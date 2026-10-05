13 ఏళ్లుగా అమ్మఒడిలోనే - ఆ చిన్నారి నవ్వు వెనుక తీరని బాధ
చిన్నారి కీర్తన పుట్టకతోనే అనారోగ్య సమస్యలతో జన్మించింది. 13 సంవత్సరాలు ఉన్నా, నెలల బిడ్డలాగే కనబడుతోంది. నిరుపేదలైన తల్లిదండ్రులు పింఛన్ మంజూరు చేయాలని అధికారుల చుట్టూ తిరుగుతున్న అధికారులు మాత్రం కనికరం చూపటం లేదు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 5, 2026 at 7:49 PM IST
Differently Abled Girl Keerthana in Nellore District : చిన్నతనంలో ఆటపాటలతో ఆనందంగా గడపాల్సిన ఆ చిన్నారి మంచానికే పరిమితం అయ్యింది. జన్మనిచ్చిన తల్లిని ప్రేమతో అమ్మ అని పిలిచే భాగ్యం లేదు. నాన్న గుండెలపై ఆడుకునే యోగ్యం లేదు. పుట్టుకతోనే అనారోగ్య సమస్యలతో జన్మిచడంతో ముందుకు కదులుదామంటే కాళ్లు, మాట్లాడదామంటే మాటలు రాని పరిస్థితి. వయసు పెరుగుతున్నా ఇంకా నెలల బిడ్డగానే ఉండటంతో పాపను అందరూ ప్రత్యేకంగా చూస్తున్నారు. తన చుట్టూ ఏం జరుగుతుందో తెలియని ఆ చిన్నారి, అమ్మ ఒడికే పరిమితమైంది. ఎవరైనా దగ్గరికి తీసుకుంటే స్వచ్ఛమైన చిరునవ్వుతో ప్రేమగా చూస్తుంది. ఆ నవ్వు వెనుక ఉన్న బాధను అర్థం చేసుకున్నవారికి మాత్రం గుండె తరుక్కుపోతుంది.
మరోవైపు రెక్కాడితే గాని డొక్కాడని పరిస్థితి ఆ కుటుంబానిది. ఇప్పటికే ముగ్గురు పిల్లల పోషణతో కుటుంబం ఆర్థికంగా తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటోంది. భార్యాభర్తలు ఇద్దరు కష్టపడితేనే ఆ కుటుంబం గడుస్తుంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో తల్లిదండ్రుల సంరక్షణలోనే చిన్నారి ఉండటంతో కుటుంబానికి ఆదాయం మార్గం లేకుండా పోయింది. దీంతో చిన్నారికి పింఛన్ మంజూరు చేయాలని తల్లిదండ్రులు అధికారుల చుట్టూ తిరుగుతున్నారు. ఈ ఘటన నెల్లూరు జిల్లాలో వెలుగుచూసింది.
అమ్మఒడికే పరిమితమైన చిన్నారి : పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే, నెల్లూరు జిల్లా కలువాయి గ్రామానికి చెందిన గంట వాసుదేవకుమార్, కృష్ణవేణిల దంపతులకు నలుగురు పిల్లలు. రెండో కుమార్తె కీర్తన. పుట్టకతోనే అనారోగ్య సమస్యలతో జన్మించింది. ప్రస్తుతం ఆ బాలికకు 13 సంవత్సరాల వయసు వచ్చినా శారీరక ఎదుగుదల లేక నెలలు బిడ్డలాగే ఉంది. ఏళ్లు పైన పడుతున్నా మాట్లాడటం కానీ, నడవటం గానీ చేయలేదు. మంచానికి, అమ్మఒడికే పరిమితమైన ఆ చిన్నారిని తల్లిదండ్రులే అన్ని తామై కంటికి రెప్పలా కాపాడుకుంటున్నారు.
రెక్కాడితే గాని డొక్కాడని పరిస్థితి : రెక్కాడితే గానీ డొక్కాడని ఆ కుటుంబం బిడ్డ పరిస్థితిని చూసి తల్లడిల్లుతోంది. భార్యాభర్తలు ఇద్దరు కష్టపడితేనే ఆ కుటుంబం గడుస్తుంది. అయితే తల్లిదండ్రుల సంరక్షణలోనే బాలిక ఉండాల్సి ఉండడంతో ఎవరో ఒకరు పనికి వెళ్లకుండా ఆ బాలికను కనిపెట్టుకుని ఉంటున్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో దివ్యాంగ కోటాలో బాలికకు పింఛన్ మంజూరు చేయాలని తల్లిదండ్రులకు కొన్నేళ్లుగా అధికారులకు మొర పెట్టుకుంటున్నా ఫలితం లేదు. ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదికకు వచ్చి అధికారులకు తమ మొర వినిపించుకున్నారు. మరోవైపు ఆ బాలిక పరిస్థితిని చూసి చలించిపోతున్న స్థానికులు ప్రభుత్వం ఫించన్ మంజూరు చేయాలని కోరుతున్నారు.
"నా రెండో పాప గంట కీర్తన పుట్టుకతోనే అనారోగ్య సమస్యలతో జన్మిచింది. దీంతో ప్రస్తుతం పాపకు 13 సంవత్సరాల వయసు వచ్చినా శారీరక ఎదుగుదల లేక నెలలు బిడ్డలాగే ఉంది. ఏళ్లు పైన పడుతున్నా మాట్లాడటం కానీ, నడవటం గానీ చేయలేదు. దీంతో 10 సంవత్సరాల నుంచి దివ్యాంగ కోటాలో బాలికకు పింఛన్ మంజూరు కోసం కలెక్టర్ కార్యాలయం చుట్టూ తిరుగుతునే ఉన్నాను. పాపకు పింఛన్ రాకపోవడంతో మేం ఎన్నో కష్టాలు పడుతున్నాం. పాప కోసం పనికివెళ్లకుండా ఇంటి వద్దనే కనిపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. దీంతో కుటుంబ పోషణ భారంగా మారింది. ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా స్పందించి మా పాపకు పింఛన్ మంజూరు చేయాలని వేడుకుంటున్నాం." - వాసుదేవకుమార్, బాలిక తండ్రి
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