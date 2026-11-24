ఆ గ్రామంలో 48 ఏళ్ల ఆనవాయితీకి బ్రేక్ - సర్పంచ్ పదవికి ఎన్నికలు
Ramireddy Palem Panchayat Elections: రామిరెడ్డిపాలెం పంచాయతీలో సర్పంచ్ పదవికి కేవలం ఒక్కసారి మాత్రమే ఎన్నిక జరిగింది. 48 ఏళ్ల తర్వాత తాజాగా రెండోసారి ఎన్నిక జరుగుతోంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 12:02 PM IST
సాధారణంగా అసెంబ్లీ ఎన్నికలు ప్రతి ఐదు సంవత్సరాలకు ఒకసారి జరుగుతుంటాయి. స్థానిక సంస్థలకు కూడా అదే విధానాన్ని పాటిస్తారు. అయితే పల్నాడు జిల్లా నరసరావుపేట నియోజకవర్గంలోని రొంపిచెర్ల మండలంలో ఉన్న రామిరెడ్డిపాలెం పంచాయతీలో అది ఏర్పడినప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు సర్పంచ్ పదవికి కేవలం ఒక్కసారి మాత్రమే ఎన్నిక జరిగింది. దీని బట్టి అర్ధం చేసుకోవచ్చు గ్రామస్థులంతా ఎంత ఐక్యంగా ఉన్నారో చెప్పొచ్చు. కానీ ఈసారి మాత్రం ఆ సుదీర్ఘ సంప్రదాయానికి తెరపడింది. ఆ పంచాయతీ ఏర్పడిన తర్వాత రెండోసారి సర్పంచ్ పదవికి ఎన్నిక జరుగుతోంది. దీంతో ఈ గ్రామంపై నియోజకవర్గవ్యాప్తంగా ఆసక్తి నెలకొంది.
48 ఏళ్లలో ఆరుసార్లు ఏకగ్రీవ ఎన్నికలు : గతంలో రామిరెడ్డిపాలెం పంచాయతీలో బుచ్చిపాపన్నపాలెం, కర్లకుంట గ్రామాలు ఉండేవి. కాలక్రమేణా కర్లకుంట ప్రత్యేక పంచాయతీగా విడిపోగా మిగిలిన రెండు గ్రామాలు కలిసి రామిరెడ్డిపాలెం పంచాయతీగా కొనసాగాయి. 1978–1979లో జరిగిన పునర్వ్యవస్థీకరణ తర్వాత ఈ రెండు పంచాయతీలు వేర్వేరుగా ఏర్పడ్డాయి. అప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు ఆరుసార్లు ఎన్నికలు జరిగాయి. ప్రతిసారీ గ్రామస్తులు ఐక్యంగా ఉంటూ ఒకే అభ్యర్థిని ప్రతిపాదించేవారు. ఎటువంటి పోటీ లేకుండా సర్పంచ్ను ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకున్నారు.
2021లో జరిగిన పంచాయతీ ఎన్నికలు కూడా ఏకగ్రీవంగానే ముగిశాయి. అప్పుడు సర్పంచ్ పదవి 'ఓసీ జనరల్' కేటగిరీకి రిజర్వ్ కావడంతో గ్రామస్తులు రాజనాల వెంకటరెడ్డి పేరును ప్రతిపాదించారు. ఆయన ఒక్కరే నామినేషన్ దాఖలు చేయడంతో ఆయన ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు.
2013లో మొదటిసారి పోటీ : 1979, 1986, 1995, 2001, 2006, 2021 సంవత్సరాల్లో జరిగిన పంచాయతీ ఎన్నికల్లో సర్పంచ్, వార్డు సభ్యులను గ్రామ పెద్దలు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకున్నారు. పంచాయతీ ఏర్పడిన తర్వాత 2013లో రామిరెడ్డిపాలెం పంచాయతీకి ఎన్నికలు జరిగాయి. అప్పట్లో కుమ్మెత కోటిరెడ్డి, రాజనాల ధనమ్మ పోటీ పడగా ధనమ్మపై 72 ఓట్లు సాధించి కోటిరెడ్డి విజయం సాధించారు.
ప్రస్తుతం 2026 స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో సర్పంచ్ పదవిని మహిళలకు జనరల్ కేటగిరీ కేటాయించారు. ఈ పదవి కోసం బీరం తేజస్విని, బీరం వెంకటరత్నమ్మ, సంగన చిన్న వెంకాయమ్మ పోటీ పడుతున్నారు. ఈ సర్పంచ్ పదవితో పాటు 8 వార్డు సభ్యుల స్థానాలకు కూడా ఎన్నిక జరుగుతోంది. చాలా కాలంగా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికలు జరిగే సంప్రదాయం ఉండగా ఈసారి పరిస్థితి భిన్నంగా ఉంది. ఈ పోటీలో ఎవరు విజయం సాధిస్తారో వేచి చూడాలి.
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