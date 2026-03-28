తల్లిదండ్రులను పట్టించుకోని ఉద్యోగుల జీతంలో 15 శాతం కట్ - తెలంగాణ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం

రాష్ట్రంలోని వయోవృద్ధులైన తల్లిదండ్రుల సంక్షేమం కోసం ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం - అసెంబ్లీలో తల్లిదండ్రుల పోషణ, పర్యవేక్షణ బిల్లు ప్రవేశపెట్టనున్న మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ - పూర్తి వివరాలు మీకోసం

Introduce the Parents Maintenance and Supervision Bill
Published : March 28, 2026 at 4:55 PM IST

Parents Maintenance and Supervision Bill : రాష్ట్రంలోని వయోవృద్ధులైన తల్లిదండ్రుల సంక్షేమం కోసం ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. కుటుంబ వ్యవస్థల్లో వస్తున్న మార్పుల నేపథ్యంలో పెద్దలను నిర్లక్ష్యం చేసే ఘటనలు పెరుగుతున్నాయి. ఈ పరిస్థితిని దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రభుత్వం "తెలంగాణ ఉద్యోగుల జవాబుదారీతనం, పర్యవేక్షణ బిల్లు-2026"ను రూపొందించింది. ఈ బిల్లును శాసనసభలో మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ రేపు (ఆదివారం) ప్రవేశపెట్టే అవకాశం ఉంది. నున్నారు. ఈ బిల్లు ద్వారా ఉద్యోగులు తమ తల్లిదండ్రులను సంరక్షించకపోతే వారి వేతనం నుంచి ఒక భాగాన్ని నేరుగా తల్లిదండ్రులకు అందించే విధానం అమల్లోకి రానుంది.

బిల్లులోని ముఖ్య అంశాలు : ఈ బిల్లు ప్రకారం ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, ప్రభుత్వరంగ సంస్థల సిబ్బంది, అలాగే ప్రైవేట్ సంస్థల్లో పని చేసే ఉద్యోగులు ఇందులోకి వస్తారు. తల్లిదండ్రులను పట్టించుకోని ఉద్యోగుల వేతనంలో నెలకు 15 శాతం లేదా గరిష్ఠంగా రూ.10,000 వరకు ఈ రెండింటిలో ఏది తక్కువైతే ఆ మొత్తాన్ని తల్లిదండ్రుల బ్యాంక్ ఖాతాలో జమ చేస్తారు. ఇది నేరుగా అధికారుల ఆదేశాల మేరకు అమలు అవుతుంది. ఇది కేవలం శిక్షాత్మక చర్య కాకుండా బాధ్యతను గుర్తు చేసే ఒక సామాజిక చర్యగా ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.

దరఖాస్తు - విచారణ విధానం : తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లల నిర్లక్ష్యం వల్ల ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నట్లయితే జిల్లా స్థాయిలో నియమిత అధికారికి (జిల్లా కలెక్టర్) దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. ఆ అధికారి ఉద్యోగి, తల్లిదండ్రులకు విన్నపాలు వినిపించి విచారణ జరిపిస్తారు. దరఖాస్తు అందిన 60 రోజుల్లోగా సమస్యను పరిష్కరించాల్సి ఉంటుంది. విచారణ అనంతరం అవసరమైతే ఉద్యోగి జీతం నుంచి నిర్ణయించిన మొత్తాన్ని మినహాయించి తల్లిదండ్రులకు పంపేలా ఆదేశాలు జారీ చేస్తారు. ఇది ఒక పరిపాలనా ప్రక్రియగా స్పష్టంగా నిర్వచించబడింది.

అప్పీల్‌ వ్యవస్థ : అధికారుల నిర్ణయంపై అసంతృప్తి ఉన్నట్లయితే లేదా గడువులోగా పరిష్కారం లభించకపోతే, రాష్ట్ర స్థాయిలో ఏర్పాటు చేసిన వయోవృద్ధుల కమిషన్‌ను ఆశ్రయించవచ్చు. ఈ కమిషన్‌కు హైకోర్టు విశ్రాంత న్యాయమూర్తి ప్రధాన కమిషనర్‌గా ఉంటారు. అప్పీల్‌ చేసేందుకు 45 రోజుల గడువు ఉంటుంది. కమిషన్‌ దరఖాస్తును స్వీకరించిన తర్వాత 60 రోజుల్లోగా తుది నిర్ణయం తీసుకోవాలి. దీంతో బాధితులకు న్యాయం ఆలస్యం కాకుండా చేసే ప్రయత్నం కనిపిస్తోంది.

ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో చర్యలు : తల్లిదండ్రుల్లో ఒకరు మరణిస్తే, భృతి మొత్తం మరొకరికి అందజేయబడుతుంది. ఇద్దరూ మరణించినట్లయితే సంబంధిత ఉద్యోగి సరైన ఆధారాలతో ప్రత్యేక అధికారికి దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. ఆ అధికారి పరిశీలించి 30 రోజుల్లోగా వేతన మినహాయింపు ఆదేశాలను రద్దు చేస్తారు. ఈ విధానం ద్వారా చట్టం స్పష్టతతో పాటు న్యాయబద్ధతను కూడా కలిగి ఉంది.

నైతిక బాధ్యతకు ప్రాధాన్యం : ఈ బిల్లుకు వెనక ఉన్న ప్రధాన ఉద్దేశం నైతిక బాధ్యతను పెంపొందించడం. ఆధునిక సమాజంలో చిన్న కుటుంబాలు పెరుగుతుండటంతో పెద్దలను చూసుకోవడం తగ్గిపోతుంది. నగరాలకు వలసలు పెరగడం వల్ల గ్రామాల్లో వృద్ధులు ఒంటరిగా జీవించాల్సి వస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన ఈ చట్టం కుటుంబ విలువలను పునరుద్ధరించే ప్రయత్నంగా చెప్పవచ్చు.

సమాజంపై ప్రభావం : ఈ బిల్లు అమల్లోకి వస్తే వృద్ధుల జీవన స్థాయి మెరుగుపడే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగులు తమ బాధ్యతలను మరింతగా గుర్తించి తల్లిదండ్రుల పట్ల శ్రద్ధ చూపే అవకాశం ఉంది. అయితే కొందరు దీనిని వ్యక్తిగత వ్యవహారాల్లో ప్రభుత్వ జోక్యం అని విమర్శించే అవకాశం కూడా ఉంది. అయినా వృద్ధుల సంక్షేమం దృష్ట్యా ఇది సమాజానికి అవసరమైన చర్యగా భావించవచ్చు. కుటుంబ బంధాలను బలపరిచే దిశగా ఈ చట్టం ఒక ముఖ్యమైన అడుగు అవుతుందని చెప్పవచ్చు.

అమ్మానాన్నలకు ఆసరా ఏది? - వయో వృద్ధుల వ్యథలు పట్టించుకునేది ఎవరు?

