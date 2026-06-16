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పల్నాటి వీరుల ఆలయ భూముల స్వాహా - సీఆర్డీఏ ప్లాట్లు అమ్మేసుకున్న అర్చకులు!

పల్నాటి వీరుల ఆలయ భూముల్ని అర్చకులు కొట్టేశారనే ఆరోపణలు - దేవాలయ నిర్వహణ కోసం 10.44 ఎకరాల భూములు ఇచ్చిన దాతలు - అర్చకులు సీఆర్డీఏకు ఆలయ భూముల్ని ఇచ్చారంటున్న స్థానికులు

​Thullur Temple Land Scam
​Thullur Temple Land Scam (ETV)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 16, 2026 at 1:43 PM IST

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​Thullur Temple Land Scam : గుంటూరు జిల్లా తుళ్లూరులోని పల్నాటి వీరుల దేవాలయ భూముల వ్యవహారం కంచే చేను మేసిన చందంగా తయారైంది. దేవాలయ నిర్వహణ కోసం దాతలిచ్చిన భూమిని అర్చకులు మింగేశారని స్థానికులు ఆరోపించారు. సీఆర్డీఏకు ఆలయ భూముల్ని ఇచ్చి రిటర్నబుల్ ప్లాట్లు తీసుకున్నారని, ఈ అక్రమాలకు అధికారులు సైతం అండగా నిలిచారని చెబుతున్నారు. దీనివల్ల దేవదాయ శాఖకు రావాల్సిన ప్లాట్లు అర్చకులకు వెళ్లిపోయాయని వాటిని వారు అమ్మేసుకున్నారని వాపోయారు.

9మంది అర్చకుల జీవనోపాధి : తుళ్లూరులో పల్నాటి వీరుల ఆలయం అభివృద్ధికి 1960లో సత్తెనపల్లికి చెందిన జమీందార్లు అదే గ్రామంలో 6.44 ఎకరాలు, నేలపాడులో మరికొంత మంది దాతలు 4 ఎకరాల భూములు ఇచ్చారు. వీటిని ఎవరూ కొనుగోలు చేయకుండా నాన్ ట్రాన్స్​ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసి ఇచ్చారు. అప్పట్నుంచి ఆలయ అభివృద్ధి కోసం 9 మంది అర్చకులు జీవనోపాధి కింద సాగు చేసుకుంటున్నారు. పల్నాడు ప్రాంతంలో ఎలా ఉత్సవాలు చేస్తారో అలాగే ఇక్కడా వేడుకలు నిర్వహించేవారు. ఈ ప్రాంతాన్ని రాజధానిగా ప్రకటించిన తర్వాత 29 గ్రామాల్లో రైతులు భూములను అమరావతి అభివృద్ధి కోసం స్వచ్ఛందంగా ఇచ్చారు.

తుళ్లూరులో పల్నాటి వీరుల ఆలయ భూముల స్వాహా - సీఆర్డీఏ ప్లాట్లు అమ్మేసుకున్న అర్చకులు! (ETV)

తుళ్లూరు పల్నాటి వీరుల ఆలయం అర్చకులు గ్రామ కరణాల ద్వారా భూమి అనుభవదారులుగా పాస్ పుస్తకాలు తీసుకొని సీఆర్డీఏకు ఇచ్చారని, అదే సమయంలో ఆలయ అధికారులు సైతం 9.3 ఒప్పందంపై సంతకాలు చేశారని స్థానికులు చెబుతున్నారు. సీఆర్డీఏ, రెవెన్యూ అధికారులు పత్రాలను సమగ్రంగా పరిశీలించకుండానే రిటర్నబుల్ ప్లాట్లను కేటాయించారని ఆరోపిస్తున్నారు. సీఆర్డీఏ నుంచి అర్చకులకు 21 ప్లాట్లు వచ్చాయని, వాటిల్లో ఐదింటిని అర్చకులు ఇందుర్తి నరసింహరావు, పెద నరసింహరావు, మరో 2 ప్లాట్లను విజయవాడకు చెందిన ఇద్దరికి విక్రయించారని చెబుతున్నారు. అర్చకులకు ప్లాట్లు వచ్చేలా అప్పట్లో తుళ్లూరులో పనిచేసిన రెవెన్యూ అధికారులు చక్రం తిప్పారని స్థానికులు ఆరోపించారు.

"స్వామి గుడికి 11 మంది పూజారులం. ఆరు ఎకరాల పొలం ఉంది. కౌలుకి ఇచ్చుకొని బతకడం వరకే గానీ అమ్ముకునే హక్కు ఎవరికీ లేదు. కానీ మాకు తెలియకుండా వాళ్లు అమ్ముకున్నారు". -నాగేశ్వరరావు, ఆలయ పూజారి

"1916 ఆర్.ఎస్.ఆర్ కాపీలో ఆలయానికి రాసినట్టు ఉంది. అసలు వీళ్లకి సంబంధాలే లేవు. సీఆర్డీఏ వాళ్లేమో దీనికి సహకరించి ఎట్టాపడితే అట్టా రాసిస్తున్నారు. దాని వెనకాల ఆర్.ఎస్.ఆర్ కాపీ దేవుడిది అని ఉన్నా, సీఆర్డీఏ వాళ్లకి సంబంధం లేకుండా రాసిస్తున్నారు అంటే వీళ్లని ఏమనుకోవాలో అర్థం కావట్లేదు. దేవాలయాలు బతకడం కోసం, వాటికి ధూప దీప నైవేద్యాల కోసం రాసిన భూమిని అమ్ముకోవడానికి వీళ్లేవరు? ఇప్పుడు కొత్తూరు కూడా ఉంది, రాములవారి గుడిది 14 ఎకరాల పొలం రాసి ఉంది. ఇట్టా పొలాలు రాసినవి ఎవరూ అమ్ముకోవట్లే, వీళ్లే కొత్తగా నేర్చుకున్నారు. అధికారులు కొంచెం పట్టించుకొని నైవేద్యం ఆ భూముల్ని కట్టడి చేసి ఉంచాలని ప్రార్థన చేస్తున్నాం." -కేవీ కృష్ణారావు, తుళ్లూరు

'న్యాయం చేయకపోతే ఆందోళనకు దిగుతాం' : జిల్లా అధికారుల నుంచి వివరణ తీసుకోకుండానే 2025 జనవరి 28న అర్చకులకు కౌలు ప్రొసీడింగ్స్ ఇచ్చారని స్థానికులు ఆరోపించారు. ఆ తర్వాత ఏప్రిల్ 11న దేవదాయ శాఖ ఈవోకి పంపించారని ఇదంతా కావాలనే చేశారని అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పల్నాటి వీరుల దేవస్థానానికి జరిగిన అన్యాయంపై న్యాయ పోరాటం చేస్తామని స్థానికులు తెలిపారు. ప్రభుత్వం న్యాయం చేయకపోతే ఆందోళనకు దిగుతామని హెచ్చరించారు.

"మా దేవస్థానానికి సంబంధించి తుళ్లూరు గ్రామంలో ఆర్.ఎస్.ఆర్ ప్రకారం సర్వే నెంబర్ 161లో ఉన్న ఆరు ఎకరాల 44 సెంట్ల తాలూకా మేం సీఆర్డీఏకి ల్యాండ్ పూలింగ్ నిమిత్తం ఇచ్చాం. దాని గురించి దేవస్థాన అర్చకులు కూడా ఆ భూమికి సంబంధించి అది మాదే అని క్లెయిమ్ చేశారు. అయితే మేం దేవస్థానానికి సంబంధించిన పూర్తి ఆధారాలు సీఆర్డీఏ వారికి సబ్మిట్ చేశాం. అయినప్పటికీ వారు అర్చకులకి జీవో నెంబర్ 330 ప్రకారం ప్లాట్లు కేటాయించినట్లు తర్వాత తెలియజేశారు. దీనిపైన మేం కోర్టును కూడా ఆశ్రయించడం జరిగింది. ప్రస్తుతం దానికి సంబంధించిన ప్లాట్లు మొత్తం అర్చకుల పేరు మీద సీఆర్డీఏ వారు రిజిస్ట్రేషన్ చేశారు. ప్రస్తుతానికి హైకోర్టులో కేసు నడుస్తుంది. డిపార్ట్​మెంట్​ పైఅధికారుల ఉత్తర్వుల మేరకు తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటారు." -గోపి, ఆలయ ఈవో

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