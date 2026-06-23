లక్షల్లో ఫీజులు - తల్లిదండ్రులకు తలకు మించిన భారంగా పిల్లల చదువులు
శాస్త్రీయ ప్రాతిపదిక లేకుండా ఏటా ఇష్టానుసారంగా ఫీజుల పెంపు - తల్లిదండ్రులకు భారంగా మారుతున్న పిల్లల విద్య - కొన్ని ప్రముఖ పాఠశాలల భారీ విరాళాల డిమాండ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 23, 2026 at 2:19 PM IST
Parents Facing Huge Burden Paying School Fees: ఈ రోజుల్లో పిల్లల చదువులు తల్లిదండ్రులకు తలకు మించిన భారంగా మారిపోయాయి. విద్యావ్యవస్థ క్రమంగా వ్యాపారీకరణ వైపు అడుగులు వేయడంతో, ఎల్కేజీ (LKG) నుంచే ఫీజులు లక్షల రూపాయలు దాటుతున్నాయి. కేవలం ట్యూషన్ ఫీజులే కాకుండా డొనేషన్లు, ట్రాన్స్పోర్ట్, పుస్తకాలు , స్కూల్ యాక్టివిటీస్ పేరుతో ప్రైవేట్, కార్పొరేట్ విద్యాసంస్థలు తల్లిదండ్రులను తీవ్రంగా దోచుకుంటున్నాయి. మధ్యతరగతి పేద కుటుంబాల ఆదాయం పెరగడం లేదు కానీ, విద్యా ఖర్చులు మాత్రం ప్రతి ఏటా రెట్టింపు అవుతున్నాయి.
దీంతో తమ పిల్లలకు మంచి భవిష్యత్తు ఇవ్వాలనే ఆరాటంతో తల్లిదండ్రులు అప్పుల పాలు కావాల్సి వస్తోంది. తమ సొంత అవసరాలు, ఆరోగ్య ఖర్చులు, రిటైర్మెంట్ ప్లాన్స్ను సైతం త్యాగం చేస్తూ కేవలం ఫీజులు కట్టడానికే జీవితాంతం కష్టపడుతున్నారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో నాణ్యమైన వసతులు లేకపోవడం, ప్రైవేట్ స్కూళ్ల ఫీజులను అదుపు చేయడానికి సరైన చట్టాలు లేకపోవడం ఈ పరిస్థితిని మరింత దారుణంగా మార్చింది. విద్య అనేది ఒక ప్రాథమిక హక్కుగా కాకుండా కేవలం డబ్బు ఉన్నవారికే దక్కే విలాసవంతమైన వస్తువుగా మారిపోవడం నేటి సమాజంలో అత్యంత విచారకరం.
విజయవాడకు చెందిన ప్రైవేట్ ఉద్యోగి రమేశ్ నెలవారీ జీతం రూ.45,000. రెండేళ్ల క్రితం ఆయన తన ఇద్దరు పిల్లలలో ఒకరిని CBSE పాఠశాలలో చేర్పించడానికి మొత్తం రూ.50,000కు పైగా ఫీజు చెల్లించారు. ఈ ఏడాది తన రెండో బిడ్డను చేర్పించడానికి రూ.60,000కు పైగా చెల్లించాల్సి వచ్చింది. రమేశ్ ఒక్కరే కాదు మధ్యతరగతి తల్లిదండ్రులలో అత్యధికులు తమ పిల్లల విద్య కోసం నిధులు సమకూర్చుకోవడంలో తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. రాష్ట్రంలోని ప్రైవేట్ విద్యాసంస్థల్లో ఫీజులపై నియంత్రణ లేకపోవడంతో, యాజమాన్యాలు ఇష్టానుసారంగా రేట్లను పెంచుతూ కఠినంగా వసూళ్లు చేస్తున్నాయి. తమ పిల్లలకు నాణ్యమైన విద్యను అందించాలనే తల్లిదండ్రుల ఆశలను వారు తమకు అనుకూలంగా మలుచుకుంటున్నారు.
- విజయవాడలో ప్రైవేట్ పాఠశాలల్లో LKG ఫీజులు రూ.40,000 నుంచి రూ.70,000 వరకు ఉన్నాయి. ఎనిమిదవ తరగతి పైబడిన తరగతులకు, కొన్ని కార్పొరేట్ పాఠశాలలు రూ.1.5 లక్షలకు పైగా వసూలు చేస్తున్నాయి.
- తిరుపతిలో కొన్ని ప్రైవేట్ పాఠశాలలు నర్సరీ కోసం ఏటా రూ.45,000 నుంచి రూ.75,000 వరకు వసూలు చేస్తున్నాయి. LKG -UKG ఫీజులు రూ.65,000 నుంచి రూ.1 లక్ష వరకు ఉన్నాయి.
- 1 నుంచి 5వ తరగతి వరకు ఫీజులు రూ.75,000 నుంచి రూ.1.25 లక్షల వరకు ఉన్నాయి. విద్యార్థులు పై తరగతులకు వెళ్లేకొద్దీ ఫీజులు పెరుగుతూనే ఉంటాయి. విశాఖపట్నంలోని కొన్ని విద్యాసంస్థలు ఈ ఏడాది తమ ఫీజులను రూ.15,000 నుంచి రూ. 20,000 వరకు పెంచాయి. ఇక్కడి ఒక కార్పొరేట్ పాఠశాలలో LKG ఫీజు రూ.47,000 కాగా, పాఠ్యపుస్తకాల కోసం అదనంగా రూ. 11,000 వసూలు చేస్తున్నారు.
- అదే నగరంలో ఒక ప్రముఖ పాఠశాల నాలుగో తరగతికి ఏడాదికి రూ.1.20 లక్షల వరకు వసూలు చేస్తోంది.
- "అంతర్జాతీయ" (International) పాఠశాలలుగా గుర్తింపు పొందిన వాటిలో ఫీజులు ఎగువ మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు కూడా భరించలేని విధంగా ఉన్నాయి. అక్కడ ప్రారంభ ఫీజు మాత్రమే రూ.90,000గా ఉంది.
వారు వివరించరు -ఎవరూ అడగరు : ఫీజులను ఇంత భారీగా ఎందుకు పెంచారో ఏ విద్యాసంస్థ కూడా వివరించడం లేదు. అలాగే ఈ పెంపునకు ఎలాంటి శాస్త్రీయ ఆధారాన్ని కూడా అందించడం లేదు. అర్హతగల ఉపాధ్యాయులు లేని లేదా తమ వద్దకు వచ్చే విద్యార్థుల సంఖ్యకు తగినట్లుగా ఆట స్థలాల వంటి మౌలిక సదుపాయాలు, సౌకర్యాలు కల్పించడంలో విఫలమయ్యే పాఠశాలల్లో కూడా ఏటా ఫీజులు పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. కొన్ని కార్పొరేట్ ప్రముఖ పాఠశాలలు ఏటా 10% నుంచి 15% వరకు ఫీజులను పెంచుతున్నాయి. ఫీజులను నియంత్రించడానికి పాఠశాల విద్యాశాఖ అధికారులు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవడం లేదు. మండల విద్యాధికారి (MEO), డిప్యూటీ డీఈఓ, లేదా డీఈఓలకు ఫిర్యాదులు చేసినా ఫలితం లేదు. ఫీజుల పెంపుపై తల్లిదండ్రులు ఫిర్యాదులు చేయడానికి ప్రత్యేక యంత్రాంగం ఏదీ లేదు. ఫలితంగా పాఠశాల యాజమాన్యాలు ఎంత మొత్తం డిమాండ్ చేస్తే అంత మొత్తం చెల్లించక తప్పడం లేదు.
డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉన్నచోట విరాళాలు : ఎక్కువ డిమాండ్ ఉన్న కొన్ని ప్రైవేట్ పాఠశాలలు విరాళాలు సేకరిస్తున్నాయి. విజయవాడలోని ఒక పాఠశాల రూ.60,000 విరాళం సేకరిస్తుండగా విశాఖపట్నంలోని ప్రముఖ పాఠశాలలు కూడా విరాళాల రూపంలో రూ.50,000 పైగా వసూలు చేస్తున్నాయి. ట్యూషన్ ఫీజులకు అదనంగా తల్లిదండ్రులు ప్రతి సంవత్సరం పాఠ్యపుస్తకాలు, నోట్బుక్లను విద్యాసంస్థ నుంచే కొనుగోలు చేయాలి, వాటిని ఎటువంటి ప్రశ్న లేకుండా నిర్దేశించిన ధరలకే కొనాలి.
పిల్లల విద్యకే అధిక వ్యయం అవుతుంది : దిగువ-మధ్యతరగతి పేద కుటుంబాలకు, వారి ఆదాయంలో అత్యధిక వాటా పిల్లల విద్యపైనే ఖర్చవుతుంది. విద్యార్థులు పై తరగతులకు వెళ్లే కొద్దీ కొన్ని పాఠశాలలు ఫీజులను విపరీతంగా పెంచుతాయి. తమ పిల్లలను అక్కడ చేర్పించిన మధ్యతరగతి తల్లిదండ్రులు తరచుగా వారిని మాన్పించలేని పరిస్థితిలో ఉంటారు, దీంతో ఫీజులు చెల్లించడానికి అప్పు చేయవలసి వస్తుంది.
ప్రైవేట్కు తక్కువేం కాదు - ప్రభుత్వ బడుల్లో 'నో అడ్మిషన్' బోర్డులు!
"ప్రభుత్వ బడుల" వైపు విద్యార్థుల మొగ్గు - నాణ్యమైన విద్య, ఉచిత సదుపాయాలతో పెరుగుతున్న ప్రవేశాలు