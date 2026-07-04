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ప్లాస్టిక్ బాక్సుల్లో లంచ్ వద్దే వద్దు - స్టీల్ బాక్సులే వాడాలంటున్న వైద్యులు

ప్లాస్టిక్​ డబ్బాలలో ఆహారం తినడం వల్ల పిల్లలకు అనారోగ్యం - ప్లాస్టిక్ బాక్సులకు బదులు స్టీల్​ బాక్స్​లు వాడాలని సూచిస్తున్న వైద్యులు - బీపీఏ రహితమైనవి చూసుకోవాలంటున్న నిపుణులు

Use Only Steel Luch Box For Childrens
Use Only Steel Luch Box For Childrens (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 4, 2026 at 12:25 PM IST

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Use Only Steel Lunch Box For Childrens : ఉదయం 7 గంటలయ్యిందంటే చాలు స్కూల్​ బస్సు హారన్​లు మారుమ్రోగుతుంటాయి. బడి పిల్లలు ఉన్న ప్రతి ఇంట్లో ఆ శబ్దానికి తల్లిదండ్రులు, పిల్లలు పరుగులు పెడుతుంటారు. రాత్రి రాసిన హోంవర్క్స్​ అన్ని సర్దుకుంటూ బ్యాగులను సిద్ధం చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఇంకోవైపు అమ్మ టిఫిన్​, మధ్యాహ్నం కోసం వంట చేస్తుంటారు. సమయం గడిచిపోతుందనే ఒత్తిడిలో వేడివేడి ఆహారాన్నే ప్లాస్టిక్​ బాక్సులలో పెడుతుంటారు. అందులో తినడం వల్ల జరిగే నష్టాలను మాత్రం ఆలోచించరు. అవి పిల్లల ఆరోగ్యంపై ఎంతలా ప్రభావం చూపుతాయో తల్లిదండ్రులు ఇప్పటికైనా గ్రహించాలి.

ప్లాస్టిక్ డబ్బాల్లో ప్రమాదకర రసాయనాలు : వేడివేడి ఆహార పదార్థాలు ఏవైనా ప్లాస్టిక్ డబ్బాల్లో పెట్టకూడదు. ఎందుకంటే ప్లాస్టిక్​లో ఉండే హానికరమైన రసాయనాలు బిస్ఫినాల్ కరిగి ఆహారంలో కలుస్తాయని వైద్యులు చెబుతున్నారు. అలాంటి ఆహారాన్ని తినడం వల్ల హార్మోన్ల సమతుల్యత దెబ్బతింటుంది. దీర్ఘకాలంలో ఆరోగ్య సమస్యలకు దారి తీస్తుంది. దీనివల్ల పిల్లల్లో నాడీ సమస్యలు, ఏకాగ్రత లోపం వంటి మొదలైన సమస్యలు ఏర్పడుతాయని నిజామాబాద్​ జిల్లా ఆర్మూర్​కు చెందిన పిల్లల డాక్టర్ ఆది శ్రీనివాస్ పేర్కొన్నారు.

"మా పిల్లలు నాలుగో తరగతి చదువుతున్నారు. వారికి నేను స్టీల్​ బాక్స్​లోనే అన్నం పెడుతుంటాను. ఇది ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది" - సుప్రియ, ఆర్మూర్

మరి తల్లిదండ్రులు ఏం చేయాలి : పిల్లల లంచ్​బాక్స్​ విషయంలో అమ్మనాన్నలు తగినంత జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ప్లాస్టిక్​ డబ్బాలను వాడవద్దు. స్టెయిన్​లెస్​ స్టీల్​ బాక్సులు వాడడమే మంచిది. ఇవి ఆహారంలోని పోషకాలను అలాగే ఉంచుతాయని డాక్టర్లు చెబుతున్నారు. పిల్లలు పెద్దవారైతే గ్లాస్ కంటైనర్లు లేదా వేడి తగ్గకుండా ఉండే మంచి నాణ్యమైన ఇన్సులేటెడ్ బాక్సుల్లో భోజనం పెట్టవచ్చు. పిల్లలకు కూడా పాఠశాలలు స్టీల్​ బాక్సుల ప్రాధాన్యతను అర్థమయ్యేలా అవగాహన కల్పించాలి. స్టీల్​ బాక్సులు వాడేలా ప్రోత్సహించాలి. ప్లాస్టిక్​ లంచ్​బాక్సులు, వాటర్​ బాటిల్స్​ వాడడం వల్ల కలిగే నష్టాలను వివరించాలి. పిల్లలు చెప్పడంతో పాటుగా వారిని ఇంట్లో చెప్పమని చెప్పాలి.

"మా పిల్లలు ఐదో తరగతి చదువుతున్నారు. వేడి ఆహారం ప్లాస్టిక్ బాక్స్​లో కంటే స్టీల్​ బాక్స్​లో పెట్టడం మంచిదని డాక్టర్లు చెప్పారు. అప్పటి నుంచి స్టెయిన్​లెస్​ స్టీల్ బాక్సులు ఉపయోగిస్తున్నాం. పిల్లల ఆరోగ్యమే మాకు ముఖ్యం" - స్నేహలత , ఆర్మూర్

ఇలాంటి లంచ్​బాక్సులు వాడడం మంచిది : పిల్లల ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని స్టెయిన్‌లెస్‌ స్టీల్‌ లంచ్‌బాక్సులు వాడాలి. వీటి ద్వారా కెమికల్స్ ఆహారంలో కలిసే అవకాశం ఉండదు. గాజు బాక్సులు, సీసాలలో రసాయనాలు ఉండవు. ఆహారానికి ఎలాంటి వాసన, రంగు అంటవు. శుభ్రం చేయడం చాలా సులభంగా ఉంటుంది. కానీ గాజు పదార్థాలు త్వరగా పగిలిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. పిల్లలను జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెప్పాలి. సిలికాన్‌ కంటైనర్లు సౌకర్యవంతంగానూ, మడతపెట్టడానికి సులభంగానూ ఉంటాయి. బీపీఏ రహితమైనవి, ఆహారానికి చాలా సురక్షితంగా ఉంటాయి. ఇందులో నాణ్యమైన వాటినే ఎంచుకోవాలి.

వెదురు లంచ్‌బాక్స్‌లు చాలా సౌకర్యవంతమైనవి, ఆరోగ్యకరంగా ఉంటాయి. పర్యావరణానికి చాలా దగ్గరి సంబంధం కలిగి అనుకూలంగానూ ఉంటాయి. బ్రెడ్‌, శాండ్‌విచ్‌ వంటి పొడి పదార్థాలను ఉంచేందుకు చాలా బాగా అవసరపడతాయి. ద్రవ, జిగురు పదార్థాలకు మాత్రం తగినట్లుగా ఉండవు. పిల్లల ఆరోగ్యం పాడవుతుంది. లంచ్‌ బాక్సు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు దాని తయారీకి వాడిన మెటీరియల్‌ను తప్పనిసరిగా తెలుసుకోవాలి. ముఖ్యంగా బీపీఏ ఫ్రీ అని పేర్కొన్నా ఇతర హానికర కెమికల్స్​ ఉండొచ్చు. లంచ్​ బాక్సులను శుభ్రం చేసేటప్పుడు కఠినమైన స్క్రబ్బర్‌లను ఉపయోగించవద్ధు. దీంతో ప్లాస్టిక్‌ ఉపరితలం దెబ్బతిని రసాయనాలు ఆహారంలోకి వేగంగా చేరుతాయి.

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