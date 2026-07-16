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కుమారుడి వేధింపులు భరించలేక పీక కోసి చంపేసిన తల్లిదండ్రులు

రెండు సెంట్ల భూమి విషయంలో వివాదం - మద్యం మత్తులో తల్లిదండ్రులతో కోటేశ్వరరావు గొడవలు పెట్టుకున్నట్లు సమాచారం - విసుగు చెంది గొంతు కోసి హత్య చేసిన తల్లిదండ్రులు

Parents Murdered Son In Guntur District
Parents Murdered Son In Guntur District (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 16, 2026 at 10:29 AM IST

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Parents Murdered Son In Guntur District : మద్యం, అసహనం ఎంత దారుణానికి ఒడిగడతాయో ఈ ఘటన కళ్లకు కట్టినట్లు చెప్తుంది. మద్యం కన్న తల్లిదండ్రులతోనే వివాదానికి దిగేలా చేస్తే, అసహనం కన్న కుమారుడినే బలిగొనేలా చేసింది. గుంటూరు జిల్లాలో కుమారుడి వేధింపులు భరించలేక సహనం కోల్పోయిన కన్న తల్లిదండ్రులే పీక కోసి చంపేశారు. రెండు సెంట్ల భూమి విషయంలో వివాదం తలెత్తడంతో అది కాస్తా విషాదంగా మారింది. అసలేమైంది?

గుంటూరు జిల్లా తెనాలి నాజరుపేటలో నివాసముంటున్న భాస్కరరావు, విజయమ్మ దంపతులకు కోటేశ్వరరావు, మరియదాసు సంతానం. అయితే తమకున్న రెండు సెంట్ల భూమి విషయంలో పెద్ద కుమారుడైన కోటేశ్వరరావు తరచుగా మద్యం తాగి ఇంట్లో వాళ్లతో గొడపవడుతుండేవాడు. ఈ క్రమంలోనే మళ్లీ వివాదం తలెత్తడంతో స్థానికులు వచ్చి సర్ధిచెప్పి వెళ్లారు. అప్పటికీ వివాదం సద్దుమణగకపోవడంతో తండ్రి భాస్కరరావు, తల్లి విజయమ్మ, కుమారుడి వేధింపులు భరించలేక పీక కోసి చంపేశారు. అనంతరం మృతదేహాన్ని ఆటోలో తరలించే ప్రయత్నంలో స్థానికులు అడ్డుకుని పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. ఘటనాస్థలికి చేరుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఈ కేసులో తండ్రి భాస్కరరావు, తల్లి విజయమ్మ, తమ్ముడు మరియదాసుపై ఆరోపణలు ఉన్నాయి.

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PARENTS KILLED SON IN GUNTUR
కుమారుడిని చంపేసిన తల్లిదండ్రులు
PARENTS MURDERED SON IN GUNTUR

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