పానీ పూరి తిని పలువురు చిన్నారులకు అస్వస్థత - 24కు చేరిన బాధితుల సంఖ్య
రెండ్రోజుల వ్యవధిలో 24కు చేరిన పానీ పూరి బాధితుల సంఖ్య - రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా తంగళ్లపల్లి మండలంలో ఘటన - కలుషిత నీరు, అపరిశుభ్రమైన వాతావరణంలో తయారైన వాటిని తీసుకోవద్దంటున్న వైద్యులు
Published : June 18, 2026 at 11:54 AM IST
Pani Puri Victims in Karimnagar : రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా తంగళ్లపల్లి మండలం కేసీఆర్నగర్, అంకుశాపూర్లో రెండ్రోజుల వ్యవధిలో పానీపూరి తిని 24 మంది అస్వస్థతకు గురయ్యారు. దీంట్లో పలువురు చిన్నారులు కూడా ఉన్నారు. కలుషిత నీరు, అపరిశుభ్రమైన వాతావరణంలో తయారు చేసిన ఆహార పదార్థాలను తీసుకోవడమే దీనికి కారణమని ఆహార కల్తీ నిరోధక, వైద్య ఆరోగ్య శాఖ ప్రాథమిక పరిశీలనలో తేలింది.
పానీ పూరి తిని పలువురు చిన్నారులు అస్వస్థతకు గురైన ఉదంతంలో బాధితుల సంఖ్య 24కు చేరింది. తంగళ్లపల్లి మండలం కేసీఆర్ నగర్లో సోమవారం సాయంత్రం సుమారు 30 మంది పిల్లలు పానీ పూరి తినగా, వారిలో 20 మంది మంగళవారం కడుపునొప్పి, వాంతులు, విరేచనాలకు గురయ్యారు. వీరికి సిరిసిల్ల జిల్లా కేంద్రంలోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చికిత్స అందిస్తున్నారు. బుధవారం మరో నలుగురు తీవ్ర అస్వస్థతకు గురయ్యారు. బాధితుల్లో ఒకరు కేసీఆర్నగర్కు చెందిన వారు కాగా, మరో ముగ్గురు అంకుశాపూర్ గ్రామానికి చెందిన చిన్నారులు ఉన్నట్లు పిల్లల వైద్య నిపుణుడు డాక్టర్ నవీన్ తెలిపారు.
పానీపూరిలో కలుషిత నీటిని ఉపయోగించడంతో ఈ సమస్య వచ్చినట్లు వైద్యులు తెలిపారు. ఎవరికీ ప్రాణాపాయం లేదని, మరో 24 గంటల్లో అందరినీ వారి ఇళ్లకు పంపిస్తామని తెలిపారు. చిన్నారుల మలాన్ని పరీక్షకు పంపించామని, నివేదిక రెండు రోజుల్లో వస్తుందని ప్రాంతీయ వైద్యాధికారి డాక్టర్ ప్రవీణ్ తెలిపారు.
వైద్య శిబిరం ఏర్పాటు : ఈ ఘటన నేపథ్యంలో డాక్టర్లు కేసీఆర్ నగర్లో బుధవారం ప్రత్యేక వైద్య శిబిరం ఏర్పాటు చేశారు. ఆశా కార్యకర్తలు, వైద్య సిబ్బంది ఇంటింటి సర్వే నిర్వహించి, అవసరమైన వారికి మందులు పంపిణీ చేశారు. డిప్యూటీ డీఎంహెచ్వో డాక్టర్ ఏంజెలా ఆల్ఫ్రెడ్, డాక్టర్ నాగేంద్ర బాబు, పీహెచ్సీ వైద్యాధికారి డాక్టర్ స్నేహ కేసీఆర్ నగర్ను సందర్శించి పరిశుభ్రత, తాగునీటి వనరుల నాణ్యతను పరిశీలించారు. ప్రజలు స్వచ్ఛమైన తాగు నీటినే ఉపయోగించాలని సూచించారు. పారిశుద్ధ్య చర్యలను మరింత పకడ్బందీగా అమలు చేయాలని స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులకు చెప్పారు.
ఫోన్ చేసిన కేటీఆర్ : చిన్నారులు అస్వస్థతకు గురైన ఘటనపై స్థానిక ఎమ్మెల్యే, బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ వెంటనే స్పందించారు. స్థానిక నాయకులకు ఫోన్ చేసి వారి నుంచి పూర్తి వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. చిన్నారుల ఆరోగ్య పరిస్థితిని నిత్యం పర్యవేక్షించాలని సిరిసిల్ల జిల్లా బీఆర్ఎస్ అధ్యక్షుడు తోట ఆగయ్యకు కేటీఆర్ ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఈ మేరకు ఆయన ఆసుపత్రికి వెళ్లి బాధితులను పరామర్శించారు. ఆయన వెంట బీఆర్ఎస్ నాయకులు కొండూరు రవీందర్ రావు, చీటీ నర్సింగరావు, జిందం చక్రపాణి, మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్ జిందం కళ తదితరులు ఉన్నారు. ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న చిన్నారులను కాంగ్రెస్ జిల్లా అధ్యక్షుడు శ్రీనివాస్ సైతం పరామర్శించారు.
Deeply concerned to learn that 32 children fell ill after consuming pani puri in KCR Nagar Colony, Thangallapalli Mandal, Rajanna Sircilla district.— Bandi Sanjay Kumar (@bandisanjay_bjp) June 17, 2026
Spoke to few affected children & parents and enquired about their health.
Wishing all the children a speedy recovery.
బండి సంజయ్ పోస్ట్ : కేసీఆర్ నగర్ కాలనీలో పానీపూరి తిన్న 32 మంది పిల్లలు అస్వస్థతకు గురయ్యారన్న విషయం తెలిసి తీవ్ర ఆందోళన చెందినట్లు కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్ ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు. బాధిత పిల్లలు, వారి తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడి, వారి ఆరోగ్య పరిస్థితిని అడిగి తెలుసుకున్నట్లు తెలిపారు. పిల్లలందరూ త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షిస్తున్నట్లు చెప్పారు.
ఆందోళన కలిగిస్తోన్న కల్తీ ఘటనలు : ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో ఆహార కల్తీ ఘటనలు ఇటీవల తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. వాతావరణ మార్పులు కల్తీ ఆహార పదార్థాలపై ఏ మాత్రం అజాగ్రత్తగా ఉన్నా ఆరోగ్యం గుల్లవుతుందని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు. డయేరియా, వాంతులు, టైపాయిడ్, హెపటైటస్-ఎ, కడుపునొప్పి విరేచనాలు వంటి వ్యాధులు చుట్టుముడతాయి. ఇలాగే దీర్ఘకాలం కొనసాగితే క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుందని చెబుతున్నారు. ఇటీవల సిరిసిల్ల, వేములవాడ పట్టణాలతో పాటు గ్రామాల్లోనూ కల్తీ ఆహార పదార్థాలు వెలుగు చూశాయి.
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