గోదారమ్మ ఒడిలో మళ్లీ సందడి - తిరిగి ప్రారంభమైన పాపికొండలయాత్ర
పర్యాటకులను విశేషంగా ఆకర్షిస్తున్న పాపికొండలు - ప్రకృతి రమణీయతను ఆస్వాదిస్తూ ముందుకు సాగే అవకాశం - ఇటీవలే బోటింగ్ సేవలను పునరుద్ధరించిన ఏపీ ప్రభుత్వం - ఎలా వెళ్లాలంటే?
Published : July 15, 2026 at 10:54 PM IST
Papikondalu Tour Package Details : ఉరుకుల పరుగుల జీవనంలో వీకెండ్ వస్తుందంటే చాలు, కాస్తంత మానసిక ప్రశాంతత కోసం ఫ్యామిలీతో సరదగా గడిపేందుకు చాలా మంది ట్రిప్ ప్లాన్ చేస్తుంటారు. అలా ప్రకృతితో కాసేపు మమేకమయ్యేందుకు అనువుగా ఉండే పర్యాటక ప్రాంతాలకు వెళ్లేందుకు ఎక్కువమంది ఆసక్తి చూపుతుంటారు. అలాంటి వాటిలో ఒకటి పాపికొండల టూర్. గోదావరి సినిమా చూసిన ప్రతి ఒక్కరు పాపికొండల మధ్య పడవలో జాలీగా విహరించాలని ఉవ్విళ్లూరుతుంటారు. అలాంటి వారికి గుడ్న్యూస్. ఆహ్లాదకర గోదావరి ప్రయాణం మళ్లీ మొదలైంది. ఇటీవలే పడవ ప్రయాణాన్ని ఏపీ ప్రభుత్వం పునరుద్ధరించడంతో పర్యాటకులు సందర్శించేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. మరి ఎలా వెళ్లాలి? టికెట్ ధర ఎంత ఉంటుంది? ఆ వివరాలేంటో తెలుసుకుందాం.
ఎలా వెళ్లాలంటే? : పలు ప్రాంతాల నుంచి పాపికొండలు వెళ్లాలనుకునే పర్యాటకులు అధికశాతం మంది ముందుగా భద్రాద్రి రామయ్యను దర్శించుకుంటారు. భద్రాచలం నుంచి పోలవరం జిల్లా వరరామచంద్రాపురం మండలం పోచవరం రేవు వరకు రోడ్డు మార్గంలో 75 కిలోమీటర్ల ప్రయాణం చేయాల్సి ఉంటుంది. భద్రాచలం నుంచి పలు సంస్థలు వివిధ ప్యాకేజీలు సమకూరుస్తున్నాయి. వారి వాహనాల్లో తీసుకెళ్తే పెద్దలకు రూ.1250, పిల్లలకు(5 నుంచి 11సం.లు) రూ.1050 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. సొంతవాహనాల్లో వెళ్లేవారికి పెద్దలకు రూ.1000, పిల్లలకు రూ.800 టిక్కెట్ ధరగా నిర్ణయించారు. అనుమతి ఉన్న ఏజెంట్ల నుంచి మాత్రమే బుక్ చేసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
నదిలో నాలుగు గంటలు : పాపికొండల యాత్ర ప్రారంభమైన 10 నిమిషాలకే ఎత్తైన కొండల మధ్యలో ప్రశాంతంగా ప్రవహించే గోదావరి అందాలు యాత్రికులను మంత్రముగ్ధులను చేస్తాయి. మార్గంమధ్యలోని పేరాంటాలపల్లి శిలాలయం ప్రకృతి రమణీయతను చాటుతుంది. అక్కడి వింతలూ, విశేషాలను టూరిస్ట్ గైడ్ వివరిస్తారు. నదిలో 4 గంటలు ఆహ్లదకరంగా విహరించవచ్చు. ఈ బోటింగ్ పూర్తయ్యాక సాయంత్రం 4 గంటలకల్లా తిరిగి పోచవరం రేవులో దించుతారు. వాహనాలు సాయంత్రం 6 గంటల సమయానికి భద్రాచలం చేరుకుంటాయి. భద్రాచలంలో బస చేసేందుకు హోటల్స్ ఉన్నాయి.
అల్పహారం, భోజన సౌకర్యాలు : పోచవరం రేవుకు ఉదయం 9 గంటలకు చేరుకున్నట్లయితే ఏసీ, నాన్ ఏసీ బోట్లు 20 వరకు ఉన్నాయి. ఉదయం 11 వరకు అవి అందుబాటులో ఉంటాయి. బోట్ స్థాయి ఆధారంగా 40 నుంచి 90 మంది యాత్రికులు ప్రయాణించవచ్చు. నిబంధనల ప్రకారం తనిఖీలు, రక్షణ చర్యలు పాటిస్తారు. ఉదయం బ్రేక్ఫాస్ట్, మధ్యాహ్నం భోజనం, తిరుగు పయనంలో టీ అందిస్తారు.
లైఫ్ జాకెట్లు ధరిస్తే మేలు : గోదావరి నదిపై పడవ ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు పర్యాటకులు అందరూ తప్పకుండా లైఫ్ జాకెట్లు ధరించడం ఉత్తమం. అయితే, చాలా మంది అసౌకర్యంగా ఉన్నాయనే కారణంతో వాటిని ధరించకుండా పక్కన పడేస్తుంటారు. కానీ, ఏదైనా ఊహించని ప్రమాదం జరిగినప్పుడు రక్షణ కోసం తప్పకుండా లైఫ్ జాకెట్లు ధరించడం మంచిదని అనుభవజ్ఞులు చెబుతున్నారు. తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ప్రయాణం సాగిస్తే పాపికొండలు టూర్ అత్యద్భుతంగా సాగుతుందని చెప్పడంలో ఎలాంటి అతిశయోక్తి లేదు.
పాపికొండలు వెళ్లొద్దామా! - గోదారి అందాలు చూసొద్దామా