అలలపై విహారం - అందాల వీక్షణం - త్వరలోనే పాపికొండల విహారయాత్ర షురూ!
గోదావరిలో తగ్గిన నీటిమట్టం - పాపికొండల టూర్కు అధికారుల ఏర్పాట్లు - ముందస్తు జాగ్రత్తచర్యల్లో భాగంగా బోట్లను తనిఖీ చేస్తున్న నిర్వాహకులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 6, 2026 at 8:21 PM IST
Papikondalu Tour Updates : పాపికొండలు పేరు వినగానే కళ్ల ముందు రమణీయమైన ప్రకృతి దృశ్యాలు సాక్షాత్కరిస్తాయి. ఒకవైపు ఆకాశాన్ని తాకే ఎత్తైన కొండలు. మరోవైపు అల్లంత దూరంలో కనిపించే చిన్న చిన్న గూడేలు. అంతేకాక ఎన్నో ఉపనదులను తనలో కలుపుకొని వరదల సమయంలో ఉగ్రరూపం దాల్చి, సువిశాలంగా కనిపించే గోదావరి పాపికొండల వద్దకు వచ్చే సరికి ఒదిగిపోయి వేగంగా ఉరకలెత్తుతుంది. పర్వతశ్రేణుల నడుమ హొయలొలుకుతూ, వయ్యారాలు పోతూ సాగే నీటి ప్రవాహాన్ని పర్యాటకులను మదిని దోచేస్తుంది.
మరోవైపు కొండల నడుమ ప్రవహించే గోదారి అలలపై లాంచీ ప్రయాణం సందర్శకులను కట్టిపడేస్తుంది. ఈ మధురానుభూతిని ఆస్వాదించడానికి తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచే కాకుండా దేశవ్యాప్తంగా పర్యాటకులు వస్తుంటారు. అటువంటి అందాల గోదారమ్మను కనులారా వీక్షించి, మనసారా ఆస్వాదించేందుకు వేళైంది. ఇటీవల గోదావరి వరదల నేపథ్యంలో పాపికొండలు విహారయాత్ర దాదాపు 36 రోజులుగా నిలిచిపోయింది.
గోదావరి ఎగువ పరీవాహక ప్రాంతాల్లో కురిసిన భారీ వర్షాలకు వరద ఉద్ధృతి పెరగడంతో నది చెంతకు చేరుకోలేని పరిస్థితులు ఏర్పాడ్డాయి. దీంతో జులై 30న విహారయాత్రను జలవనరులశాఖ అధికారులు తాత్కాలికంగా నిలిపివేశారు. ఫలితంగా పాపికొండలకు వెళ్లే 16 పర్యాటక బోట్లు గోదావరి ఒడ్డున వెలవెలబోతున్నాయి. ప్రస్తుతం నదిలో నీటిమట్టం తగ్గడంతో వినాయకచవితి అనంతరం గండిపోశమ్మ అమ్మవారి దేవాలయం నుంచి యాత్రకు వెళ్లడానికి బోటు నిర్వాహకులు సిద్ధం చేస్తున్నారు. నెలరోజులకు పైగా బోట్లు నిలిచిపోవడంతో బోట్లలో ఎటువంటి సాంకేతిక లోపాలు లేకుండా ముందస్తు జాగ్రత్తచర్యల్లో భాగంగా సరంగులు (డ్రైవర్లు) ఇంజిన్లతో పాటు అన్ని తనిఖీలు చేస్తున్నారు.
Papikondalu Tourism Begins in Ap : ఇక్కడికి వచ్చే పర్యాటకులు తొలుత గండిపోశమ్మ అమ్మవారి దర్శనం చేసుకుంటారు. అక్కడి నుంచి బోటుపై గోదావరిని ఆస్వాదిస్తూ నదికి ఇరువైపులా ఉన్న ఎత్తైన పాపికొండల అందాలను తిలకిస్తూ పేరంటాలపల్లి చేరుకుని శివాలయంలో దర్శనం చేసుకుంటారు. అనంతరం గోదారిపై ప్రయాణం చేసి వీఆర్పురం మండలం పోచారం చేరుకుని భద్రాచలంలో రాములవారి దర్శనం చేసుకుంటారు. విహారయాత్రకు వెళ్లేందుకు 15 ప్రైవేట్ బోట్లు, 1 ఏపీటీడీసీ బోటు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. 16 పర్యాటక బోట్లలో కలిపి 1200 మంది ఒకేసారి వెళ్లొచ్చని బోటు నిర్వాహకులు పేర్కొంటున్నారు. వినాయకచవితి తర్వాత దసరా నుంచి సంక్రాంతి వరకూ ఈ యాత్రకు సందర్శకులు పోటెత్తుతారు.
వసతులు లేక అవస్థలు : మరోవైపు గండిపోశమ్మ అమ్మవారి దేవాలయం వద్ద పాపికొండలు బోటు పాయింట్లో ఏ విధమైన వసతులు లేకపోవడంతో సందర్శకులు నిత్యం అవస్థలు పడుతున్నారు. పర్యాటకులు ద్వారా ఏపీటీడీసీకి నిత్యం ఆదాయం వస్తున్నా ఏ మాత్రం పట్టించుకోవడం లేదని బోటు నిర్వాహకులు ఇటీవల పోశమ్మగండికి వచ్చిన కలెక్టర్ దినేశ్కుమార్ దృష్టికి తీసుకువెళ్లారు. కనీసం ఇప్పటికైనా మరుగుదొడ్లు, పర్యాటకులు కూర్చోవడానికి కుర్చీలు తదితర వసతులను ఏర్పాటు చేయాలని కోరుతున్నారు.
ఓ వైపు అలలపై విహారం - మరోవైపు దేవాలయాల దర్శనం!