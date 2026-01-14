ETV Bharat / state

కొత్త సర్పంచులు ట్రైనింగ్​కు రండి - పంచాయతీరాజ్‌ చట్టంపై శిక్షణకు అధికారుల ఏర్పాట్లు

ఈ నెల 19 నుంచి 5 విడతలుగా ప్రారంభం కానున్న శిక్షణ - పంచాయతీరాజ్‌ చట్టంపై అవగాహన కల్పించాలని నిర్ణయించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం - వంద మందికి ఒక బ్యాచ్‌ చొప్పున విభజించి శిక్షణ

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 14, 2026 at 7:44 PM IST

Panchayat Raj Act Awareness Classes for Sarpanches in Telangana : తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని గ్రామ పంచాయతీల్లో నూతనంగా ఎన్నికైన పాలకవర్గాలకు పల్లె పాలనతో పాటు పంచాయతీరాజ్‌ చట్టంపై అవగాహన కల్పించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఇందులో భాగంగా ఈ నెల 19 నుంచి సర్పంచులకు శిక్షణ ఇచ్చేందుకు పంచాయతీ అధికారులు ఏర్పాట్లను చేస్తున్నారు. జిల్లా కేంద్రంలో సర్పంచులకు ఈ నెల 19 నుంచి రెసిడెన్షియల్‌ పద్ధతిలో 5 రోజుల పాటు గ్రామాల పరిపాలనపై శిక్షణ ఇవ్వనున్నారు. అందరికీ ఒకేసారి కాకుండా వంద మందికి ఒక బ్యాచ్‌ చొప్పున విభజించి ఐదు విడతలుగా అవగాహన తరగతులు నిర్వహించనున్నట్లు తెలిపారు. రాష్ట్రంలో 12,702 మంది సర్పంచిలతో పాటు ఉపసర్పంచిలు వార్డు మెంబర్లు ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొననున్నారు. ఇందుకోసం కరదీపికలను సిద్ధం చేశారు.

తర్వాత ఉపసర్పంచులు, వార్డు సభ్యులకు : ఒక్కో బ్యాచ్‌లో 50 మందికి ఒకటి చొప్పున రెండు తరగతులుగా ట్రైనింగ్ ఇచ్చేందుకు అధికారులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఎంపీడీవోలు, డీఎల్‌పీవోలు, ఎంపీవోలతో పాటు రిటైర్డ్​ ఎంపీడీవోలను రిసోర్సు పర్సన్లుగా ఎంపిక చేశారు. వారికి హైదరాబాద్‌లోని గ్రామీణాభివృద్ధి సంస్థ(ఐఆర్‌డీ)లో ఈ నెల 5 నుంచి 10 వరకు శిక్షణకు సంబంధించిన వివరాలపై తర్పీదునిచ్చారు. దానికి హాజరైన వారంతా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నిర్వహించే సర్పంచుల శిక్షణ కార్యక్రమంలో భాగస్వాములవుతారు. సర్పంచుల శిక్షణ పూర్తయిన తర్వాత ఉప సర్పంచులు, వార్డు సభ్యులకు డివిజన్, మండల కేంద్రాల్లో ట్రైనింగ్ ఇవ్వనున్నారు.

24 అంశాలపై అవగాహన : గ్రామ పాలనలోని వ్యవస్థలు, నూతన పంచాయతీరాజ్‌ చట్టం-2018 ప్రకారం గ్రామ పంచాయతీల అధికారాలు, సర్పంచులు, ఉప సర్పంచులు, వార్డు సభ్యుల విధులు, బాధ్యతలు తదితర 24 అంశాలకు సంబంధించి అవగాహన కల్పించనున్నారు. గ్రామసభల నిర్వహణ, పంచాయతీ సమావేశాలు, జనన, మరణాల నమోదు, ప్రజారోగ్యం, పారిశుద్ధ్యం, జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధిహామీ పథకం, వ్యవసాయం, ఈ అప్లికేషన్, పంచాయతీరాజ్‌ ఈ పాలన, ఆర్థికాభివృద్ధిలో గ్రామ పంచాయతీల పాత్ర, కేంద్ర ఆర్థిక సంఘం, ఎస్‌ఎఫ్‌సీ నిధుల వినియోగం, ఖర్చు తదితర అంశాలపై సర్పంచులకు పూర్తిగా వివరించనున్నట్టు పంచాయతీరాజ్​ శాఖ ఉన్నతాధికారులు తెలిపారు.

రీసోర్స్‌ పర్సన్‌లకు తర్ఫీదు పూర్తి : సర్పంచులకు శిక్షణ తరగతులు నిర్వహించేందుకు జిల్లాకు 8 మంది చొప్పున రీసోర్స్‌ పర్సన్‌లను అధికారులు ఎంపిక చేశారు. ఇందులో డీఎల్‌పీవోలు, ఎంపీడీవోలు, ఎంపీవోలు కూడా ఉన్నారు. వీరికి ఈ నెల 5 నుంచి 10 వరకు హైదరాబాద్‌లోని టీజీ ఐఆర్‌డీ(గ్రామీణాభివృధ్ధి సంస్థ)లో తర్ఫీదు ఇచ్చారు. వారు సంక్రాంతి పండుగ అనంతరం ఆయా జిల్లాల్లో శిక్షణ తరగతులు నిర్వహించనున్నారు.

తెలంగాణలో గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు జరిగి పాలకవర్గాలు ఏర్పాటైన సందర్భంలో రాష్ట్రానికి రావాల్సిన 15వ ఆర్థిక సంఘం నిధులు రూ.2,500 కోట్ల విడుదలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం సూత్రప్రాయంగా ఆమోదం తెలిపింది. ఇందులో రూ.వెయ్యి కోట్లను జనవరి నెలాఖరులోపు, రూ.1,500 కోట్లు వచ్చే నెలలో విడుదల చేస్తామని రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సమాచారం అందించింది. రాష్ట్రంలో పంచాయతీ పాలకవర్గాలకు 2024 జనవరిలో గడువు ముగియగా 2023-24 ఆర్థిక సంవత్సరం వరకు కేంద్రం నుంచి నిధులు వచ్చాయి. 2024-25లో ఎన్నికలు జరగకపోవడంతో పాలకవర్గాలు లేక ఆ సంవత్సరానికి రావాల్సిన రూ.2,500 కోట్లను కేంద్రం నిలిపివేసింది.

డిసెంబరు నెలలో మూడు విడతలుగా 12,702 గ్రామ పంచాయతీలకు ఎన్నికలు జరిగాయి. ఇందులో 7,522 గ్రామ పంచాయతీలను కాంగ్రెస్​ పార్టీ సొంతం చేసుకోగా, 820 సర్పంచి​ స్థానాల్లో కాంగ్రెస్​ రెబల్​ అభ్యర్థులు గెలిచారు. 62 శాతం సర్పంచ్​ స్థానాలను కాంగ్రెస్​ పార్టీ గెలిచి అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. మిగతా స్థానాలను బీఆర్​ఎస్​, బీజేపీ పార్టీలు గెలిచాయి.

