్థులను ప్రోత్సహిస్తుంది. అదే విధంగా నమో యాప్లో ఈ పుస్తకానికి ఇంటరాక్టివ్ టెక్ మాడ్యూల్ను సైతం జోడించారు. ఈ కొత్త మాడ్యూల్లో ప్రధానమంత్రి రాసిన ప్రతి సూత్రం చిత్ర రూపంలో ఉంటూ విద్యార్థులతో పాటూ తల్లిదండ్రులూ, ఉపాధ్యాయులూ ఆ సూత్రాలను సులభంగా అర్థం చేసుకునేలా ఉంటాయి.
- పీపీసీ 2026 కార్యక్రమంలో పరీక్షల గురించే కాకుండా విద్యార్థుల మానసిక ఆరోగ్యం, ఆత్మవిశ్వాసం, సమగ్ర అభివృద్ధిపైన దృష్టి సారిస్తారు. భవిష్యత్తు తరాలను బలోపేతం చేయడమే దీని ప్రధాన ఉద్దేశం.
- పరీక్షా పే చర్చా ఎనిమిదో ఎడిషన్ను దిల్లీలోని భారత్ మంటపంలో నిర్వహించారు. ఈ ఎడిషన్కు ప్రభుత్వ గణాంకాల ప్రకారం, పీపీసీకు దాదాపు 3.5 కోట్లకు పైగా విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు, తల్లిదండ్రులు రిజిస్టర్ అయ్యారు.
- అలాగే ఈ కార్యక్రమానికి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా ఫిట్నెస్ ఐకాన్ మేరీ కోమ్, నటి దీపికా పదుకోణ్, ఆధ్యాత్మిక గురువు సద్గురు హాజరయ్యారు. వీరు విద్యార్థులకు ప్రేరణాత్మక సందేశాలు అందించారు.
- వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి ఎంపికైన 35 మంది విద్యార్థులు ఎంపికయ్యారు. వారు నేరుగా ప్రధాని మోదీతో చర్చించే అవకాశం పొందారు. జీవితంలో పరీక్షలను సహజంగా చూడాలని, ప్రణాళికాబద్ధంగా చదువుకోవాలని ప్రధాని మోదీ తెలిపారు. మొబైల్ ఫోన్, సోషల్ మీడియాను మితిమీరి వినియోగించకూడదని విద్యార్థులకు ప్రధానమంత్రి సూచించారు.
- ఈ కార్యక్రమాన్ని టెలివిజన్ ఛానళ్లు, యూట్యూబ్, సోషల్ మీడియా ద్వారా ప్రసారం అయింది.
'ఒత్తిడి లేకుండా పరీక్షలకు సిద్ధం కావాలి- ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే చదువుపై దృష్టి'
'మీతో మీరే పోటీ పడండి- ఇతరులతో కాదు'- విద్యార్థులకు మోదీ సలహా