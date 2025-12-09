ETV Bharat / state

'ఒక చేయి చాలు నాకు' - వరుస పతకాలతో రికార్డ్ సృష్టించిన 'పారా షూటర్ పావని'

అంగవైకల్యంతో ఆశయాల వైపు - చుట్టుపక్కల వారు హేళన చేస్తే, విజయాలతో గట్టి సమాధానం - వైకల్యం ఉన్నంత మాత్రన ఎవరిపైనా ఆధారపడి జీవించాల్సిన పనిలేదు

Para Shooter Pavani Inspirational Story
PARA SHOOTER PAVANI (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 9, 2025 at 1:44 PM IST

3 Min Read
Para Shooter Pavani Inspirational Story : యువతలో లక్ష్యాలు సాధించేవారు ఉంటారు. వాటిని ఆదమరిచేవారు ఉంటారు. 20 ఏళ్ల వయస్సు వచ్చిందంటే తప్పుదారులు తొక్కి, తల్లిదండ్రలను బాధపెట్టేవారు చాలా ఎక్కువ. కానీ వారి సొంత కలల కోసం పరుగులు తీసేవారు ఎందరున్నారు? అన్ని బాగా ఉన్న ఆధునిక ప్రపంచంలో అందరితో కలిసి సమానంగా జీవించడానికి చాలా సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నారు. ప్రతి చిన్న దానికి కూడా మాకే ఎందుకు ఇన్ని కష్టాలని ఆవేదన చెందేవారూ లేకపోలేదు. ఈ పోటీ ప్రపంచంలో ఇక ఈదలేమని చేతులెత్తేసేవారు ఉన్నారు. అలాంటి ఈ 'రంగుల' ప్రపంచంలో వైకల్యంతోనే పుట్టిన - తనకంట ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుని యువతకు నూతన అధ్యయనంగా మారింది. సాహసం చేయరా డింబకా! అన్నట్టు విజయాన్ని సొంతం చేసుకున్న ఆమె రేర్​ కథను చదివేద్దామా?

రెండు చేతులు ఉన్న కొందరు ఎవరి పని వారు చేసుకోలేరు. ప్రతీ విషయానికి ఎవరో ఒకరి పై ఆధారపడతారు. కానీ ఈ వనిత ఒక్క చేత్తోనే రైఫిల్​ షూట్​ చేసేస్తోంది. ఓ వైపు అంగవైకల్యం మరో వైపు పేదరికం. రెండింటి మధ్య తన కలలు, ఆశయాలు అట్టడుగుకు చేరిపోయేవి. తను ఏం చేయాలనుకొని అటు వైపుగా అడుగులు వేసిందో , అప్పుడే ఈ విశ్వం కూడా తనకి తోడైంది. తనకు సాయం చేయడం మొదలుపెట్టింది. ఆమె ఎవరో కాదు రైఫిల్ షూటర్​ 'పావని'. తను నమ్మిన సిద్ధాంతమే గొప్పదని భావించింది. వైకల్యాన్ని భారంగా కాకుండా ఆసరాగా చేసుకొని ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టింది. అలా లక్ష్యాలకు చేరువవుతూ, వరుస పతకాలను సాధిస్తోంది.

ఆశయానికి అడ్డురాని వైకల్యం పారా షూటర్ పావని (ETV)

అంగవైకల్యానికి బెనకలేదు : యువ పారా షూటింగ్ క్రీడాకారిణి బాణోత్ పావని ఖమ్మం జిల్లాకు చెందిన అమ్మాయి. పుట్టుకతోనే అంగవైకల్యంతో జన్మించింది. రైఫిల్​ షూటింగ్​లో అనేక పతకాలు సొంతం చేసుకొని, దేశవ్యాప్తంగా పేరుగాంచింది. అంగవైకల్యం ఒక లోపం మాత్రమేనని అదే జీవితం కాదని నిరూపించాలనుకుంది. వైకల్యం ఉన్నవారు ఎవరిపై ఆధారపడి జీవించాల్సిన పనిలేదు. వారు సొంతగా బతకొచ్చని రుజువు చేయాలనుకుంది. అందుకని చాలా ఇష్టంగా రైఫిల్​ షూటింగ్​ని నేర్చుకుంది. తనలో లోపానికి బెనకలేదు. దాన్ని ఆసరగా చేసుకొని విజయాల బాట సాగించింది.

నోళ్లు మూయించేలా : గ్రామంలోని ప్రజలంతా ఏమి చేయలేవని నిరుత్సహపరిచేవారు. ఒక్క చేత్తో ఏ పని చేయలేదని అనేవారు. కానీ తన పై తల్లిదండ్రులకి ఎలాంటి నిరాశ లేదు. ఎవరైతే తనను బాధపడేలా మాట్లాడారో వారికి తన విజయాలతోనే నోళ్లు మూయించింది. ఎన్నో పతకాలతో అందరికీ ఆదర్శంగా నిలిచింది. తనలాంటి వారికి ఒక మంచి ప్రోత్సాహం లభిస్తే, జీవితంలో బాగా రాణిస్తారంటూ మరోసారి నిరూపించింది.

పావని తను డాక్టరవ్వాలని అనుకుంది. అందుకోసం ఇంటర్ పూర్తయ్యాక నీట్​ పరీక్ష రాసింది. కానీ అందులో అర్హత సాధించలేకపోయింది. లాంగ్​టర్మ్​ తీసుకోవాలని నిర్ణయించుకుంది. కానీ అదే సమయంలో రైఫిల్ షూటింగ్ పై ఇష్టం మరింత పెరిగింది. దాంతో డిగ్రీలో బీఏ చదువుతున్నారు. భవిష్యత్తులో యూపీఎస్​ఈ పరీక్ష రాయాలనుకుంటున్నట్టు ఆమె చెబుతున్నారు.

మా కోచ్ చాలా ప్రోత్సహించేవారు. ఊర్లోవాళ్లు పాపం ఏ పని చేయలేదనే వారు. కానీ ఏదో ఒకటి సాధించి వాళ్ల నోర్లు మూయించాలనుకున్నా. ఆదిత్య మెహతా ఫౌండేషన్ నాకు మంచి దారి చూపించింది. డాక్టర్​ అవ్వాలనుకున్నా. కానీ రైఫిల్ షూటింగ్​పై ఇష్టం ఇంకా పెరిగింది. డిగ్రీలో బీఏ తీసుకున్న. యూపీఎస్ పరీక్ష రాద్దామనుకుంటున్నా - పారా షూటర్​ పావని

