మెదక్లో దారుణం - భారమౌతుందని భావించి బిడ్డను 3 లక్షలకు అమ్మిన కన్నవాళ్లు
Baby Sold for 3 Lakhs At Medak - కేసులో మొత్తం 10 మంది నిందితులు - 9 మందిని అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు - పరారిలో పాప తండ్రి
Published : May 15, 2026 at 4:36 PM IST|
Updated : May 15, 2026 at 5:25 PM IST
Baby Sold for 3 Lakhs At Medak : మెదక్ జిల్లాలో కన్నప్రేమ కర్కశంగా మారింది. కడుపున పుట్టిన పసికందును కాసుల కోసం అమ్మేసుకున్నారు. ఆరు రోజుల ఆడబిడ్డను మూడు లక్షల రూపాయలకు విక్రయించిన దారుణ ఘటన కలకలం రేపుతోంది. డెలివరీ అయిన కొన్నిరోజుల తర్వాత పాప కనిపించకపోవడంతో ఐసీడీఎస్(ఇంటిగ్రేటెడ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ) అధికారులకు అనుమానం వచ్చింది. విషయం పోలీసులకు చేరడంతో గుట్టు బయటపడింది. పాపను క్షేమంగా రక్షించిన పోలీసులు తొమ్మిది మంది నిందితులను అరెస్ట్ చేశారు. శిశువిక్రయాలపై కఠిన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు.
భారంగా భావించి అమ్మకం : కొల్చారం మండలం పోతిరెడ్డిపల్లి తండాకు చెందిన దేవీసింగ్, శిరీష దంపతులకు ఇప్పటికే ముగ్గురు సంతానం ఉన్నారు. ఈ ఏడాది మార్చి 27న మెదక్ మాతా శిశు సంరక్షణ కేంద్రంలో శిరీషకు నాలుగో సంతానంగా ఆడపిల్ల జన్మించింది. అయితే, నలుగురు పిల్లల పోషణ భారమని భావించిన ఈ దంపతులు నిజామాబాద్ జిల్లా ఆర్మూర్కు చెందిన శారద అనే మహిళా మధ్యవర్తిని ఆశ్రయించారు.
"శిరీష-దేవీసింగ్ వీళ్లు పోతిరెడ్డిపల్లి తండాకు చెందిన వ్యక్తులు. ఇటీవల ఓ పాపకు శిరీష జన్మనిచ్చింది. ఆ తర్వాత ఆ పిల్ల కనిపించకపోవటంతో అనుమానం వచ్చి మాకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ ఫిర్యాదు వచ్చిన వెంటనే మెదక్ ఎస్పీకి తెలియాజేశాం. వెంటనే ఎఫ్ఐఆర్ను నమోదు చేసి ఆదేశాలు ఇవ్వటం జరిగింది. ఆదేశాల మేరకు మెదక్ జోన్ ఇన్స్పెక్టర్ వారి సిబ్బందితో చర్యలు చేపట్టారు" - ప్రసన్న కుమార్, మెదక్ డీఎస్పీ
రూ. 40 వేలు తల్లిదండ్రుల వాటా : సిద్దిపేట జిల్లా అల్లినగర్కు చెందిన సంతానంలేని దంపతులైన బొమ్మ కళమ్మ, లింగయ్యలకు పసికందును మూడు లక్షల రూపాయలకు విక్రయించేలా బేరం కుదుర్చుకున్నారు. ఏప్రిల్ ఒకటో తేదీన మెదక్ ఎంసీహెచ్ ఆసుపత్రి సమీపంలోనే ప్రధాన మధ్యవర్తి శారద డబ్బులు తీసుకుని పాపను కొనుగోలు చేసిన దంపతులకు అప్పగించింది. అయితే ఇక్కడే అసలు ట్విస్ట్ ఉంది. కొనుగోలు దారుల నుంచి తీసుకున్న మూడు లక్షల రూపాయలలో ప్రధాన మధ్యవర్తి శారద సింహభాగం తనే నొక్కేసింది. కన్న తల్లిదండ్రులకు కేవలం 40 వేల రూపాయలు ఇవ్వగా, మిగతా ఐదుగురు సబ్-మీడియేటర్లకు తలా పదివేల చొప్పున పంచిపెట్టింది.
"ఈ శిరీష మార్చి 27న మాతాశిశు కేంద్రంలో జన్మనిచ్చింది. అయితే వాళ్లకు తెలిసిన కొందరు వ్యక్తుల సహాయంతో శారద అనే లేడీ దగ్గరకు వచ్చింది. ఈమెనే దీంట్లో కీ రోల్ ప్లే చేసింది. గజ్వేల్ దగ్గర అలీ నగర్లో కూర్మ కమ్యూనిటీకి చెందినవాళ్లకి అమ్మారు. ఏప్రిల్1, 2026న ఆసుపత్రి సమీపంలోనే పాపను అమ్మి డబ్బు తీసుకుంది. అందులో తల్లిదండ్రులకు రూ.40 వేలు ఇవ్వటం జరిగింది" - ప్రసన్న కుమార్, మెదక్ డీఎస్పీ
మొత్తం 10 మందిపై కేసు నమోదు : ఐసీడీఎస్ కొల్చారం మండల సూపర్వైజర్ అనసూయకు వచ్చిన అనుమానంతో విషయం పోలీసులకు చేరింది. రంగంలోకి దిగిన టౌన్ సీఐ మహేష్ కేసు నమోదు చేసి విచారణ జరిపారు. కొనుగోలు చేసిన వారి నుంచి పాపను క్షేమంగా స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ శిశు విక్రయ వ్యవహారంలో మొత్తం పది మందిపై కేసు నమోదు చేసినట్లు మెదక్ డీఎస్పీ ప్రసన్న కుమార్ తెలిపారు. తొమ్మిది మంది నిందితులను అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్కు తరలించారు. పాప తండ్రి దేవీసింగ్ ప్రస్తుతం పరారీలో ఉన్నాడని అతని కోసం గాలిస్తున్నామని పోలీసులు తెలిపారు. చిన్నారిని ఐసీడీఎస్ అధికారులకు అప్పగించిన పోలీసులు శిశు సంరక్షణ కేంద్రానికి తరలించారు.
"దీంట్లో 10 మందిని ముద్దాయిలుగా గుర్తించాం. వీరిలో 9 మందిని అదుపులోకి తీసుకున్నాం. ఎవరైతే పిల్లల్ని దత్తత చేసుకోవాలనుకున్నారో వాళ్లను కూడా తీసుకుని వచ్చాం. ఇటువంటి పనులకు దయచేసి ఎవర్ని ప్రోత్సహించవద్దు. పిల్లలు లేని వారు ఉంటే లీగల్ అడాప్షన్కే వెళ్లాలి" - ప్రసన్న కుమార్, మెదక్ డీఎస్పీ
