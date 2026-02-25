యూట్యూబర్ అన్వేష్కు మరో షాక్ - లుకౌట్ నోటీసులు జారీ చేసిన పోలీసులు
గతేడాది హిందూ దేవతలపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన అన్వేష్ - ఫిర్యాదు చేసిన సినీ నటి కరాటే కల్యాణి - కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు - తాజాగా అన్వేష్పై లుకౌట్ నోటీసులు జారీ
Published : February 25, 2026 at 6:16 PM IST|
Updated : February 25, 2026 at 6:46 PM IST
Lookout Notice To Youtuber Anvesh : గతేడాది డిసెంబర్లో వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేసిన యూట్యూబర్ అన్వేష్ (నా అన్వేషణ)పై పంజాగుట్ట పోలీసులు లుకౌట్ నోటీసులు జారీ చేశారు. హిందూ దేవతలపై అన్వేష్ చేసిన అనుచిత వ్యాఖ్యలతో గత కొంత కాలంగా సోషల్ మీడియాలో తీవ్ర దుమారం రేపిన సంగతి తెలిసిందే. అతడి కామెంట్స్ హిందువుల మనోభావాలు దెబ్బతినేలా ఉన్నాయంటూ సినీ నటి కరాటే కల్యాణి ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో దర్యాప్తు చేపట్టిన పోలీసులు అతడిపై చర్యలు చేపట్టారు. హిందువుల మనోభావాలు దెబ్బతినేలా అన్వేష్ చేసిన వ్యాఖ్యలకు చర్యగా చాలా మంది అతడి ఇన్స్టా, యూట్యూబ్ ఛానళ్లను అన్ఫాలో, అన్సబ్స్క్రైబ్ చేశారు.
అసలేం జరిగిందంటే : గతేడాది డిసెంబర్లో ఓ ఈవెంట్లో ప్రముఖ సినీ నటుడు శివాజీ హీరోయిన్ల డ్రెస్సింగ్ గురించి చేసిన కామెంట్స్ను అన్వేష్ తప్పుబట్టాడు. ఇది కాస్త వివాదాస్పదం అయినప్పటికీ, దీనికి వివరణ ఇస్తున్న క్రమంలో హిందువులు ప్రధానంగా ఆరాధించే సీతాదేవి, ద్రౌపది దేవి గురించి అన్వేష్ అసభ్యకరమైన వ్యాఖ్యలు చేశాడు. ప్రముఖ ప్రవచనకర్త గరికపాటి నరసింహరావుపైనా అభ్యంతరకరంగా మాట్లాడాడు. దీనికి సంబంధించి ఓ వీడియోను అతడి ఇన్స్టా, యూట్యూబ్ ఛానళ్లలో పోస్ట్ చేశాడు. దీంతో ఎంతో మంది నెటిజన్లు దీనిపై మండిపడ్డారు. హిందూ సంఘాలు కూడా తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశాయి.
మనోభావాలు దెబ్బతినేలా ఉన్నాయంటూ : దేవతలపైన అన్వేష్ చేసిన అసభ్యకరమైన వ్యాఖ్యలు హిందువుల మనోభావాలు దెబ్బతీసేలా ఉన్నయంటూ, సినీ నటి కరాటే కల్యాణి అతడిపై పంజాగుట్ట పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. ప్రపంచ యాత్రికుడిపైనా, అతడికి సంబంధించిన ఇన్స్టాగ్రామ్, యూట్యూబ్ అకౌంట్లపైనా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆమె ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. అయితే, అంతకుముందే అతడిపై ఖమ్మం, తదితర ప్రాంతాల్లోనూ పలు ఫిర్యాదులు అందాయి.
అతడి నేపథ్యమిదే : ఆంధ్రప్రదేశ్లోని విశాఖపట్టణం (వైజాగ్) అన్వేష్ సొంతూరు. ట్రావెలింగ్ అండ్ టూరిజంలో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేశాడు. ట్రావెలింగ్ అంటే ఆసక్తితో ప్రపంచ దేశాలను చుట్టేయడం మొదలు పెట్టాడు. ఈ క్రమంలో ఆయా ప్రదేశాల్లో భౌగోళిక, రాజకీయ, ఆచార వ్యవహారాలను చూపించేందుకు నా అన్వేషణ అనే యూట్యూబ్, ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్లలో పోస్టు చేస్తుంటాడు. ఇలా ఇప్పటి వరకూ 125 దేశాలు తిరిగినట్లు అతడు తెలిపాడు. ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని దేశాలను సందర్శించి ప్రజలకు చూపించాలనేదే తన లక్ష్యమని గతంలో చెప్పాడు. కాగా, బెట్టింగ్ యాప్లు, వాటిని ప్రోత్సహించే వారిపై తీవ్రంగా వీడియోలు చేశాడు. దీనికి సంబంధించి గతంలో పోలీసు అధికారులపైనా ఇతడు పలు వ్యాఖ్యలు చేసి వివాదంలో చిక్కుకున్నాడు. కాగా, ప్రస్తుతం అతడి ఇన్స్టా అకౌంట్కు 1.3 మిలియన్ ఫాలోవర్లున్నారు.
ప్రస్తుతం అన్వేష్ ఎక్కడున్నాడు? : అన్వేష్ ఈ వివాదం జరగకముందు నుంచే విదేశాల్లోనే ఉంటూ సామాజిక మాధ్యమాల్లో వీడియోలు పోస్ట్ చేస్తున్నాడు. అయితే ఇటీవల మలేషియా, థాయ్ల్యాండ్ దేశాల్లో అతడు ప్రపంచ యాత్రను చేస్తున్నట్లు సమాచారం. కానీ, అతడు ప్రస్తుతం ఎక్కడున్నాడు మళ్లీ ఇండియాకు ఎప్పుడొస్తాడన్న దానిపై ఈ స్పష్టత లేదు. అయితే, అన్వేష్పై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు విచారణలో భాగంగా అతడిపై లుకౌట్ నోటీసులు జారీ చేశారు. ఇండియాకు వచ్చిన వెంటనే అతడిని అదుపులోకి తీసుకుని దర్యాప్తు జరిపే అవకాశం ఉంది.
