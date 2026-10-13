సెలవుల్లో సరదాగా - 70 రోజుల తర్వాత పాపికొండల విహారయాత్ర ప్రారంభం
నేటి నుంచి పాపికొండల విహారయాత్ర పునఃప్రారంభమయ్యాయి. గోదావరిలో పర్యాటక బోట్ల విహారానికి అధికారులు అనుమతినిచ్చారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 2:06 PM IST
Papikondalu Boat Tour Restart : పాపికొండలు పేరు వినగానే కళ్ల ముందు రమణీయమైన ప్రకృతి దృశ్యాలు సాక్షాత్కరిస్తాయి. ఒకవైపు ఆకాశాన్ని తాకే ఎత్తైన కొండలు. మరోవైపు అల్లంత దూరంలో కనిపించే చిన్న చిన్న గూడేలు. అంతేకాక ఎన్నో ఉపనదులను తనలో కలుపుకొని వరదల సమయంలో ఉగ్రరూపం దాల్చి, సువిశాలంగా కనిపించే గోదావరి పాపికొండల వద్దకు వచ్చే సరికి ఒదిగిపోయి వేగంగా ఉరకలెత్తుతుంది. పర్వతశ్రేణుల నడుమ హొయలొలుకుతూ, వయ్యారాలు పోతూ సాగే నీటి ప్రవాహాన్ని పర్యాటకులను మదిని దోచేస్తుంది.
మరోవైపు కొండల నడుమ ప్రవహించే గోదారి అలలపై లాంచీ ప్రయాణం సందర్శకులను కట్టిపడేస్తుంది. ఈ మధురానుభూతిని ఆస్వాదించడానికి తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచే కాకుండా దేశవ్యాప్తంగా పర్యాటకులు వస్తుంటారు. అటువంటి అందాల గోదారమ్మను కనులారా వీక్షించి, మనసారా ఆస్వాదించేందుకు వేళైంది. ఇటీవల గోదావరి వరదల నేపథ్యంలో పాపికొండలు విహారయాత్ర దాదాపు 70 రోజులకు పైగా పాపికొండల విహారయాత్ర నిలిచిపోయిన సంగతి తెలిసిందే. ప్రస్తుతం వరద నీరు తగ్గడంతో రంపచోడవరం సబ్ కలెక్టర్ పృథ్వీరాజ్ కుమార్ మళ్లీ యాత్రకు అనుమతులు మంజూరు చేశారు. ఇప్పటికే పాఠశాలలకు దసరా సెలవులు ప్రారంభమయ్యాయి. దీంతో ఇవాళ్టి నుంచి యాత్ర ప్రారంభమైంది.
జర భద్రం:
- బోట్ ఎక్కిన ప్రతి పర్యాటకుడు నిర్వాహకుల నుంచి లైప్ జాకెట్ను తప్పనిసరిగా అడిగి తీసుకుని ధరించాలి.
- బోట్ ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు ఫొటోలు లేదా సెల్ఫీలు తీసుకునేందుకు అంచులు వద్ద నిలబడటం ప్రమాదకరం.
- యాత్ర ముగిసేవరకూ చిన్న పిల్లలను గమనిస్తూ ఉండాలి. పొరపాటున కూడా వారిని అంచులు వైపు వెళ్లకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.
- ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ యాత్రికులంతా పడవలో ఒకే వైపునకు వెళ్లకూడదు.
ధ్రువపత్రాలు, భద్రత ముఖ్యం: ప్రతీ బోట్కు సంబంధించిన సర్టిఫికెట్లు (ధ్రువపత్రాలు), పర్యాటకుల భద్రతకు ఉపయోగించే పరికరాలు తప్పనిసరిగా ఉండాలని చింతూరు ఐటీడీఏ పీవో నరేంద్ర పడాల్ స్పష్టం చేశారు. పోచవరం పాపికొండల పర్యాటక రేవులో సోమవారం బోట్లును ఆయన తనిఖీలు చేశారు. కొన్ని బోట్ల సర్టిఫికెట్లపై ఉన్న అక్షరాలు సరిగా కనిపించడం లేదని, లైఫ్ జాకెట్ల నాణ్యత బాగాలేదని, వాటిని మార్చాలని ఆదేశించారు.
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