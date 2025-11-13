ETV Bharat / state

మీ పిల్లలు అడిగినంత ఇచ్చేస్తున్నారా? - తల్లిదండ్రులుగా మీరే వారిని చెడగొడుతున్నారట!

మన పిల్లలే కదా అని అడిగినన్ని డబ్బులు ఇచ్చేస్తున్నారా? - పిల్లల్లో పొదుపు అదుపు తప్పనివ్వొద్దంటున్న నిపుణులు - తల్లిదండ్రులకు ఇచ్చే సూచనలు ఇవే

Parents give Money to Child
Parents give Money to Child (ETV Bharat)
Parents give Money to Child : పిల్లలు అడుగుతున్నారు కదా అని తల్లిదండ్రులు వారికి ఏది పడితే అది ఇస్తుంటారు. ముఖ్యంగా వారికి అడిగినంత డబ్బు ఇచ్చేస్తుంటారు. ఆ డబ్బును మంచి పనులకు వాడుతున్నారా? లేక చెడ్డ పనులకు వాడుతున్నారా? అని తల్లిదండ్రులు గుర్తించరు. కనీసం దాని గురించి అడగనైనా అడగరు. పిల్లలు సంతోషంగా ఉంటే చాలు అని, వారికి డబ్బు అనే దురలవాటును అంటిస్తారు. అయితే అదే డబ్బు వారి మానసిక స్థితిపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతుందో తెలుసుకోరు.

డబ్బున్న వారు తమ పిల్లల సంతోషానికి దుబారా ఖర్చులు అలవాటు చేస్తుండగా, ఎగువ మధ్య తరగతిలోనూ ఈ సంస్కృతి ఈ మధ్య విపరీతంగా పెరిగిపోతోంది. దీంతో ఇతర వర్గాల్లోని పిల్లలు కూడా డబ్బుల కోసం తల్లిదండ్రులపై ఒత్తిడి తీసుకువస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో తల్లిదండ్రులు కాస్త మందలిస్తే ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటూ కన్నవారికి పుట్టెడు శోకాన్ని మిగుల్చుతున్నారు.

రూ.100 కదా అనుకోవద్దు : ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలోని 2,738 పాఠశాలలు, 34 ఇంటర్ కళాశాలల్లో కలిపి 3.53 లక్షల మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు. వీరికి సగటున నెలకు రూ.100 ఖర్చు చేశారని లెక్కేసినా, రూ.3.53 కోట్లు వినియోగిస్తున్నారని అంచనా. వీరిలో 200 మంది అబ్బాయిలు, అమ్మాయిలను సర్వే చేస్తే మెజారిటీ పిల్లలు నెలకు రూ.500లకు పైగా ఖర్చు చేస్తున్నట్లు తెలిసింది.

పొదుపు అదుపు తప్పనివ్వొద్దు : పిల్లలకు డబ్బు విలువ, తల్లిదండ్రుల సంపాదన, కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితి వంటివి ఎప్పటికప్పుడు తెలుపుతూ ఉండాలి. అవసరాలు, సరదాలు, విలాసాల మధ్య తేడాను చిన్నప్పటి నుంచే వారికి వివరించాలి. పొదుపు పాఠాల్ని వారికి అనుభవ పూర్వకంగా నేర్పాలి. దాచుకున్న వాటితో ప్రయోజనం ఎంత మేరకు ఉంటుందో తెలపాలి. విచ్చలవిడిగా ఖర్చులతో నష్టపోయిన వారిని ఉదాహరణలుగా పిల్లలకు వివరించాలి.

క్రమశిక్షణ ముఖ్యం : 'చిన్నప్పటి నుంచే పిల్ల మనస్తత్వాన్ని మంచి వైపునకు మళ్లించాలి. దీనిపై పెద్దల పాత్ర ఎంతో కీలకం. స్థోమతకు తగినట్లు పిల్లల్లో ఆర్థిక క్రమశిక్షణ అలవాటు చేస్తూ ఉండాలి. చిన్నతనంలో శీతల పానీయాలతో మొదలయ్యే అలవాట్లు, క్రమేణా ఆల్కహాల్​ వరకు దారి తీస్తున్నాయి. అతి గారాబంతో పిల్లలకు లేనివి అలవాటు చేస్తే, వారి భవిష్యత్తుపై దుష్ప్రభావం చూపుతోంది.' - పోకల వెంకటేశ్వర్లు, సైకాలజిస్ట్​ మిర్యాలగూడ

కొన్ని సంఘటనలు :

  • సూర్యాపేట జిల్లా నూతనకల్​ మండలంలోని ఓ గ్రామానికి చెందిన పాలిటెక్నిక్​ చదువుతున్న విద్యార్థి (17) దసరా సెలవులకు ఇంటికి వెళ్లాడు. ఇంటి దగ్గర వారిని ద్విచక్ర వాహనం కావాలని మారాం చేశాడు. అక్కడ తల్లిదండ్రులు మందలించారు. దీంతో మనస్తాపానికి గురైన విద్యార్థి అక్టోబరు 4న ఉరివేసుకొని బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డాడు.
  • నల్గొండ జిల్లా నకిరేకల్​ మండలంలోని ఓ గ్రామానికి చెందిన ఏడో తరగతి విద్యార్థి తల్లిదండ్రులు సెల్​ఫోన్​ కొనివ్వడం లేదని ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయంలో క్రిమి సంహారక మందు తాగి చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందాడు.

నెలకు మీరు చేసే ఖర్చు ఎంత? :

అబ్బాయిలు :

రూ.200 లోపు : 8 శాతం

రూ.200-రూ.500 లోపు : 12 శాతం

రూ.500-రూ.1000 లోపు : 38 శాతం

రూ.1000 పైన : 42 శాతం

అమ్మాయిలు :

రూ.200 లోపు : 21 శాతం

రూ.200-రూ.500 లోపు : 26 శాతం

రూ.500-రూ.1000లోపు : 41 శాతం

రూ.1000 పైన : 12 శాతం

