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పాపికొండల విహార యాత్రకు బ్రేక్ - సమగ్ర తనిఖీల తర్వాతే అనుమతి

భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా పాపికొండల బోటు యాత్రను నిలిపివేత - రాకపోకలను తాత్కాలికంగా నిలిపివేస్తున్నట్లు ప్రకటించిన రంపచోడవరం ఆర్డీవో స్వాతి - సమగ్ర తనిఖీల తర్వాతే బోట్లకు అనుమతులిస్తామని వెల్లడి

Papapapikondalu Vihara Yatra Break Due To Amidst Safety Concerns
Papapikondalu Vihara Yatra Break Due To Amidst Safety Concerns (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 15, 2026 at 7:43 AM IST

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Papikondalu Vihara Yatra Break Due To Amidst Safety Concerns: గోదావరి నదిలో పర్యాటక బోట్ల నిర్వహణపై భద్రతాపరమైన ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్న నేపథ్యంలో ముందు జాగ్రత్త చర్యలుగా పాపికొండలకు వెళ్లే పర్యాటక బోట్ల రాకపోకలను తాత్కాలికంగా నిలిపివేస్తున్నట్లు రంపచోడవరం ఆర్డీవో స్వాతి శనివారం ఓ ప్రకటనలో తెలిపారు.

ఇటీవల దేవీపట్నం మండలంలోని గండిపోశమ్మ అమ్మవారి ఆలయం నుంచి ఒక బోటులో దాదాపు 89 మంది వరకు పర్యాటకులు పాపికొండల విహారయాత్రకు వెళ్లారు. అయితే ఈ క్రమంలో దేవీపట్నం పాత పోలీసుస్టేషన్‌ ప్రాంతానికి వారు వెళ్లేసరికి సాంకేతిక లోపం ఏర్పడింది. దాంతో అప్రమత్తమైన సరంగు బోటును నిలిపివేశారు. దీనిపై మీడియాలో పలు కథనాలు సైతం రావడం గమనార్హం. దాంతో కలెక్టర్‌ ఆదేశాల మేరకు బోట్ల ఫిట్‌నెస్, భద్రతా ప్రమాణాలపై సమగ్రంగా అధికారులు పరిశీలన చేయిస్తున్నారు. అందుకుగాను వీటిపై నివేదిక వచ్చిన తర్వాతే బోట్లకు అనుమతులను ఇస్తామని ఆర్డీవో ఈ సందర్భంగా తెలిపారు. అలా కాకుండా ఎవరైనా నిబంధనల ఉల్లంఘనకు పాల్పడినట్లయితే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని స్పష్టం చేశారు.

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PAPIKONDALU VIHARA YATRA STOP
PAPIKONDALU IN RAMPACHODAVARM
పాపికొండల విహారయాత్ర నిలిపివేత
PAPIKONDALU VIHARA YATRA STOPPED

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