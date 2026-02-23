ETV Bharat / state

ద్వీపాలుగా మారనున్న దేవాలయాలు - ఆధ్యాత్మిక పర్యటకంగా పాపికొండలు

భద్రాచలం దగ్గరికే రానున్న లాంచీల రేవు - ముంపు ప్రాంతాల్లో సరికొత్త పర్యాటక అవకాశాలు - సముద్ర దీవులను తలపించనున్న గోదావరి బ్యాక్ వాటర్స్ - దేవాదాయశాఖ, టూరిజం సమన్వయంతో వేల కోట్ల ఆదాయం

Papikondalu Spiritual Island Tourism : పాపికొండలు పేరు వినగానే కళ్ల ముందు రమణీయమైన ప్రకృతి దృశ్యాలు సాక్షాత్కరిస్తాయి. ఒకవైపు ఆకాశాన్ని తాకే ఎత్తయిన కొండలు. కింద పరవళ్లు తొక్కే గోదావరి ప్రవాహం. ఆ గోదారిపై లాంచీలో సాగే ప్రయాణం. ఈ మధురానుభూతిని ఆస్వాదించడానికి తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచే కాకుండా దేశవ్యాప్తంగా పర్యాటకులు వస్తుంటారు. అయితే, త్వరలో ఈ పాపికొండల యాత్ర రూపురేఖలు మారిపోనున్నాయి. దశాబ్దాల కల అయిన 'పోలవరం ప్రాజెక్టు' పూర్తయితే, ఈ యాత్ర కేవలం ప్రకృతి పర్యాటకంగా మాత్రమే మిగలదు. అద్భుతమైన 'ఆధ్యాత్మిక పర్యాటకంగా' రూపాంతరం చెందబోతోంది. నది మధ్యలో చిన్నచిన్న కొండలపై ఉన్న దేవాలయాలు రాబోయే రోజుల్లో 'ద్వీపాలుగా' మారబోతున్నాయి.

ద్వీపాలుగా మారనున్న దేవాలయాలు : పాపికొండల యాత్ర భవిష్యత్తులో భక్తి పారవశ్యంతో నిండిపోనుంది. గోదావరి నదికి ఇరువైపులా అనేక చిన్న చిన్న కొండలు ఉన్నాయి. ఆ కొండల పైన ఎన్నో పురాతన, చారిత్రక దేవాలయాలు కొలువై ఉన్నాయి. పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణం పూర్తయ్యాక ముంపు ప్రాంతమంతా గోదావరి జలాలు విస్తరిస్తాయి. నీటి మట్టం భారీగా పెరుగుతుంది. అప్పుడు ఆ కొండల కింది భాగం అంతా నీట మునుగుతుంది. పైనున్న గుళ్లు మాత్రమే నీటిపై తేలుతున్నట్లు కనిపిస్తాయి. పర్యాటకులు లాంచీల్లో వెళ్లి ఈ దీవుల్లోని ఆలయాలను దర్శించుకోవచ్చు.

భద్రాచలం నుంచే నేరుగా బోటు ప్రయాణం: ప్రస్తుతం పర్యాటకులు పాపికొండలు వెళ్లాలంటే భద్రాచలం లేదా వేలేరుపాడు నుంచి రోడ్డు మార్గంలో కోయిదా వెళ్లాలి. అక్కడి నుంచి వరరామచంద్రాపురం మండలంలోని పోచవరం రేవుకు చేరుకోవాలి. వాహనాల్లో ఇంత దూరం ప్రయాణించి, అక్కడే లాంచీలు ఎక్కుతున్నారు. కానీ, పోలవరం పూర్తయితే గోదావరి వెనుక జలాలు భారీగా పెరుగుతాయి. దీనివల్ల వేలేరుపాడు, వీఆర్ పురం, కూనవరం, ఎటపాక మండలాల్లో చాలా గ్రామాలు, రహదారులు నీట మునుగుతాయి. ఫలితంగా ప్రస్తుతం ఉన్న లాంచీల రేవు దాదాపుగా భద్రాచలం దగ్గరకే వచ్చేస్తుంది. దీంతో పర్యాటకులు గంటల కొద్దీ రోడ్డు ప్రయాణం చేసే శ్రమ తప్పుతుంది. భద్రాచలంలో శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామిని దర్శించుకుని, అక్కడే నేరుగా బోట్లు ఎక్కి పాపికొండల విహారానికి వెళ్లొచ్చు. మార్గమధ్యలో దీవుల్లా మారిన ఆలయాలను దర్శించుకోవచ్చు.

దేవాదాయ శాఖ భారీ ప్రణాళికలు : ఈ అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకోవడానికి అటు ఆలయాల నిర్వాహకులు, ఇటు అధికారులు పక్కా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నారు. ఏలూరు జిల్లా వేలేరుపాడు మండలంలోని కట్కూరు శివాలయం ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందింది. పోలవరం పూర్తయితే ఈ ఆలయం చుట్టూ నీరు చేరుతుంది. ఈ విషయాన్ని గ్రహించిన ఆలయ నిర్వాహకులు ఒక మాస్టర్ ప్లాన్ రెడీ చేస్తున్నారు. పర్యాటకుల కోసం ఆలయం చుట్టూ ప్రత్యేక వసతి గృహాల సముదాయాలను నిర్మించి, ఒక రిసార్ట్ తరహాలో తీర్చిదిద్దాలని భావిస్తున్నారు. అలాగే దేవీపట్నం మండలంలోని పూడిపల్లి కొండ, ప్రసిద్ధ గండిపోశమ్మ ఆలయం, శ్రీరామగిరి, గొమ్ముగూడెం సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆలయాలు కూడా కొండలపైనే ఉన్నాయి. ఈ కొండలపై వసతి గృహాలు నిర్మించి, పర్యాటకులకు సకల సౌకర్యాలు సమకూర్చితే అద్భుతమైన పర్యాటకంగా మారుతుంది. దీనిపై దేవాదాయ శాఖ అధికారులు గత ఏడాదే ప్రభుత్వానికి అద్భుతమైన ప్రతిపాదనలు పంపారు.

ప్రైవేటు పరం కాకుండా చూడాలి : ఇది రెండు రాష్ట్రాల పర్యాటక రంగానికి ఒక బంగారు బాతు లాంటి అవకాశం. ముంపు తర్వాత ఏర్పడే ఈ అందమైన ద్వీపాలు, పర్యాటక ప్రాంతాలు ప్రైవేటు కార్పొరేట్ వ్యక్తుల చేతుల్లోకి వెళ్లకుండా ప్రభుత్వం జాగ్రత్తపడాలి. ఇప్పటి నుంచే దేవాదాయ శాఖ, జలవనరుల శాఖ, పర్యాటక శాఖ అధికారులు సమన్వయంతో పని చేయాలి. ఒక ప్రత్యేక మాస్టర్ ప్లాన్ రూపొందించి, ప్రభుత్వమే సొంతంగా వీటిని అభివృద్ధి చేయాలి. ఆధ్యాత్మిక, ప్రకృతి పర్యాటకాలను మిళితం చేసి అభివృద్ధి చేస్తే ప్రభుత్వానికి ఏటా కోట్ల రూపాయల ఆదాయం వస్తుంది. ఆ ప్రాంతంలో ప్రాజెక్టు వల్ల సర్వం కోల్పోయి నిర్వాసితులవుతున్న స్థానిక ఆదివాసీలకు ఉపాధి దక్కుతుంది. టూరిస్ట్ గైడ్స్, బోట్ డ్రైవర్లు, హోటల్స్, రిసార్ట్స్ నిర్వహణ, స్థానిక వస్తువుల విక్రయాల ద్వారా గిరిజనులకు శాశ్వత ఉపాధి మార్గాలు లభిస్తాయి.

