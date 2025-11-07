ETV Bharat / state

500 ఆస్తులకు ఒకే నంబరుతో మ్యాపింగ్‌ - వెలుగులోకి పంచాయతీ కార్యదర్శుల తప్పిదాలు

మ్యాపింగ్‌లో పంచాయతీ కార్యదర్శుల ఘోర తప్పిదాలు - 3000 పంచాయతీల్లో తప్పుడు నంబర్ల వినియోగం - నిర్లక్ష్యాన్ని తీవ్రంగా పరిగణించిన ప్రభుత్వం

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 7, 2025 at 7:59 AM IST

One Mobile Number for 500 Different Properties: గ్రామ పంచాయతీల్లో ఆస్తులకు వాటి యజమాని ఫోన్‌ నంబరును మ్యాపింగ్‌ చేయడం సహజం. కాని 500 వేర్వేరు ఆస్తులకు ఒకే మొబైల్‌ నంబరు ఉండటం ఎక్కడైనా చూశారా. ఇదీ కొందరు పంచాయతీ కార్యదర్శుల ఘనత ఇది. స్వర్ణ పంచాయతీ పోర్టల్‌లో ఆస్తులను అప్‌లోడ్‌ చేస్తూ ఫోన్‌ నంబర్లను మ్యాపింగ్‌ చేయడంలో వీరు అత్యంత నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించారు. 3 వేలకుపైగా పంచాయతీల్లో 300 నుంచి 500 ఆస్తులను ఒకే నంబరుతో మ్యాపింగ్‌ చేసేశారు.

ఈ వ్యవహారాన్ని ప్రభుత్వం అత్యంత తీవ్రంగా పరిగణించింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా జిల్లాకు ఒకరు చొప్పున 26 మంది పంచాయతీ కార్యదర్శులను పంచాయతీరాజ్‌ శాఖ గురువారం సస్పెండ్‌ చేసింది. మిగతా పంచాయతీల్లోనూ తనిఖీలు చేయాలని అధికారులు నిర్ణయించారు. ఒకేసారి ఇంతమంది కార్యదర్శులను సస్పెండ్‌ చేయడం సంచలనమైంది. రాబోయే రోజుల్లో మరికొందరిపైనా వేటు పడే అవకాశముంది.

పారదర్శకతకు మోకాలడ్డు: ఆస్తిపన్ను వసూళ్లలో పారదర్శకతకు ప్రభుత్వం ఏడాది క్రితం స్వర్ణ పంచాయతీ పోర్టల్‌ను ప్రారంభించింది. నగదు రహిత చెల్లింపులు చేయాలన్న ప్రభుత్వ ఉద్దేశానికి పన్ను మొత్తాలను జేబుల్లో వేసుకుని జల్సాలు చేసే కొందరు కార్యదర్శులు మొదటి నుంచీ మోకాలడ్డే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు.

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 13,351 పంచాయతీల్లో 87 లక్షల ఆస్తుల (ఇళ్లు, భవనాలు, దుకాణాలు తదితరాలు) వివరాలను పోర్టల్‌లో అప్‌లోడ్‌ చేసేటప్పుడు ఫోన్‌ నంబర్లను జత చేయాలని పంచాయతీరాజ్‌ శాఖ నుంచి స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఉన్నాయి. ఆస్తిపన్ను చెల్లింపుల నుంచి బకాయిల వరకు యజమానుల నంబర్లకు తాజా సమాచారం పంపి అప్రమత్తం చేయాలన్నది ప్రధాన ఉద్దేశం. కాని ఈ విషయంలో కొందరు పంచాయతీ కార్యదర్శులు బాధ్యతారాహిత్యంగా వ్యవహరించారు. అసెస్‌మెంట్‌ నంబర్ల వారీగా యజమానుల మొబైల్‌ నంబర్లు తీసుకుని మ్యాపింగ్‌ చేయడానికి బదులు ఒకటి, రెండు నంబర్లు తీసుకుని వాటినే వందల సంఖ్యలోని ఆస్తులకు మ్యాపింగ్‌ చేసేశారు.

బయటపడిందిలా: పోర్టల్‌ నుంచి బ్యాకప్‌ తీయించినప్పుడు కార్యదర్శుల నిర్వాకం బయటపడింది. 3000 పంచాయతీల్లో ఒక నంబరును అత్యధిక సంఖ్యలో ఆస్తులకు మ్యాపింగ్‌ చేసినట్లు ప్రాథమికంగా గుర్తించారు. అనేక పంచాయతీల్లో ఇలానే జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. సంబంధిత యజమానుల నంబర్లను సేకరించడం కష్టమని భావించారా లేక ఇతర కారణాలేమైనా ఉన్నాయా అనే కోణంలో అధికారులు ఆరా తీస్తున్నారు.

తప్పిదాలను గుర్తించిన పంచాయతీరాజ్‌ శాఖ కమిషనర్‌ కృష్ణతేజ జిల్లాకు ఐదుగురు కార్యదర్శులతోపాటు జిల్లా, డివిజినల్‌ పంచాయతీ అధికారులు, డివిజినల్‌ అభివృద్ధి అధికారులతో 2 రోజుల క్రితం వీడియో కాన్ఫరెన్స్‌ నిర్వహించారు. వారిపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. దీనిపై అత్యంత నిర్లక్ష్యంగా ఉన్న వారిలో జిల్లాకు ఒకరు చొప్పున 26 మందిని ప్రాథమికంగా సస్పెండ్‌ చేశారు. పర్యవేక్షణ లోపంపైనా డీపీవో, డీఎల్‌పీవో, డీఎల్‌డీవోలపైనా కృష్ణతేజ మండిపడ్డారు.

ఇప్పటికీ అక్రమ వసూళ్లు: పంచాయతీల్లో ఆస్తి పన్ను వసూళ్లు ఆన్‌లైన్‌లోనే చేయాలన్న ఆదేశాలను పలుచోట్ల కార్యదర్శులు పట్టించుకోవడం లేదు. ప్రజల నుంచి ఆఫ్‌లైన్‌లో పన్ను మొత్తాలను తీసుకుని రసీదులను తర్వాత ఇస్తామంటూ వసూలైన సొమ్మును జేబుల్లో వేసుకుంటున్నారు. స్వర్ణ పంచాయతీ పోర్టల్‌పై ప్రజల్లో చాలామందికి అవగాహన లేదు. వారు కార్యదర్శులకే పన్ను మొత్తాలను ఇస్తున్నారు. అవినీతికి అలవాటుపడిన కార్యదర్శులు ఇదే మేలన్నట్లు వ్యవహరిస్తున్నారు. చర్యలు తీసుకోవాల్సిన జిల్లా, డివిజినల్‌ పంచాయతీ అధికారులు కార్యదర్శుల అవినీతికి సహకరిస్తున్నారన్న ఆరోపణలు ఉన్నాయి. నెలవారీ మామూళ్లు తీసుకుంటూ బాధ్యతల్ని విస్మరిస్తున్నారన్న విమర్శలున్నాయి.

