యూట్యూబర్​ అన్వేష్​కు మరో షాక్ ​- లుకౌట్ నోటీసులు జారీ చేసిన పోలీసులు

గతేడాది హిందూ దేవతలపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన అన్వేష్ - ఫిర్యాదు చేసిన సినీ నటి కరాటే కల్యాణి - కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు - తాజాగా అన్వేష్​పై లుకౌట్ నోటీసులు జారీ

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 25, 2026 at 6:16 PM IST

Updated : February 25, 2026 at 6:46 PM IST

Lookout Notice To Youtuber Anvesh : గతేడాది డిసెంబర్​లో వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేసిన యూట్యూబర్​ అన్వేష్​ (నా అన్వేషణ)పై పంజాగుట్ట పోలీసులు లుకౌట్ నోటీసులు జారీ చేశారు. హిందూ దేవతలపై అన్వేష్ చేసిన అనుచిత వ్యాఖ్యలతో గత కొంత కాలంగా సోషల్​ మీడియాలో తీవ్ర దుమారం రేపిన సంగతి తెలిసిందే. అతడి కామెంట్స్​ హిందువుల మనోభావాలు దెబ్బతినేలా ఉన్నాయంటూ సినీ నటి కరాటే కల్యాణి ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో దర్యాప్తు చేపట్టిన పోలీసులు అతడిపై చర్యలు చేపట్టారు. హిందువుల మనోభావాలు దెబ్బతినేలా అన్వేష్ చేసిన వ్యాఖ్యలకు చర్యగా చాలా మంది అతడి ఇన్​స్టా, యూట్యూబ్​ ఛానళ్లను అన్​ఫాలో, అన్​సబ్​స్క్రైబ్​ చేశారు.

అసలేం జరిగిందంటే : గతేడాది డిసెంబర్​లో ఓ ఈవెంట్​లో ప్రముఖ సినీ నటుడు శివాజీ హీరోయిన్ల డ్రెస్సింగ్​ గురించి చేసిన కామెంట్స్​ను అన్వేష్ తప్పుబట్టాడు. ఇది కాస్త వివాదాస్పదం అయినప్పటికీ, దీనికి వివరణ ఇస్తున్న క్రమంలో హిందువులు ప్రధానంగా ఆరాధించే సీతాదేవి, ద్రౌపది దేవి గురించి అన్వేష్​ అసభ్యకరమైన వ్యాఖ్యలు చేశాడు. ప్రముఖ ప్రవచనకర్త గరికపాటి నరసింహరావుపైనా అభ్యంతరకరంగా మాట్లాడాడు. దీనికి సంబంధించి ఓ వీడియోను అతడి ఇన్​స్టా, యూట్యూబ్ ఛానళ్లలో పోస్ట్ చేశాడు. దీంతో ఎంతో మంది నెటిజన్లు దీనిపై మండిపడ్డారు. హిందూ సంఘాలు కూడా తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశాయి.

మనోభావాలు దెబ్బతినేలా ఉన్నాయంటూ : దేవతలపైన అన్వేష్ చేసిన అసభ్యకరమైన​ వ్యాఖ్యలు హిందువుల మనోభావాలు దెబ్బతీసేలా ఉన్నయంటూ, సినీ నటి కరాటే కల్యాణి అతడిపై పంజాగుట్ట పోలీస్ స్టేషన్​లో ఫిర్యాదు చేశారు. ప్రపంచ యాత్రికుడిపైనా,​ అతడికి సంబంధించిన ఇన్​స్టాగ్రామ్​, యూట్యూబ్​ అకౌంట్లపైనా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆమె ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. అయితే, అంతకుముందే అతడిపై ఖమ్మం, తదితర ప్రాంతాల్లోనూ పలు ఫిర్యాదులు అందాయి.

అతడి నేపథ్యమిదే : ఆంధ్రప్రదేశ్​లోని విశాఖపట్టణం (వైజాగ్​) అన్వేష్ సొంతూరు. ట్రావెలింగ్ అండ్​ టూరిజంలో పోస్ట్​ గ్రాడ్యుయేషన్​ చేశాడు. ట్రావెలింగ్ అంటే ఆసక్తితో ప్రపంచ దేశాలను చుట్టేయడం మొదలు పెట్టాడు. ఈ క్రమంలో ఆయా ప్రదేశాల్లో భౌగోళిక, రాజకీయ, ఆచార వ్యవహారాలను చూపించేందుకు నా అన్వేషణ అనే యూట్యూబ్, ఇన్​స్టాగ్రామ్ అకౌంట్లలో పోస్టు చేస్తుంటాడు. ఇలా ఇప్పటి వరకూ 125 దేశాలు తిరిగినట్లు అతడు తెలిపాడు. ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని దేశాలను సందర్శించి ప్రజలకు చూపించాలనేదే తన లక్ష్యమని గతంలో చెప్పాడు. కాగా, బెట్టింగ్​ యాప్​లు, వాటిని ప్రోత్సహించే వారిపై తీవ్రంగా వీడియోలు చేశాడు. దీనికి సంబంధించి గతంలో పోలీసు అధికారులపైనా ఇతడు పలు వ్యాఖ్యలు చేసి వివాదంలో చిక్కుకున్నాడు. కాగా, ప్రస్తుతం అతడి ఇన్​స్టా అకౌంట్​కు 1.3 మిలియన్​ ఫాలోవర్లున్నారు.

ప్రస్తుతం అన్వేష్ ఎక్కడున్నాడు? : అన్వేష్​ ఈ వివాదం జరగకముందు నుంచే విదేశాల్లోనే ఉంటూ సామాజిక మాధ్యమాల్లో వీడియోలు పోస్ట్ చేస్తున్నాడు. అయితే ఇటీవల మలేషియా, థాయ్​ల్యాండ్​ దేశాల్లో అతడు ప్రపంచ యాత్రను చేస్తున్నట్లు సమాచారం. కానీ, అతడు ప్రస్తుతం ఎక్కడున్నాడు మళ్లీ ఇండియాకు ఎప్పుడొస్తాడన్న దానిపై ఈ స్పష్టత లేదు. అయితే, అన్వేష్​పై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు విచారణలో భాగంగా అతడిపై లుకౌట్​ నోటీసులు జారీ చేశారు. ఇండియాకు వచ్చిన వెంటనే అతడిని అదుపులోకి తీసుకుని దర్యాప్తు జరిపే అవకాశం ఉంది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

