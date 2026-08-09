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వర్షాకాలంలో అంటువ్యాధుల సమస్యలు - ప్రధానంగా పిల్లల విషయంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఇవే!

ప్రతి వానాకాలం ఇన్​ఫెక్షన్ల బారిన పడుతున్న చిన్నారులు - తేమ ఎక్కువగా ఉంటుండంతో బ్యాక్టిరియా వృద్ధికి అవకాశం - బొమ్మల విషయంలో పరిశుభ్రత అవసరం - రోగనిరోధక శక్తికి పోషకాలు కలిగిన ఆహారం అవసరం

PROTECTIONG KIDS IN MONSOON
PROTECTIONG KIDS IN MONSOON (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 9, 2026 at 4:46 PM IST

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Precautions For Children in Rainy Season : వర్షకాలంలో తేమ ఎక్కువగా ఉంటుండంతో బ్యాక్టిరియా వంటివి ఎక్కువగా వృద్ధి చెందుతాయి. ఇవి పలు రకాల అనారోగ్యాలకు దారి తీస్తాయి. దీంతో పెద్దల నుంచి పిల్లల వరకు సీజనల్​ వ్యాధులకు బలైవుతుంటారు. ఈ క్రమంలో పెద్దలు వ్యక్తిగత శుభ్రతను పాటించినప్పటికీ పిల్లలకు శుభ్రత గురించి తెలియదు. దీంతో తల్లిదండ్రులు చిన్నారుల ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. వారికోసం చిన్నపాటి జాగ్రత్తలు ఎంతో మేలు చేస్తాయని వైద్యులు అంటున్నారు. పరిశుభ్రతకు సంబంధించి ప్రభుత్వ బడుల్లో అవగాహన కల్పిస్తున్నారు.

చేతుల విషయంలో అత్యంత జాగ్రత్తగా : బడికి వెళ్లే పిల్లలు ఎక్కువగా మట్టిలో ఆడుతూ ఉంటారు. దీంతో వ్యర్థాలు వారి గోళ్లలో ఇరుక్కుపోతాయి. తెలియకుండా గోళ్లను నోటిలో పెట్టుకున్న సమయంలో ఆ వ్యర్థాలు లోపలికి వెళ్లిపోతాయి. ఫలితంగా వ్యాధుల బారినపడే అవకాశాలున్నాయి. నిజమాబాద్​, కామారెడ్డి ఈ రెండు జిల్లాల్లో ప్రతి వానాకాలం 30 వేల మంది పిల్లలు ఇన్‌ఫెక్షన్ల బారిన పడి ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారని అధికారులు తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో పిల్లల చేతుల శుభ్రత, గోళ్ల విషయంలో తల్లిదండ్రులు దృష్టి సారించాలని అంటున్నారు.

ఐదేళ్ల లోపు చిన్నారులకు : 2-4 ఏళ్ల లోపు పిల్లలను ప్లే స్కూల్​కు పంపించేందుకు తల్లిదండ్రులు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. అయితే పిల్లలు వానాకాలంలో ఎక్కువగా మూత్ర విసర్జన చేస్తుంటారు. దీని ద్వారా ఫంగల్​ ఇన్​ఫెక్షన్లు వచ్చే వీలుంది. దీంతో చిన్నారులకు ఎప్పుడూ శుభ్రమైన పొడి దుస్తులు వేయాలని సూచిస్తున్నారు. ఈ జిల్లాలో డెంగీతో గతేడాది వేలాది మంది పిల్లలు సతమతమయ్యారు.

వ్యాధుల బారిన పడకుండా ఇలా :

  • చిన్నారులకు రోగనిరోధక శక్తి తక్కువ ఉండటంతో వాతావరణ మార్పులు వచ్చాయంటే చాలు ఫ్లూ బారిన పడుతుంటారు. దీని నుంచి వారిని రక్షించేందుకు ముందుగానే ఇన్ల్ఫుయెంజా టీకా ఇప్పించడం ఉత్తమమని వైద్యులు చెబుతున్నారు.
  • అపరిశుభ్రమైన నీటిని తాగటంతో డయోరియా వంటి ఇన్​ఫెక్షన్లు వస్తుంటాయి. అందుకే శుద్ధి చేసిన ఆర్వో నీరు లేదా కాచి చల్లార్చిన నీటిని తాగించాలని సూచిస్తున్నారు.
  • బయటి ఆహారం ఎక్కువగా తినిపించకుండా ఇంట్లో తాజాగా వండిన వేడి వేడి భోజనం తీసుకోవడం మేలని అంటున్నారు.
  • పిల్లలు దోమకాటుకు గురి కాకుండా వారి శరీరాన్ని పూర్తిగా కప్పి ఉంచే దుస్తులను వేయాలని, దోమ తెరలను వాడడం ఉత్తమని చెబుతున్నారు.

బొమ్మల విషయంలో పరిశుభ్రత : పిల్లలు ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఎక్కువగా బొమ్మలతోనే ఆడుకుంటారు. అందువల్ల వాటిని వారానికోసారైనా కడిగి ఆరబెట్టాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. దాంతో వాటిలో ఉండే దుమ్ము, బ్యాక్టీరియా, ఫంగస్​, వైరస్​లు దరిచేరవని అంటున్నారు. వారికి రోగ నిరోధకశక్తి పెరిగేందుకు బలవర్థకమైన ఆహారాన్ని అందించాలని వైద్యులు పేర్కొన్నారు.

వర్షాకాలంలో ఇంట్లో ఫ్లోర్​ను యాంటీ సెప్టిక్‌ లిక్విడ్‌తో శుభ్రం చేయాలి. పిల్లలు పరిశుభ్రమైన దుస్తులు, సాక్స్‌లు, చెప్పులు వేసుకునేలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం అవసరం. వానాకాలంలో రోగాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని పిల్లల చేతిగోళ్లను వారానికోసారి తొలగించాలి. అలాగే ఆహార పదార్థాలు తినే ముందు చేతులను తప్పనిసరిగా కడగాలి - డా.విజయరాజ్, పిల్లల వైద్య నిపుణుడు

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వానాకాలంలో పిల్లల ఆరోగ్యంపై ప్రభావం
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