'గారాబం చాలు! కఠినంగా లేకుంటే కట్టుతప్పుతారు' - టీనేజర్లపై తల్లిదండ్రలకు పోలీసుల సూచనలు
తల్లిదండ్రుల అతిగారాబం, పర్యవేక్షణ లేక ఉజ్వల భవితకు పునాదులు వేయాల్సిన పిల్లలు దురలవాట్లతో నేరాల బాట పడుతున్నారు. ఇటీవల నల్గొండ ప్రైవేట్ స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ హత్య గురించి వివరిస్తూ తల్లిదండ్రులకు ఎస్పీ సూచనలు చేశారు.
Published : September 20, 2026 at 10:57 PM IST
Lack Of Parental Supervision Effect On Minors : తల్లిదండ్రుల మితిమీరిన గారాబం, పర్యవేక్షణ లేకపోవడం వల్ల ఉజ్వల భవిష్యత్తుకు పునాది వేసుకోవాల్సిన వయసులోనే మైనర్లు ఎలా చెడు అలవాట్లకు బలి అవుతున్నారో, నేరాల వైపు మళ్లుతున్నారో అనడానికి ఇటీవల నల్గొండ జిల్లా కొండమల్లెపల్లిలో ఓ ప్రైవేట్ స్కూల్ ప్రిన్సిపాల్ హత్యోదంతం ఉదాహరణగా నిలుస్తోంది. షికార్లు, చెడు స్నేహాలు, ఇతర అంశాలకు లోనై టీనేజర్లు దారి తప్పే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు నిరంతరం హెచ్చరిస్తున్నప్పటికీ తల్లిదండ్రులు తరచూ తమ పిల్లల తప్పుడు ప్రవర్తనపై దృష్టి సారించడం లేదు. బాల్యంలో క్రమశిక్షణతో చదువుకోకుండా తప్పటడుగులు వేస్తే జీవితాంతం పశ్చాత్తాపం చెందక తప్పదు.
కొండమల్లెపల్లి స్కూల్ ప్రిన్సిపాల్ హత్య పూర్తి వివరాలను, అలాగే టీనేజర్ల పట్ల తల్లిదండ్రులు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి నల్గొండ ఎస్పీ శరత్ చంద్ర పవార్ వెల్లడించారు. విలాసాలకు అలవాటుపడి తమ సొంత ఉపాధ్యాయుడినే చంపేంతగా ఆలోచిస్తున్న నేటి పిల్లల అలవాట్లు, వ్యాపకాలను తల్లిదండ్రులు నిరంతరం గమనించాలని ఆయన సూచించారు.
చెడు స్నేహాలు, దురలవాట్లు
విద్యార్థులు తరచూ చదువుకోవడానికో లేదా ఆడుకోవడానికి స్నేహితుల దగ్గరకు వెళ్తున్నామనే నెపంతో ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్తున్నారు. తమ క్లాస్మేట్ల ద్వారా చెడు స్నేహితులతో తిరుగుతున్నారు. ఈ క్రమంలో సరదా కోసం సిగరెట్లు, మద్యం సేవించడం మొదలుపెడుతున్నారు. వాటికే అలవాటుపడి చివరకు మాదకద్రవ్యాలకు బానిసలవుతున్నారు. ఇలాంటి దురలవాట్లకు బలైన యువకులు ఇంట్లో అబద్ధాలు చెప్పి డబ్బులు తీసుకోవడం, బయటివారితో అప్పులు చేయడం, వాటిని తీర్చేందుకు నేరాలకు పాల్పడుతున్న ఉదంతాలూ వెలుగు చూస్తున్నాయి.
తప్పు చేస్తే కష్ట, నష్టాలను వివరించాలి
తల్లిదండ్రుల మితిమీరిన ప్రేమ, గారాబం పిల్లలను తప్పుదారి పట్టించగలవు. అర్హత లేదా అవసరంతో సంబంధం లేకుండా పిల్లలు అడిగినవన్నీ కొనివ్వడం, వారికి వాహనాలను చేతికందించడం మంచిది కాదు. ఇలాంటి చర్యలు వారి సహజ ఆలోచనా శక్తిపై ప్రభావం చూపడమే కాకుండా క్రమశిక్షణ, బాధ్యతలను కూడా హరిస్తాయి. టీనేజర్లను నిరంతర, నిశిత పర్యవేక్షణలో బాధ్యతాయుతంగా పెంచాలి. వారు తప్పు చేస్తే, సున్నితంగా మందలించి, చర్యల పర్యవసానాలను వారికి వివరించాలి.
మొబైల్ ఫోన్లే హానికరమవుతున్నాయి
మైనర్లు నానాటికీ చరవాణులకు బానిసలవుతున్నారు. ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు కూడా కుటుంబ సభ్యులతో గడిపేందుకు తక్కువ సమయం కేటాయిస్తున్నారు. ఇంటర్నెట్ సులభంగా అందుబాటులో ఉండటంతో ఫోన్లతోనే కాలక్షేపం చేస్తున్నారు. ఆన్లైన్ గేమ్లకు బానిసలవుతున్నారు. ఈ వ్యసనం చురుకుదనం కోల్పోవడానికి దారితీస్తుందని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నప్పటికీ యువకులు బేఖాతరు చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా చాలా మంది మైనర్లు తమ ఫోన్లలో అశ్లీల కంటెంట్ను చూస్తున్నారు. ఇదే వారిని తీవ్రమైన నేరాలకు పాల్పడేలా ప్రేరేపిస్తోంది.
షికార్ల పట్ల మోజుతో
వాహనం నడపడానికి అర్హత లేకపోయినప్పటికీ తమ కుటుంబ సభ్యులు లేదా స్నేహితులకు చెందిన వాహనాలను తోలుతున్నారు. ద్విచక్ర వాహనంపైనే ముగ్గురు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మంది వెళ్తున్నారు. విన్యాసాలు చేస్తూ ఆనందిస్తున్నారు. సరైన రవాణా సౌకర్యాలు లేవని సాకులు చెబుతూ స్కూళ్లు, ఇంటర్మీడియట్ కళాశాలలకు వెళ్లే విద్యార్థుల్లో సుమారు 30 శాతం మంది బైక్పై ప్రయాణిస్తున్నారు.
"నేటి యువతపై తల్లిదండ్రుల పర్యవేక్షణ కొరవడింది. పదో తరగతికి రాకముందే పిల్లలకు స్మార్ట్ఫోన్లు అందిస్తుండటంతో సోషల్ మీడియా ప్రభావం వారిలో నేర ప్రవృత్తులను పెంచుతోంది. సరైన మార్గదర్శకత్వం లేకపోవడం వల్ల వారు చెడు అలవాట్లకు బానిసలై నేరాలు చేయడానికి వెనుకాడటం లేదు. తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలు చదువుపై దృష్టి సారించి, సరైన మార్గంలో ఉండేలా చూడాలి" - ఎంవీ శ్రీనివాసరావు, దేవరకొండ డీఎస్పీ
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