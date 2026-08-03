10 నెలల చిన్నారికి అరుదైన వ్యాధి - ఆదుకునే చేతుల కోసం కన్నపేగు ప్రార్థన
పుట్టుకతోనే మల ద్వారం లేకుండా పుట్టిన నవీక - పుట్టిన 4 రోజుల తర్వాత బయటపడిన గుండె పగిలే నిజం - 3 ఆపరేషన్లు చేస్తే కానీ కుదుటపడని పాప ఆరోగ్య పరిస్థితి
Published : August 3, 2026 at 11:48 AM IST
Baby Struggling With Rare Disease : ఇంట్లో మహాలక్ష్మి పుట్టిందని ఆ తల్లిదండ్రులు ఎంతో ఆనందించారు. చిన్నారి చిరునవ్వులు ఇంట కొత్త కాంతులు నింపుతాయనుకున్న ఆ దంపతుల ఆశలు, సంతోషం 4 రోజులు కూడా నిలవలేదు. పాపకు పుట్టుకతోనే మలద్వారం లేకపోవడం, మరోవైపు పేదరికం ఆ కుటుంబాన్ని తీవ్ర విషాదంలోకి నెట్టాయి. 10 నెలల వయసులోనే నరక యాతన అనుభవిస్తున్న పసి పాపను కాపాడుకునేందుకు ఆ కన్నపేగు పడుతున్న వేదన వర్ణనాతీతం.
మేడ్చల్ జిల్లా కాప్రా మండలం మల్కారం గ్రామానికి చెందిన బాబర్ల నవీన్, వీణ దంపతులకు 10 నెలల క్రితం ద్వితీయ సంతానంగా నవీక జన్మించింది. పాప పుట్టినప్పుడు బాగానే ఉన్నా, నాలుగో రోజున నోటి నుంచి పచ్చగా పసరు రావడం గమనించిన తల్లిదండ్రులు ఆందోళనతో వెంటనే గాంధీ, ఉస్మానియా ఆస్పత్రులకు తీసుకెళ్లారు. అక్కడే వారికి గుండె పగిలే నిజం తెలిసింది. పాపకు పుట్టుకతోనే మల ద్వారం లేదని వైద్యులు వెల్లడించారు.
3 ఆపరేషన్లు చేయించాలి : పాప వైద్యానికి ఆరోగ్య శ్రీ పథకం వర్తించకపోవడంతో చేసేదేమీ లేక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందించారు. వైద్యులు పాపను పరీక్షించి మొత్తం 3 ఆపరేషన్లు చేయాలని సూచించారు. పాప పుట్టిన తొమ్మిదో రోజే అత్యవసరంగా మొదటి ఆపరేషన్ నిర్వహించారు. పేగు భాగం నుంచి కడుపు ఎడమ వైపున ఒక రంధ్రం చేసి, దాని ద్వారా మలం బయటకు వెళ్లేలా అమర్చారు. ఆ చిన్నారి దేహంపై పడిన ఆపరేషన్ కుట్లు చూసి ఆ తల్లిదండ్రుల గుండెలు విలవిల్లాడిపోయాయి. పాప ఎదుగుతున్న కొద్దీ ఆమె పడే బాధ చూడలేక ఆ తల్లిదండ్రులు నరకం అనుభవిస్తున్నారు.
ప్రతి నెలా రూ.15,000 వరకు ఖర్చు : పాప తండ్రి నవీన్ ఓలా, ఉబర్లో ద్విచక్ర వాహనం నడుపుతూ కుటుంబాన్ని పోషించుకుంటున్నాడు. ఇప్పటి వరకు పాప వైద్యం కోసం దాదాపు రూ.4 లక్షల వరకు ఖర్చు చేశారు. ప్రతినెలా మందులు, ప్రత్యేక డైపర్ల కోసమే రూ.15,000కు పైగా ఖర్చవుతోంది. రోజూ ఆస్పత్రికి తిరిగేంత శక్తి, డబ్బులు లేకపోవడంతో ఆ తల్లే గుండె రాయి చేసుకుని రోజూ రెండు ఇంజెక్షన్లు స్వయంగా పాపకు ఇస్తున్నారు. వైద్యం ఖర్చులు పెరగడం, తనకు వచ్చే ఆదాయంతో ఇంట్లో తినడానికి తిండికే కష్టంగా ఉందని, అప్పు పుట్టే పరిస్థితి కూడా లేదని ఆ పాప తండ్రి కన్నీరుమున్నీరవుతున్నారు.
15 రోజుల్లోగా ఆపరేషన్ చేయాలి : ప్రస్తుతం పాప బరువు 6 కేజీలకు చేరుకోవడంతో తదుపరి 2వ ఆపరేషన్ చేయడానికి సమయం ఆసన్నమైందని వైద్యులు తెలిపారు. మరో 15 రోజుల్లోగా రెండో ఆపరేషన్ పూర్తి చేయాల్సి ఉందని తెలిపారు. ఆ తర్వాత మూడో ఆపరేషన్ చేస్తే తప్ప నవీక సాధారణ పిల్లల్లా మలద్వారం ద్వారా మలం విసర్జించే అవకాశం లేదని వైద్యులు వెల్లడించారని పాప తల్లిదండ్రులు వివరించారు. ఆర్థిక స్థోమతతో పాప వైద్యానికి తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నామని, దాతలు ఎవరైనా స్పందించి తమ పాపకు పునర్జన్మ ప్రసాదించాలని వేడుకుంటున్నారు.
పాప పుట్టినప్పుడు టాయిలెట్, మోషన్ మాములుగానే వెళ్లింది. ఆసుపత్రి నుంచి ఇంటికి వచ్చిన 9 రోజుల తర్వాత పాప నోట్లోంచి పచ్చని పసరులా రావడం గమనించాం. మా దగ్గరున్న రూ.5 నుంచి రూ.6 లక్షలు ఖర్చు చేసి ప్రైవేటు ఆసుపత్రిలో ఆపరేషన్ చేయించాం. ఇప్పుడు సెకండ్ ఆపరేషన్ చేయించాలి. పాపకు మొత్తం మూడు ఆపరేషన్ల కోసం రూ.15 లక్షలు ఖర్చు అవుతుందని డాక్టర్లు చెప్పారు. దాతలు ఆర్థిక సహాయం చేయాలని కోరుతున్నాం. - నవీన్, పాప తండ్రి
ఆపరేషన్ చేయించకపోతే పాప ప్రాణాలకే ప్రమాదమని వైద్యులు హెచ్చరిస్తుండటంతో ఆ కుటుంబ సభ్యులు దిక్కుతోచని స్థితిలో ఉన్నారు. మానవతావాదులు, దాతలు ముందుకు వచ్చి చిన్నారికి పునర్జన్మ కల్పించాలని కుటంబసభ్యులు వేడుకుంటున్నారు. పసి ప్రాయంలోనే అరుదైన అనారోగ్య సమస్యతో నరకయాతన అనుభవిస్తున్న పాపకు ప్రాణం పోయండంటూ తల్లిదండ్రులు వేడుకుంటున్నారు.
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