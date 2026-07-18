అమ్మాయి అనగానే ఆగిపోతున్నారు - కడుపులో ఉండగానే కడతేర్చుతున్నారు
తగ్గిపోతున్న స్త్రీల లింగ నిష్పత్తి - ఆడబిడ్డలపై ఇంకా తగ్గని వివక్ష - పుట్టబోయేది అమ్మాయి అని తెలియగానే అబార్షన్ - ఇలాగే కొనసాగితే భవిష్యత్తులో పెళ్లిళ్లకూ కష్టమే అంటున్న విశ్లేషకులు
Published : July 18, 2026 at 12:44 PM IST
Girl Being Killed Before They Born : జనరేషన్లు మారుతున్నాయి. చదువు, చేసే ఉద్యోగాలూ మారుతున్నాయి. కానీ కొన్ని విషయాల్లో మాత్రం ప్రజల ఆలోచన ధోరణి ఇంకా మారడం లేదు. ఆడ పిల్లలపై వివక్ష ఇంకా తగ్గడం లేదు. ఖమ్మం జిల్లాలో ఆడబిడ్డల సంఖ్య నానాటికీ తగ్గిపోతోంది. 2021 నుంచి 2026 వరకు నమోదైన జనణాల గణాంకాలను పరిశీలించినట్లయితే బాలికల సంఖ్య పెరుగుతుంది. కానీ బాలురతో పోలిస్తే మాత్రం వారి నిష్పత్తి పడిపోతుండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
యంత్రాల దుర్వినియోగం : ప్రస్తుత సాంకేతికతతో లింగ నిర్ధారణ పరీక్షలను సులభంగా చేసుకోవడానికి అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్, పోర్టబుల్ స్కానింగ్ పరికరాలతో శిశువు ఆరోగ్యాన్ని తెలుసుకోవడానికి వినియోగించాల్సిన యంత్రాలను దుర్వినియోగం చేస్తున్నారు. వీటితో లింగ నిర్ధారణ పరీక్షలు చేస్తున్నారు. గతేడాది జిల్లాలోని చింతకాని మండలంలో ఒక వ్యక్తి పోర్టబుల్ యంత్రాన్ని వినియోగించి పరీక్షలు చేసి, అబార్షన్లు చేస్తున్నాడనే సమాచారంతో పోలీసులకు పట్టుబడ్డాడు. ఖమ్మం నగరంలోని ఓ ఆసుపత్రిలో భ్రూణ హత్యలకు పాల్పడినట్లు అధికారుల తనిఖీల్లో తెలిసింది.
ఈ తేడా సామాజిక అసమతుల్యకు దారితీస్తుంది : 2021లో రోజుకు 26 మంది బాలురకు 25 మంది బాలికలు పుట్టారు. 2026లోని జూన్ వరకు సగటున 34 మంది మగ, 30 మంది ఆడపిల్లలు జన్మించినట్లు సమాచారం. 2021లో ప్రతి వెయ్యి మంది బాలల్లో 973 మంది బాలికలు జన్మించారు. 2025లో ఆడపిల్లల సంఖ్య 909కి చేరింది. ఈ పరిణామం వల్ల భవిష్యత్తులో తీవ్రమైన సామాజిక అసమతుల్యత ఏర్పడే ప్రమాదం ఉందని విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు.
ఈ పరిస్థితులకు కారణమేంటి? : అమ్మాయిల సంఖ్య తగ్గిపోవడానికి చాలా కారణాలున్నాయి. తల్లిదండ్రులకు భద్రతాపరమైన ఆందోళనలు, వారసత్వం, అఘాయిత్యాలు, ఆడపిల్లలు భారమనే భావన ఎక్కువగా ఉండటం ఇందుకు కారణాలు. ఆడపిల్లలపై ఉన్న ఈ వివక్షతను పోగొట్టడానికి ప్రభుత్వాలు మరిన్ని పథకాలు తీసుకురావాలి. వాటితో పాటుగా విద్యా వ్యవస్థలోనూ మార్పులు తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఎంతగానో ఉంది. ప్రస్తుతం అమ్మాయిలు, మహిళల అభివృద్ధి కోసం 'బేటీ బచావో - బేటి పడావో', సుకన్య సమృద్ధి యోజన, ఉచిత బస్సు ప్రయాణం తదితర పథకాలు అమలులో ఉన్నాయి.
చట్టాలు చాలా కఠినంగా ఉన్నప్పటికీ ప్రజల ఆలోచనలో మార్పు రావాలి. లింగ నిర్ధారణ పరీక్షలు జరుగుతున్నట్లు సమాచారం ఉంటే వెంటనే వైద్యారోగ్యశాఖాధికారులకు తెలియజేయాలి. ఈ సమాచారాన్ని గోప్యంగా ఉంచాలి. బాలికల సంరక్షణకు 1098, 181 టోల్ఫ్రీ నంబర్లను సంప్రదించవచ్చు.- డాక్టర్ రామారావు, డీఎంహెచ్వో
తగ్గిపోతున్న స్త్రీ, లింగ నిష్పత్తి : ప్రస్తుత సమాజంలో ఆర్థిక పరిస్థితుల కారణంగా కుమారుడిని ఆస్తిగా, కుమార్తెను బాధ్యతగా భావిస్తున్నారు. అందువల్ల లింగ నిర్ధారణ పరీక్ష చేయించి పుట్టబోయేది ఆడపిల్ల అని తెలిస్తే చాలు గర్భస్రావం చేయించుకుంటున్నారు. ఇలా భ్రూణహత్యలు పెరిగిపోవడం ఆందోళన రేకెత్తిస్తోంది. 2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం వెయ్యి మంది పురుషులకు 934 మంది స్త్రీలు ఉన్నట్లు ప్రభుత్వ గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. ఆడపిల్ల అంటేనే సమాజంలో అదోరకమైన భావన ఉండడంతో స్త్రీల లింగ నిష్పత్తి తగ్గిపోతుంది. పరిస్థితి ఇలాగే ఉంటే రానున్న రోజుల్లో మగ పిల్లలకు పెళ్లిళ్లు కావడం చాలా కష్టంగా మారే ప్రమాదం లేకపోలేదు. అయితే ఆడపిల్లను రక్షించుకుందామనే నినాదంతో మహిళా సంఘాలు భ్రూణహత్యలపై పోరాడుతున్నారు.
గతంలో నిరక్షరాస్యులు భ్రూణ హత్యలకు పాల్పడేవారు. కానీ ప్రస్తుతం చదువుకున్నవారు కూడా ఇలా చేయడం ఆందోళన కలిగిస్తుందని వైద్యులు చెబుతున్నారు. లింగ నిర్ధారణ పరీక్షలు చేస్తే కఠిన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించడానికే అధికారులు పరిమితం అవుతున్నారని అలా కాకుండా ఆచరణలోనూ అమలు చూపితేనే అడ్డుకట్ట పడే అవకాశాలు ఉన్నాయని మహిళా సంఘాల నేతలు, సామాజిక వేత్తలు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
Prathidwani : కడుపులో పెరుగుతున్నది ఆడబిడ్డ అని తెలిస్తే చాలు.. అన్యాయంగా చిదిమేస్తున్న ఘటనలు ఇంకెంతకాలం?
విచ్చలవిడిగా లింగ నిర్ధారణ పరీక్షలు - భ్రూణహత్యలకు అడ్డుకట్ట వేసేదెలా?