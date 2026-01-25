మీ బర్త్ డేను వీరిలా సెలబ్రేట్ చేసుకోండి - నలుగురికి ఆనందాన్ని పంచండి!
పిల్లల పుట్టినరోజున ఆడంబరాలకు దూరంగా సేవా కార్యక్రమాలకు దగ్గరగా ఉంటున్న తల్లిదండ్రులు - చిన్ననాటి నుంచే సేవాభావాన్ని అలవరిచేలా కార్యక్రమాలు - ఉచిత వైద్య శిబిరాలు వంటి సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్న తల్లిదండ్రులు
Birthday Is A Day Of Service Trend In Telangana : పుట్టినరోజు వేడుకలు అంటే ఆనందపడని చిన్నారులు ఎవరుంటారు? కొందరైతే ఆ రోజును పండగలా చేయాలని తమ తల్లిదండ్రులతో మారాం చేస్తుంటారు. స్నేహితుల సమక్షంలో కేక్ కట్చేసి, చాక్లెట్లు, స్వీట్లు పంచుతారు. విందు ఇస్తే గానీ మరికొంతమంది చిన్నారులకు పుట్టినరోజు అనిపించదు.
అయితే అలాంటి పిల్లలు, తల్లిదండ్రులకు భిన్నంగా హంగు, ఆర్భాటాలకు దారి లేకుండా కొంతమంది పుట్టిన రోజును జరుపుతున్నారు. వేడుకలకు అయ్యే నగదును సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలకు వెచ్చిస్తున్నారు. తమ పుట్టిన రోజు ఇతరులకు పండుగ అవ్వాలని చిన్నారుల తల్లిదండ్రులు కోరుకుంటున్నారు. పిల్లల్లో చిన్ననాటి నుంచే సేవాభావాన్ని అలవరస్తూ అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు.
వాహనదారుల రక్షణకు హెల్మెట్లు : నిజామాబాద్ జిల్లా గూపన్పల్లిలో నివాసం ఉంటున్న బిన్నీ తన కుమార్తె అద్విక పుట్టిన రోజును ఘనంగా నిర్వహించడం లేదు. దీనికి బదులుగా వేడుకలకు అయ్యే సొమ్మను మరో రకంగా వినియోగిస్తూ అందరి మన్ననలు అందుకుంటున్నారు. ఒక్కో సంవత్సరం ఒక్కో సేవా కార్యక్రమాన్ని చేపడుతున్నారు. కాగా బైక్లపై ప్రయాణించేవారు హెల్మెట్ లేక మరణిస్తున్నారని బెన్నీ గమనించారు. దీంతో తన కుమార్తె పుట్టినరోజున వారి భద్రతకు సాయం చేయాలని తలచారు. దీంతో గత సెప్టెంబరు 2న అద్విక పుట్టనరోజును పురస్కరించుకుని 60 మంది వాహనాదారులకు 60 హెల్మెట్లను అందించి అందరికీ ఆదర్శింగా నిలిచారు. చిన్నారి, వారి తల్లిదండ్రులను పోలీసులు, ఇతరులు అభినందిస్తున్నారు.
చైత్రవనం చేయాలని : అటవీ శాఖ బీట్ అధికారి సుసీల్కుమార్, బ్యాంకు ఉద్యోగి అన్నపూర్ణ దంపతులకు మొదటి నుంచి మొక్కలు నాటడం, వాటిని పోషించడం అంటే చాలా ఇష్టం. దీంతో తన కుమార్తె పుట్టిన రోజును ఘనంగా జరపకుండా ఆమెతో మొక్కలు నాటుతూ, తన కుమార్తెతో నాటిస్తూ పర్యావరణ స్పృహ కల్పిస్తున్నారు. ఐదేళ్ల చిన్నారి చైత్ర పుట్టిన రోజు అయిన జూన్ 20న మాక్లూర్ మండలం చిన్నాపూర్ దగ్గరలోని అరణ్య అర్బన్ పార్కులో ప్రతి సంవత్సరం మొక్కలు నాటిస్తున్నారు. కాగా ఇప్పటి వరకు ఆమెతో 50కి పైగా వివిధ రకాల మొక్కలను నాటించారు. భవిష్యత్తులో ఆమె పుట్టినరోజున మరికొన్ని మొక్కలు నాటిస్తూ పార్కును చైత్రవనంగా తీర్చిదిద్దాలనేదే వారి లక్ష్యం అని ఆమె తల్లిదండ్రులు అంటున్నారు.
పేదలకు కంటి పరీక్షలు : పాత బాన్సువాడ సంగమేశ్వర కాలనీకి చెందిన మానస, శ్రీకాంత్ దంపతులు తమ కుమార్తె శిశిర తొలి పుట్టిన రోజును ఆడంబరాలు లేకుండా నిర్వహించారు. పేదలకు మేలు చేయాలని రూ.30 వేలతో ఉచిత కంటి వైద్య శిబిరాన్ని నిర్వహించారు. అందులో 150 మందికి కంటి పరీక్షలు నిర్వహించారు. ఆపై అవసరమైన వారికి ఉచితంగా మందులు కూడా సరఫరా చేశారు. భవిష్యత్తులోనూ శిశిర పుట్టినరోజును పురస్కరించుకుని అనేక సేవా కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తామని, చిన్నారిలోనూ సేవాభావాన్ని అలవర్చుతామని ఆమె తల్లిదండ్రులు పేర్కొన్నారు.
- పెద్దకొడప్గల్ మండలం కాటేపల్లి గ్రామానికి చెందిన బస్వరాజ్ దేశాయ్ తన కుమారుడు ప్రేమ్దేశాయ్ పుట్టిన రోజుకు రూ. 5000 ఖర్చవుతుందని లెక్కలు వేసుకున్నారు. అయితే ఈ వేడుకలకు అయ్యే ఖర్చును తన గ్రామంలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలకు మైక్సెట్ ఇవ్వాలని నిర్ణయించుకున్నారు.
- మోర్తాడ్ మండలం పాలెం గ్రామానికి చెందిన వడ్ల శ్రీనివాస్ ఇదే విధంగా తన కుమార్తె పుట్టిన రోజున మండల కేంద్రంలోని ప్రాథమిక పాఠశాలకు రూ. 4000 విలువైన పుస్తకాలను అందజేశారు.
- ఇదే తరహాలో బీర్కూట్ మండలం అన్నారం ప్రాథమిక పాఠశాల ఇన్ఛార్జి హెచ్ఎం గోపాల్ తన కుమారుడు జ్ఞాన్చరిత్ పుట్టినరోజున పాఠశాలల విద్యార్థులకు ప్లేట్లు అందజేశారు.
