అక్టోబర్ 3న అమరావతిలో పాన్ ఐఐటీ ఏపీ సమ్మిట్ - ఒకే వేదికపైకి రానున్న ఐఐటియన్లు, పారిశ్రామిక దిగ్గజాలు
అక్టోబర్ 3న అమరావతిలో జరిగే పాన్-ఐఐటీ ఆంధ్రప్రదేశ్ సమ్మిట్-2026 భవిష్యత్ సాంకేతికతలపై కీలక నిర్ణయాలకు వేదిక కానుంది. 'క్యూ-శివ' పేరుతో రూపొందించిన ఐదు చిన్నస్థాయి క్వాంటమ్ కంప్యూటర్లను ఈ సదస్సులో ఆవిష్కరించనున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 18, 2026 at 8:55 AM IST
Pan-IIT Andhra Pradesh Summit 2026 : రాష్ట్రాన్ని డీప్టెక్ పవర్హౌస్గా మలిచే దిశగా ఐఐటియన్లు, పారిశ్రామిక దిగ్గజాలు ఒకే వేదికపైకి రానున్నారు. అక్టోబర్ 3న అమరావతిలో జరిగే పాన్-ఐఐటీ ఆంధ్రప్రదేశ్ సమ్మిట్-2026 భవిష్యత్ సాంకేతికతలపై కీలక నిర్ణయాలకు వేదిక కానుంది. 'క్యూ-శివ' పేరుతో రూపొందించిన ఐదు చిన్నస్థాయి క్వాంటమ్ కంప్యూటర్లను ఈ సదస్సులో ఆవిష్కరించనున్నారు. ఏపీని ఆవిష్కరణల హబ్గా తీర్చిదిద్దేలా డీప్టెక్ డిక్లరేషన్, మెంటార్ నెట్వర్క్, వెంచర్ ఫండ్ సహా పలు కీలక ప్రకటనలు వెలువడనున్నాయి.
సుమారు 600 మంది : దేశంలోని 23 ఐఐటీల పూర్వ విద్యార్థులకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న పాన్-ఐఐటీ అల్యుమ్ని ఇండియా భాగస్వామ్యంతో వచ్చే నెల 3న అమరావతిలో పాన్-ఐఐటీ సదస్సును నిర్వహించనున్నారు. 'స్వర్ణాంధ్ర విజన్ కోసం ఆవిష్కరణలకు ఊతం' ఇతివృత్తంగా జరిగే సమ్మిట్కు ఐఐటీల డైరెక్టర్లు, ప్రపంచస్థాయి పారిశ్రామికవేత్తలు, వెంచర్ క్యాపిటలిస్టులు, విధాన నిర్ణేతలు, వర్సిటీల వీసీలు, విద్యార్థులు, పరిశోధకులు కలిపి సుమారు 600 మంది హాజరుకానున్నారు. అక్టోబర్ 2న సీఎం చంద్రబాబు ఆధ్వర్యంలో లీడర్షిప్ డిన్నర్తో కార్యక్రమాలు ప్రారంభమవుతాయి. 5 ప్యానెళ్లు, 3 ప్రత్యేక రౌండ్ టేబుల్ సమావేశాలతో సదస్సు ముందుకు సాగనుంది.
గ్లోబల్ మెంటార్ నెట్వర్క్ : క్వాంటమ్ టెక్నాలజీని విద్య, పరిశోధన రంగాలకు చేరువచేసేలా 5 చిన్న క్వాంటమ్ కంప్యూటర్లలో ఒకదాన్ని ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయానికి, మిగిలిన వాటిని ఇతర వర్సిటీలకు అందించనున్నారు. డీప్టెక్ పరిశోధనలను పరిశ్రమల అవసరాలతో అనుసంధానించేందుకు 10 ఇండస్ట్రీ ఛైర్లను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. విద్యార్థులు, పరిశోధకులకు అవకాశాలు పెంచేలా డీప్టెక్ ఫెలోషిప్, ఐఐటీ నిపుణులతో 100 మంది సభ్యుల గ్లోబల్ మెంటార్ నెట్వర్క్ ఏర్పాటు కానుంది. స్టార్టప్లకు పెట్టుబడులు అందించేందుకు పాన్-ఐఐటీ అమరావతి వెంచర్ ఫండ్, పరిశోధన-ఆవిష్కరణలకు శాశ్వత వేదికగా పాన్-ఐఐటీ అమరావతి కౌన్సిల్ ఏర్పాటు కానున్నాయి.
రాష్ట్ర భవిష్యత్తు ప్రాధాన్య రంగాల చుట్టూ సమ్మిట్లో చర్చలు సాగనున్నాయి. గ్రీన్ హైడ్రోజన్, సార, పవన విద్యుత్, బ్యాటరీ టెక్నాలజీతో స్వచ్ఛ ఇంధన వ్యవస్థలు, క్వాంటమ్, ఏఐ, సెమీకండక్టర్లతో పాలన, పరిశ్రమలు, సేవల ఆధునీకరణపై చర్చించనున్నారు. రక్షణ, డ్రోన్లు, అధునాతన తయారీ, స్పేస్, వైద్యం, వ్యవసాయ సాంకేతికత, నీటి భద్రతపై నిపుణులు దిశానిర్దేశం చేయనున్నారు.
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