ETV Bharat / state

భార్యాభర్తల క్షణికావేశం - బలవుతోంది పసి ప్రాణం!

పిల్లలను చంపి ప్రాణాలు తీసుకుంటున్న కన్నవారు - పసివారికి శాపంగా మారుతున్న క్షణికావేశ నిర్ణయాలు - ఈ తరహా ఘటనలు ఎక్కువటం ఆందోళనకరం - మానసిక కుంగుబాటే ఆత్మహత్యలకు కారణమంటున్న వైద్యులు

ఆవేశంతో పిల్లలను చంపుతున్న దంపతులు
Parents Kills Children With Panic (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 3, 2026 at 8:54 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Parents Kills Children With Panic : కుటుంబ కలహాలు పచ్చని సంసారాల్లో చిచ్చు రేపుతున్నాయి. సహనంతో సర్దుకుపోవాల్సిన దంపతులు చిన్న చిన్న కారణాలకే కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు. కట్టుకున్నవారిపై కోపాన్ని అభం శుభం తెలియని పసికందులపై ప్రదర్శిస్తున్నారు. మనస్పర్థలు, వివాహేతర సంబంధాలు, అనుమానాలు కారణాలు ఏవైనా కావచ్చు. కానీ, బలి అవుతున్నది మాత్రం పసి ప్రాణాలే. తల్లిదండ్రులు క్షణికావేశంలో తీసుకునే అనాలోచిత నిర్ణయాలు చిన్నారులకు శాపంగా మారుతున్నాయి. ఇటీవల ఈ తరహా ఘటనలు ఎక్కువ కావటం కలవర పెడుతోంది. అసలు దంపతుల మధ్య ఏం జరుగుతోంది? కట్టుకున్న వారిపై కోపాన్ని పసి పిల్లల మీద ఎందుకు చూపిస్తున్నారు? దీనిపై మానసిక నిపుణులు ఏమంటున్నారో తెలుసుకుందాం.

భర్త వేధిస్తున్నాడని : వరంగల్ జిల్లా చెన్నారావుపేట మండలం ఎల్లయ్యగూడెంలోని మాణిక్యం తండాకు చెందిన ప్రవీణ్ పదహారుచింతల తండాకు చెందిన స్రవంతిని 15 ఏళ్ల క్రితం ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నాడు. వీరికి 12 ఏళ్ల కార్తీక్, పదేళ్ల కౌషిక్ ఇద్దరు కుమారులు. ప్రవీణ్‌ కొన్నేళ్ల క్రితం మరొక అమ్మాయిని రెండో వివాహం చేసుకున్నాడు. దీంతో దంపతుల మధ్య గొడవలు జరుగుతున్నాయి. ప్రవీణ్ రోజూ మద్యం తాగి వచ్చి భార్యని వేధింపులకు గురి చేసేవాడు. భర్త వేధింపులు తట్టుకోలేక గత నెల 31న స్రవంతి తన ఇద్దరు పిల్లలకు ఉరేసి, ఆపై తానూ ఉరేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది.

షాపింగ్​కు తీసుకెళ్లలేదనే! : బోరబండ పెద్దమ్మ నగర్‌లో నివసించే మురళి వేణు, సత్యవాణి దంపతులకు రుద్రాన్ష్, ధన్విక అనే ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. భర్త మురళి విద్యుత్ శాఖలో లైన్‌మెన్‌గా పనిచేస్తున్నాడు. పెళ్లి రోజు షాపింగ్‌కు తీసుకువెళ్లమని భర్తను సత్యవాణి కోరింది. అయితే తన తండ్రిని డయాలసిస్ కోసం ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లాలని, మరో రోజు వెళ్దామని వేణు నచ్చజెప్పాడు. ఈ విషయంలో దంపతుల మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది. మనస్తాపం చెందిన సత్యవాణి తన ఇద్దరి పిల్లల గొంతు నులిమి, ఆ తర్వాత తానూ ఫ్యాన్‌కు ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకుంది.

పిల్లలతో సహా చెరువులో దూకి : కర్నూలుకు చెందిన రాజేశ్వరికి, అలంపూర్‌కు చెందిన రాజుతో 14 ఏళ్ల కిందట వివాహం జరిగింది. వీరికి ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. ఇటీవల భార్యాభర్తల మధ్య మనస్పర్థలు మెుదలయ్యాయి. భర్తతో గొడవలు జరుగుతుండగానే భార్య పిల్లలను తీసుకుని పుట్టింటికి వచ్చింది. అప్పటికే కంటి సమస్యతో బాధపడుతున్న రాజేశ్వరి వైద్యం చేయించాలని తల్లిని కోరింది. డాక్టర్‌ లేడు మరునాడు తీసుకెళ్తానని తల్లి చెప్పింది. ఏమైందో తెలీదు, ఉదయం భర్త దగ్గరకు వెళ్తున్నానని తన తల్లితో చెప్పి, ఇద్దరి పిల్లలతో సహా చెరువులో దూకి ప్రాణాలు తీసుకుంది.

కన్న తండ్రే యముడయ్యాడు : రంగారెడ్డి జిల్లా ఆమనగల్లు మండలం సీతారంనగర్‌ పులుగోనిపల్లి తండాకు చెందిన రాందాస్‌ నాయక్‌, కవిత భార్యాభర్తలు. వీరికి ముగ్గురు కుమార్తెలు ఓ కుమారుడు ఉన్నారు. భర్త కాటన్‌ మిల్లులో పని చేస్తుండగా, కవిత కూలీ పని చేస్తుంది. ఇద్దరు కుమార్తెలు హాస్టల్‌లో ఉండి చుదువుకుంటుండగా చిన్న కుమార్తె, కుమారుడు తల్లిదండ్రుల దగ్గరే ఉంటున్నారు. కొన్నేళ్లుగా రాందాస్‌ మద్యం సేవించి భార్యతో గొడవపడుతుండే వాడు. పలు మార్లు నచ్చజెప్పినా అతనిలో మార్పు కనిపించలేదు. గత నెల 30న రాత్రి భార్యాభర్తల మధ్య మళ్లీ గొడవ జరిగింది. దీంతో రాందాస్‌ భార్య కవిత, కుమారుడు హర్ష, కుమార్తె ప్రణీతపై రోకలి, కత్తితో దాడి చేశాడు. తీవ్రంగా గాయపడిన హర్ష, కవిత అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు.

"ఇలాంటి ఘటనలు ఆకస్మికంగా జరిగుతున్నట్లు అనిపించవచ్చు. కానీ, సైకియాట్రిక్​ ప్రకారం ఇది ఎప్పట్నుంచో ఉన్న ఒత్తిడి పెరుగుతూ ఉండటం. వీరికి భావోద్వేగాలను నియంత్రించుకోలేని తీవ్రమైన మనోవేదనతోపాటు ఆలోచనా విధానం, ఇతరులతో మెలిగే తీరు, ఒత్తిడి, మానసిక రుగ్మతలు కారణం కావచ్చు. లేదా ఇంపల్స్ కంట్రోల్ ప్రాబ్లమ్​ కూడా ఉండొచ్చు. ఆ సమయంలో వారికి అత్యంత దగ్గరైన వారి తిరస్కరణ, నమ్మక ద్రోహం వంటి వాటిని తట్టుకోలేకపోతే మానసికంగా కుంగిపోయి ఇలాంటి దారుణాలకు ఒడిగడతారు. ఇలాంటి వారికి మొండితనం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అవతలి వారు తాము చెప్పిందే వినాలంటారు. కొన్నిసార్లు ఆత్మహత్య చేసుకుంటామని బెదిరిస్తారు కూడా. అదీ కాకుండా చిరాకు, కోపం, ఒంటరిగా ఉండటానికి ఇష్టపడుతుంటారు. వీటితోపాటు భావోద్వేగాలను నియంత్రించుకోలేకపోవవడం వంటి లక్షణాలు ఉన్నట్లు గుర్తిస్తే వెంటనే డాక్టర్​ను సంప్రదించాలి" - గౌతమి నాగ భైరవ, మానసిక వైద్య నిపుణురాలు

TAGGED:

PARENTS KILLS CHILDREN WITH PANIC
ANGER COUPLES KILLING CHILDREN
ఆవేశంతో పిల్లలను చంపుతున్న దంపతులు
KILLING CHILDREN AND LET PARENTS
FAMILY DISPUTES KILLING CHILDREN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.