శవయాత్రకు తప్పని తిప్పలు - పందులవానివలసలో గిరిజనుల ఆవేదన
శ్మశానానికి లేని రహదారి - తరచుగా ఇబ్బందులకు గురవుతున్న గ్రామస్థులు - ఎన్ని సార్లు అర్జీలు పెట్టిన పట్టించుకోని అధికారులు - పరిస్థితిని అర్థం చేసుకొని రహదారి కల్పించాలంటూ ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్న బాధితులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 5, 2026 at 7:20 PM IST
Villagers Face Difficulties For The Lack Of Road To Cremation Ground : జీవించి ఉన్నప్పుడు కనీస వసతులు కరువైనా చనిపోయిన తర్వాత కూడా అంతిమ సంస్కారాలకు వెళ్లేందుకు దారి లేకపోవడం పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా పందులవానివలస గ్రామస్థుల దుస్థితికి అద్దం పడుతోంది. జియ్యమ్మవలస మండల పరిధిలోని ఈ గ్రామంలో శ్మశానానికి వెళ్లే రహదారిని కొందరు వ్యక్తులు ఆక్రమించడంతో గిరిజన గ్రామానికి కనీస రవాణా సౌకర్యం లేకుండా పోయింది. శ్మశానానికి దారి లేక మృతదేహాన్ని పొలాలు, వాగుల గుండా మోసుకెళ్లాల్సిన దుస్థితిపై గ్రామస్థులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఆక్రమణల వల్ల రోడ్డు పూడుకుపోవడంతో, చనిపోయిన తర్వాత కూడా అంతిమ సంస్కారాలకు గౌరవప్రదమైన వీడ్కోలు లభించడం లేదని గిరిజనులు ఆవేదన చెందుతున్నారు.
పొలాలు, గెడ్డలు దాటుకుంటూ అంతిమ యాత్ర : గ్రామంలో ఎవరైనా మరణిస్తే వారి అంతిమ సంస్కారాలు నిర్వహించడం గ్రామస్థులకు ఒక పెద్ద సవాల్గా మారింది. శ్మశానానికి వెళ్లేందుకు సరైన రహదారి లేకపోవడంతో, మృతదేహాన్ని బురదమయమైన పొలాల గుండా, దాటడానికి వీల్లేని గెడ్డలను (వాగులను) దాటుకుంటూ వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది. తాజాగా గ్రామంలో ఒకరు చనిపోవడంతో అంత్యక్రియలు నిర్వహించేందుకు నానా కష్టాలు పడ్డారు. మృతదేహాన్ని ప్రమాదకరంగా గెడ్డ దాటించి, పొలాల మధ్య నుంచి శ్మశానానికి తరలించాల్సి వచ్చింది. ఈ దృశ్యాలను చూస్తుంటే మనసు తరుక్కుపోతుంది.
ఆక్రమణదారులపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ : పూర్వం నుంచి శ్మశానానికి ఉన్న ప్రభుత్వ రహదారిని కొందరు స్వార్థపరులు ఆక్రమించుకున్నారని, దీనివల్లనే తమకు ఈ నరకయాతన తప్పడం లేదని గిరిజనులు మండిపడుతున్నారు. చనిపోయిన వారికి కనీస గౌరవం ఇచ్చే పరిస్థితి కూడా ఈ గ్రామంలో లేకపోవడంపై వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
"గ్రామంలో ఎవరైనా మరణించినప్పుడు, మృతదేహాన్ని పొలాలు, వాగుల మీదుగా శ్మశానవాటికకు తరలించాల్సి వస్తోంది. దీనివల్ల శవాన్ని మోసేవారికి తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. రహదారి ఆవశ్యకత గురించి అధికారులకు అనేక వినతిపత్రాలు సమర్పించినప్పటికీ, వాటిని పట్టించుకోలేదు. మా దుస్థితిని ప్రభుత్వం ఎప్పటికైనా గమనించి, సానుభూతి చూపుతుందనే ఆశతో మేము ఎదురుచూస్తున్నాం". -గ్రామస్థులు
పట్టించుకోని అధికారులు : శ్మశానవాటికకు రహదారి నిర్మించాలని అధికారులకు, కలెక్టరేట్కు అనేక వినతిపత్రాలు సమర్పించినప్పటికీ, గ్రామస్థుల విజ్ఞప్తులను పట్టించుకోలేదు. గతంలో అభ్యర్థనలు సమర్పించిన వారు, అధికారుల నుంచి ఎటువంటి స్పందన లేకపోవడంతో ఇప్పుడు నిరాశకు గురయ్యారు. శ్మశానవాటికకు వెళ్లే రహదారిని ఆక్రమించిన వారిపై జిల్లా అధికారులు, మండల రెవెన్యూ యంత్రాంగం తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని గ్రామస్థులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. శ్మశానవాటికకు శాశ్వత రహదారిని పునరుద్ధరించి, గిరిజన సమాజం ఎదుర్కొంటున్న కష్టాలను తగ్గించాలని పాండులవనివలస నివాసితులు అధికారులను కోరుతున్నారు.
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