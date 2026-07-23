టీనేజ్లో పిల్లల తప్పటడుగులు - పూర్తి బాధ్యత వహించాల్సింది తల్లిదండ్రులే!
13 నుంచి 19 సంవత్సరాలు ఉన్నవారిని టీనేజర్లుగా పరిగణలోకి - సరిగ్గా ఎదగక ముందే మద్యం, ధూమపానం, జూదానికి అలవాటు - వారిని సరైన రీతిలో అమ్మానాన్నలే మార్గనిర్దేశం చేయాలని నిపుణుల సూచన
Published : July 23, 2026 at 11:43 AM IST
Parents Are Responsible For Teenagers : సాధారణంగా తొమ్మిది, పదో తరగతికి వచ్చేసరికి పిల్లల శరీరంలో అనేక మార్పులు సంభవిస్తాయి. ఈ యవ్వన దశలో ఉన్నప్పుడు పిల్లలు చెడు దారులకే ఎక్కువ మొగ్గు చూపుతున్నారు. 13 నుంచి 19 సంవత్సరాలు ఉన్నవారిని టీనేజర్లుగా పరిగణలోకి తీసుకుంటాం. ఈ వయసులో వారి మనసు నియంత్రణ కోల్పోయి ఉరుకులు పెడుతుంది. ఇటీవల కాలంలో ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలో యువత చోరీలకు పాల్పడుతున్నారు. గుట్కా, ధూమపానం, మద్యానికి బానిసలుగా మారుతున్నారు. సరిగ్గా పరిపక్వత పొందక ముందే ప్రేమ అంటూ తిరుగుతున్నారు. దీంతో తల్లిదండ్రులకు తీరని శోకం మిగుల్చుతున్నారు.
స్నేహితులతో కలిసి జూదం : మణుగూరులో ఓ కాలేజీలో ఇంటర్ చదువుతున్న ఓ విద్యార్థి కళాశాల నుంచి ఇంటికి తరచూ ఆలస్యంగా వస్తున్నాడు. అతని గదిలో ఎక్కువ సమయం ఒంటరిగా ఉంటున్నాడు. భోజనం కూడా సరిగ్గా చేయటం లేదు. ఇది గమనించిన తల్లిదండ్రులు ఏమయ్యుంటుందని ఆరా తీయగా, విస్తుగొలిపే విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. వారి అబ్బాయి స్నేహితులతో కలిసి ధూమపానం, జూదం ఆడుతున్నాడని తెలిసింది. దీంతో తల్లిదండ్రులు అప్రమత్తమయ్యారు. ఇలాంటి సందర్భాల్లో తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లల భవిష్యత్తుకు పూర్తి బాధ్యత తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. వారితో సన్నిహితంగా ఉంటూ, సరైన రీతిలో మార్గనిర్దేశం చేయాలని అంటున్నారు. ప్రతి రోజూ పిల్లలను మైదానాలకు తీసుకువెళ్లి ఆడించడం, యోగా వంటివి సాధన చేయించాలని సిఫార్సు చేస్తున్నారు.
అనేకమైన సవాళ్లతో చెడు మార్గాల వైపు :
- పిల్లలు ఎదుగుతున్న క్రమంలోనే తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు, బంధువులు విద్యాపరంగా రాణించాలని అధికంగా అంచనాలు పెట్టుకుంటున్నారు. దీంతో వారి అంచనాలకు తగినట్టుగా రాణించలేక తీవ్ర ఒత్తిడికి లోనవుతున్నారు. ఆందోళనతో అఘాయిత్యాలకు పాల్పడుతుంటారు.
- హార్మోన్ స్థాయిల్లో హెచ్చుతగ్గులు ఉండటంతో అవి మానసిక స్థితి నియంత్రణను ప్రభావితం చేస్తాయి. ఇవి ఆందోళనకు దారి తీస్తాయి. ఆ సమయంలో తల్లిదండ్రులు తోడుగా ఉండాలి.
- ఆర్థిక పరమైన సమస్యలు, తల్లిదండ్రుల విడాకులు, వ్యక్తులతో మనస్పర్థాలు, కుటుంబంలో గొడవల కారణంతో వారిలో ఉద్రిక్తత, సంఘర్షణ భావాలు ఏర్పడతాయి.
అండగా నిలవాల్సింది తల్లిదండ్రులే : టీనేజీలో ఉన్న పిల్లల జీవితంలో తల్లిదండ్రుల పాత్ర కీలకం. ఆ సమయంలో శరీరంలో వచ్చే మార్పుల గురించి పిల్లలకు వివరించి చెప్పాలి. అప్పుడు వారు భయాందోళనకు గురి కాకుండా ఉంటారు. ఈ వయసులో తెలియక చేసిన తప్పులను అర్థమయ్యేలా చెప్పి సరిదిద్దాలి. వారు స్కూల్, కాలేజీ నుంచి ఇంటికి రాగానే ఎప్పుడూ ఓ కంట కనిపెడుతూ ఉండాలి. ఏవైనా మార్పులు గమనిస్తే తెలుసుకోవాలి. వారు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల గురించి తమతో చెప్పాలని తల్లిదండ్రులు కోరాలి.
స్నేహితుల్లా మెలగాలి : 'టీనేజర్లకు ఆవేశం ఎక్కువ. ఈ వయసులో కొత్తగా రెక్కలు వచ్చినట్లు ప్రవర్తిస్తారు. అప్పుడు తల్లిదండ్రులు వారికి సమాజంలోని మంచి, చెడు గురించి చెప్పాలి. వారితో స్నేహితులుగా మెలగటంతో అన్ని విషయాలను పంచుకుంటారు. రోజూ మైదానాలకు తీసుకెళ్లి నచ్చిన ఆటలు ఆడించాలి. సెలవు రోజుల్లో విహార, విజ్ఞాన యాత్రలకు తీసుకెళ్లాలి' అని మానసిక వైద్య నిపుణుడు డాక్టర్ చల్లూరి ప్రశాంత్ తెలిపారు.
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