క్షణికావేశంలో కఠిన నిర్ణయాలు - పెద్దలూ సమస్యలొస్తే ఇలా చేయండి - అంతా సెట్!
కుటుంబ సమస్యలతో పిల్లలను కడతేర్చుతున్న పెద్దలు - క్షణికావేశంలో కఠిన నిర్ణయం వల్ల మూడు పసి ప్రాణాలు బలి - ఇలాంటి సమస్యలొస్తే ఎలా వ్యవహరించాలో పలు సూచనలిస్తున్న నిపుణులు
Published : March 9, 2026 at 11:29 AM IST
Parents killing children : తల్లిదండ్రులకు పిల్లలు దేవుడిచ్చిన వరం. కానీ ఇటీవల కాలంలో కన్నతండ్రులే వారి పాలిట కాలయముడిగా మారడం మానవత్వానికే మచ్చ తెస్తోంది. ప్రస్తుతం ఇలాంటివి రిపీట్ కాకుండా ఉండాలంటే కేవలం చట్టాలుంటే సరిపోదు. ప్రజల ఆలోచనల్లో కూడా మార్పు వస్తేనే బాగుంటుంది. ముఖ్యంగా మనిషి ప్రాణం కంటే ఏదీ ఎక్కువ కాదని గుర్తించాలి. ఎంతో జాగ్రత్తగా కనిపెంచిన పిల్లలను పలు సమస్యల పేరుతో కన్న తల్లితండ్రులే చంపేస్తున్నారు. కర్కశత్వమే తప్ప ఎలాంటి కరుణ, ప్రేమ అనేది కనబడకుండా పోతుందని బాధిత కుటుంబాలు గుండెలవిసేలా రోదిస్తున్నాయి.
ఎన్ని కష్టాలొచ్చినా కుటుంబం తోడుంటుందనే నమ్మకం పిల్లల్లో ఉంటుంది. కానీ తల్లిదండ్రులు ఇలా తయారయితే కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు ఇంకెలా ఉంటారు. ఏదైనా కష్టమొస్తే ఎదురించాలి కానీ కడుపున పుట్టిన వారినే ఇలా హత్యలు చేసుకుంటూపోతే కన్న వారిని ఇంకెలా నమ్మాలనిపిస్తుంది! ఇలా చేస్తూ పోతే మానవాళి మనుగడనే ప్రశ్నార్థకం అవుతుందనే ఆవేదన వ్యక్తమవుతోంది. తల్లిదండ్రుల ఆలోచన ధోరణి మారాలని మానసిక నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఇటీవల వెలుగు చూసిన కొన్ని ఘటనల్లో పిల్లల చావుకు తండ్రులే కారణమయ్యారు.
- కామారెడ్డి జిల్లాలో తండ్రి క్షణికావేశంలో తీసుకున్న నిర్ణయం మూడు పసి ప్రాణాలను బలి తీసుకుంది. అంతేకాకుండా సమాజంలో నైతిక విలువల పతనాన్ని వేలెత్తి చూపుతోంది. కన్న తండ్రే కాలయముడైతే ఆ పుట్టిన పసిబిడ్డల ప్రాణాలకు రక్షణ ఎక్కడ ఉంటుందని ఈ విషాదం నేటి సమాజాన్ని ప్రశ్నిస్తోంది. అలాగే మరో ఘటనలో కుమారుడు వ్యసనాల పాలయ్యాడని తన తండ్రి నరికి చంపేశాడు.
పెద్దలూ - ఈసారి సమస్యలొస్తే ఇలా చేయండి :
- ఏదైనా విషయం గురించి ఎక్కువగా ఆలోచించినప్పుడే మనలో ఒత్తిడి పెరిగిపోతుంది. అలా ఒత్తిడి లేదా కోపంగా ఉన్నప్పుడు వెంటనే నిర్ణయాలు తీసుకోకండి. ఆ సమయంలో సమన్వయం పాటించాలి. ఇలా చేస్తే మనసు శాంతిస్తుంది.
- ఏదైనా సమస్య ఉంటే స్నేహితులు, బంధువులతో పంచుకోండి. వారి సహాయం తీసుకోండి. ఆ పరిస్థితి మరింత తీవ్రంగా అనిపిస్తే వైద్య నిపుణుల సూచనలు తీసుకోండి.
- ఇంటి పెద్దలు మానసిక సమస్యలతో బాధపడుతూ, విపరీతంగా ప్రవర్తిస్తే వారిని కుటుంబ సభ్యులు గుర్తించి చికిత్స చేయించాలి.
- ఎవరైనా వారి పిల్లలను తీవ్రంగా హింసించినట్లు గుర్తిస్తే వెంటనే స్థానికులు సామాజిక బాధ్యతతో పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వడం మంచిది.
- తల్లిదండ్రులు ఆ పసి మనసులను హింసించకుండా వారి భవిష్యత్తు గురించి కనీస ఆలోచనైనా చేయాలి. మీకు పెంచడం రాకపోతే చట్ట ప్రకారం మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖను సంప్రదిస్తే వారే పోషణ బాధ్యత తీసుకుంటారు.
లేదంటే నేరాలకు కఠిన శిక్షలున్నాయి? : నవజాత శిశువు కూడా సహజంగానే పుట్టే హక్కును వారసత్వంగా పొందుతుందని చట్టాలు కూడా పేర్కొంటున్నాయి. బిడ్డల ఉసురు తీస్తే వారిని హత్యానేరం కింద కేసు నమోదవుతుంది. లేదంటే జీవిత ఖైదు, జరిమానా విధిస్తారు.
- హత్యాయత్నంలో పిల్లల ప్రాణాలకు హానికలిగేలా చేస్తే వారికి గరిష్ఠంగా 10 ఏళ్లు, లేదా జీవిత ఖైదు పడే అవకాశం ఉంటుంది.
- హత్య చేస్తేనే నేరం కాదు. అది ఉద్దేశపూర్వకంగా చేయకపోయినా, మరి ఇంకేదైనా ప్రవర్తన కారణంగా పిల్లలు ప్రాణాలు కోల్పోయినా అది కూడా నేరం కిందకే వస్తుంది.
- చిన్నారులపై హింస జరిగితే 1098కి లేదా 100కి డయల్ చేసి ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ పోర్టల్లో లేదా బాలల సంక్షేమ కమిటీ (సీడబ్ల్యూసీ)లో కంప్లైంట్ నమోదు చేస్తే సత్వరం చర్యలు తీసుకుంటారు.
- జువైనల్ జస్టిస్ (కేర్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్) చట్టం ప్రకారం పిల్లలపై హింస లేదా క్రూరత్వం, నిర్లక్ష్యానికి పాల్పడితే జైలు శిక్ష 3 నుంచి ఐదు సంవత్సరాల వరకు పడుతుంది.
