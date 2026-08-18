ETV Bharat / state

వారిపై కోప్పడకుండా ఆప్యాయంగా మాట్లాడటం ముఖ్యం - పిల్లల విషయంలో తల్లిదండ్రులు పాటించాల్సింది ఇవే!

విసుక్కోవటం కంటే వారు చెప్పేది వినటం మంచిదంటున్న నిపుణులు - కసురుకోవటంతో అభద్రతా భావం పెరిగి ముభావ స్థితిలోకి పిల్లలు - వారితో రోజులో కనీసం రెండు గంటలైనా గడపటం అవసరం

RELATIONSHIP OF PARENT AND CHILDREN
RELATIONSHIP OF PARENT AND CHILDREN (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 18, 2026 at 3:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Parents Behaviour With Children : పిల్లలు స్కూల్​కు వెళ్లటం ఒక ఎత్తైతే టీచర్లు ఇచ్చిన హోంవర్క్​ చేయటం మరొక ఎత్తు. పిల్లలు బలవంతంగా హోంవర్క్​ చేస్తుంటారు. హోంవర్క్​ చేసే సమయంలో చిన్నారులకు కొన్ని అర్థం కావు. వాటి గురించి అడిగేందుకు తల్లిదండ్రుల దగ్గరకు వెళ్తే కసురుకుంటారు. దాంతో వారు సైలెంట్​ వెళ్లిపోతారు. ఇలాంటప్పుడే వారిపై కోప్పడకుండా ఆప్యాయంగా వ్యవహరించాలని వ్యక్తిత్వ వికాస నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఇలా చేయటంతో బంధం బలపడటమే కాక పిల్లలకు చదువుపై ఆసక్తి కలుగుతుందని అంటున్నారు.

విసుక్కోవటంతో అభద్రతా భావం : చిన్న విషయాల్లో కూడా పిల్లలపై అరుస్తే అమ్మానాన్న ఎప్పుడూ కోప్పడతారనే భావన వారిలో కలుగుతుంది. అది క్రమంగా వారి మనసులో నాటుకుపోయి అభద్రతా భావం పెరుగుతుంది. అలా చేయకుండా వారికి ఓపికగా సమాధానమివ్వాలి. ఇలా చేస్తే వారికి తల్లిదండ్రుల పట్ల నమ్మకం కలుగుతుంది. ఒకవేళ వారికి ఎంత పెద్ద సందేహం వచ్చినా అడగకుండా దాచేస్తారు. దీనివల్ల వారి చదువుపై ధ్యాస పెట్టలేరు. భవిష్యత్తులో కూడా ఏ విషయం కూడా తల్లిదండ్రులతో చెప్పకుండా చేస్తుంది.

ఆత్మవిశ్వాసం దెబ్బతినటంతో చదువుపై విరక్తి : ఇలా ప్రతిసారి విసుక్కోవటం వల్ల నేను ఏది సరిగ్గా చేయలేను అని కొత్త విషయాలు ప్రయత్నించకుండా ఉంటారు. ఇలాంటి సందర్భాల్లో వారికి హోంవర్క్​ ఒక విధమైన శిక్షలా అనిపిస్తుంది. క్రమంగా వారు మానసిక ఒత్తిడికి గురవుతారు. ఉద్యోగం నుంచి ఇంటికి రాగానే తల్లిదండ్రులు ఫోన్లు, టీవీలు చూడకుండా పిల్లలతో మాట్లాడటం ఉత్తమమని అంటున్నారు. ఒకవేళ అమ్మనాన్నలే ఫోన్లు అవి చూడటంతో క్రమంగా పిల్లలకు కూడా ఆ అలవాటు వస్తుంది. ఇలా ఉండటం వల్ల పెద్దయ్యాక సమాజంలో గానీ ఉద్యోగంలో లేదా భాగస్వామితో తమ భావాలను స్పష్టంగా వ్యక్తీకరించడంలో ఇబ్బంది పడతారు.

మాట్లాడే స్వేచ్ఛ ముఖ్యం : కుటుంబ సభ్యులతో వారి సంతోషాలు, బాధలు పంచుకుంటేనే ఎదుటివారితో మాట్లాడే విధానం, అలాగే ఆత్మవిశ్వాసం కూడా పెరుగుతుంది. ఐక్యరాజ్యసమితి బాలల హక్కుల ఒడంబడిక ప్రకారం పిల్లలు వారి భావాలను స్వేచ్ఛగా పంచుకునే హక్కు ఉంది. పిల్లలను చిన్న చిన్న పనుల్లో భాగస్వాములను చేయటం ద్వారా కుటుంబ సభ్యులతో ఎలా ప్రవర్తించాలో వారికి అర్థం అవుతుంది. అలాగే బంధాలు సైతం బలపడుతాయి.

కొంత సమయమైనా వారితో ఉండాలి : పిల్లలు చేసే హోంవర్క్​ కేవలం పుస్తకాలకే పరిమితమైనది కాదు. వారితో సమయం గడపటానికి లభించిన మంచి అవకాశమని తరుణి సంస్థల వ్యవస్థాపకురాలు ఎ.మమతా రఘువీర్ తెలిపారు. సాయంత్రం పిల్లలతో 1-2 గంటలు గడిపాలని అంటున్నారు. ఆ విలువైన సమయమే బంగారు భవిష్యత్తుకు, బలమైన ఆత్మవిశ్వాసానికి పునాదని పేర్కొన్నారు.

తల్లిదండ్రుల గొడవలతో పసి మనసుకు గాయం - పిల్లల్లో కాండక్ట్​ డిజార్డర్

పిల్లలు ఫోన్​ చూడటం తప్పు కాదు - ఇలా వాడుకోలేకపోతే మాత్రం నిజంగా తప్పే!

TAGGED:

PARENTS AFFECTION TOWARDS CHILDREN
POSITIVE PARENTING TIPS
RELATIONSHIP OF PARENT AND CHILDREN
తల్లిదండ్రులు పిల్లలతో ఎలా ఉండాలి
PARENTS BEHAVIOUR WITH CHILDREN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.