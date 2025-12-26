పెళ్లైన వ్యక్తిని ప్రేమించిన బాలిక - అవమానంగా భావించి చంపేసిన తల్లిదండ్రులు
కరీంనగర్ జిల్లాలో దారుణం - పెళ్లైన వ్యక్తిని ప్రేమించడం తట్టుకోలేక కుమార్తెను కడతేర్చిన తల్లిదండ్రులు - బలవంతంగా పురుగు మందు తాగించి, గొంతు నులిమి హత్య - ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఘటన
Published : December 26, 2025 at 11:49 AM IST
Parents Killed Daughter : తమ కుమార్తె పెళ్లైన ఓ యువకుడిని ప్రేమించడాన్ని ఆ కన్నవాళ్లు భరించలేక అవమానంగా భావించారు. తమ కుమార్తెకు ఎంత చెప్పినా తీరు మార్చుకోకపోవడంతో బలవంతంగా పురుగుల మందు తాగించి, గొంతు నులిమి చంపేశారు. ఈ ఘటన కరీంనగర్ జిల్లాలోని సైదాపూర్ మండలంలో ఆలస్యంగా వెలుగు చూసింది. ఈ ఘటనతో అక్కడ తీవ్ర కలకలం రేగింది. ఈ కేసులో ఉన్న నిందితులను గురువారం పోలీసులు అరెస్టు చేసి రిమాండ్కు తరలించారు.
ఎన్నో రకాలుగా పద్ధతి మార్చుకోమన్నారు : హుజూరాబాద్ ఏసీపీ మాధవి మీడియా సమావేశంలో పూర్తి వివరాలు వెల్లడించారు. సైదాపూర్ మండలంలోని ఓ గ్రామానికి చెందిన దంపతుల చిన్న కుమార్తె (16) ఇంటర్ మొదటి సంవత్సరం చదువుతోంది. తను అదే గ్రామానికి చెందిన పెళ్లైన ఓ యువకుడితో ప్రేమ వ్యవహారం నడుపుతోంది. ఈ విషయం తల్లిదండ్రులకు తెలియడంతో తీవ్ర అవమానంగా భావించారు. పద్ధతి మార్చుకొమ్మని ఎన్నో రకాలుగా చెప్పి చూశారు. ఎంత చెప్పినా తమ కుమార్తె పెడచెవిన పెట్టి వినకపోవడంతో కన్నవారు ఆమెను అంతమొందించాలని ప్రణాళిక వేసుకున్నారు.
గొంతు నులిమి బాలిక హత్య : గత నవంబర్ 14వ తేదీన రాత్రి నిద్రిస్తున్న బాలికకు తల్లిదండ్రులు బలవంతంగా పురుగుల మందు తాగించారు. అనంతరం తండ్రి బాలిక గొంతు నులిమి హత్య చేశాడు. ఈ వ్యవహారానికి భార్య కూడా సహకరించినట్లు పోలీసుల దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. మరుసటి రోజు తమ కుమార్తె కడుపు నొప్పి తాళలేక పురుగుల మందు తాగి ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు రాజు స్థానిక పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు.
హత్య చేసినట్లు అంగీకరించిన తల్లిదండ్రులు : తల్లిదండ్రుల ప్రవర్తన తీరుపై అనుమానం వచ్చి హుజూరాబాద్ ఏసీపీ మాధవి క్షేత్రస్థాయిలో విచారణ చేపట్టారు. బాలిక పోస్టుమార్టం నివేదికలో కూడా గొంతు నులమడంతోనే చనిపోయినట్లు తేలింది. యువకుడితో తమ కుమార్తె ప్రేమను తట్టుకోలేకనే బాలిక తల్లిదండ్రులు పరువు హత్యకు పాల్పడినట్లు ఏసీపీ ఈ మేరకు స్పష్టం చేశారు. విచారణలో వాళ్లే స్వయంగా నేరం అంగీకరించినట్లు చెప్పారు. నిందితులపై కేసు నమోదు చేసి జ్యుడీషియల్ కస్టడీకి తరలించినట్లు తెలిపారు. విలేకరుల సమావేశంలో హుజూరాబాద్ రూరల్ సీఐ పులి వెంకట్, సైదాపూర్ ఎస్సై తిరుపతి, తదితర పోలీసు సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
రాష్ట్రంలో పరువు హత్యలకు సంబంధించిన కొన్ని ఘటనలు :
- సంగారెడ్డి జిల్లాలోని అమీన్పూర్లో శ్రవణ్ సాయి అనే బీటెక్ విద్యార్థిని, తన కుమార్తెను ప్రేమిస్తున్నాడనే కారణంతో యువతి కుటుంబ సభ్యులు ఇంటికి పిలిపించి బ్యాటుతో కొట్టి హత్య చేశారు.
- మహబూబ్నగర్లోని షాద్నగర్లో కులాంతర వివాహం చేసుకున్న తన తమ్ముడికి అన్న సహకరించాడనే కోపంతో, యువతి తండ్రితో సహా బంధువులు వరుడి సోదరుడి కాళ్లు, చేతులు కట్టేసి సజీవ దహనం చేశారు.
- కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలో కులాంతర వివాహం చేసుకుందనే కోపంతో మామ తన కోడలిని గొడ్డలితో నరికి చంపాడు.
- పెద్దపల్లి జిల్లా ముప్పిరితోట గ్రామంలో సాయి కుమార్ అనే యువకుడు తన పుట్టినరోజు వేడుకలు జరుపుకుంటుండగా, తన కుమార్తెను ప్రేమిస్తున్నాడనే కోపంతో యువతి తండ్రి అతడిపై గొడ్డలితో దాడి చేసి హత్య చేశాడు.
మహిళతో మూడేళ్లుగా సహజీవనం - తల్లీకుమారుడిని చంపిన క్యాబ్ డ్రైవర్
బీమా చేయించి వ్యక్తి హత్య! - డబ్బులతో పాటు వివాహేతర సంబంధానికి తొలగిన అడ్డు!