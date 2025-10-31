యుద్ధ వీరుల ఆయుధాలు - రోమ్ తర్వాత కారంపూడిలోనే ప్రత్యేక సాంప్రదాయం
పల్నాటి యుద్ధ వీరుల ఆయుధాలకు ఆరాధనలు - ఐదు రోజుల పాటు వేడుకలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 31, 2025 at 1:01 PM IST
Palnadu Warriors and Their Weapons Worship: చరిత్రలో “పల్నాటి యుద్ధం”కి ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. క్రీ.శ. 12వ శతాబ్దంలో జరిగిన ఈ యుద్ధం ధైర్యసాహసాలకు ప్రతీకగా నిలిచింది. పాండవులు, కౌరవులు మధ్య జరిగిన యుద్ధం తీరున సాగిన ఈ సమరంలో సోదరులు పరస్పరం తలపడ్డారు. రాజ్య కాంక్షతో యుద్ధానికి తెరలేపారు.
క్రీ.శ.1138లో అనుగురాజు మహాదేవిచర్ల (పల్నాడు జిల్లా మాచర్ల)ను రాజధానిగా చేసుకుని పరిపాలించాడు. ఆయన మృతి అనంతరం సవతి పుత్రుల మధ్య విభేదాలు రావడంతో, మాచర్ల, గురజాల రెండు రాజ్యాలుగా విడిపోయాయి. మలిదేవాదులు మాచర్లను రాజధానిగా చేసుకుని మంత్రి బ్రహ్మనాయుడు (బ్రహ్మన్న) సారథ్యంలో పాలన ప్రారంభించాడు. అదేవిధంగా గురజాలను రాజధానిగా చేసుకుని నలగాముడు నాగమ్మ సారథ్యంలో పాలన మొదలు పెట్టారు.
ఇలా పాలన జరుగుతున్న క్రమంలోనే కోడిపందేలు ఇరు రాజ్యాల మధ్య ఉన్న విభేదాలను బట్టబయలు చేశాయి. పట్టుదలకు పోయి ఇరు రాజ్యాలను పందేలుగా పెట్టారు. నాగమ్మ కుయుక్తితో కోడి పందెంలో గురజాల రాజ్యాన్ని గెలిపించడంతో, మాచర్ల రాజైన మలిదేవాదులు, అతని మంత్రి బ్రహ్మన్నను అరణ్యవాసంకు పంపించారు. వీరంతా ఏడేళ్లు అరణ్యవాసం, సంవత్సరంపాటు అజ్ఞాతవాసం పూర్తి చేసిన అనంతరం రాజ్యానికి తిరిగి వచ్చారు.
తన రాజ్యాన్ని తిరిగి ఇవ్వాలని మలిదేవాదులు నలగాముడిని కోరాడు. కానీ నలగాముడు తిరస్కరించబడడంతో చివరకు క్రీ.శ. 1181లో పల్నాటి యుద్ధం ప్రారంభమైంది. ఈ యుద్ధంలో రెండు పక్షాలకూ చెందిన 66 మంది వీరనాయకులు, వందలాది మంది సైనికులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
కారంపూడిలో వీరుల ఆరాధన: ఈ యుద్ధంలో ప్రాణత్యాగం చేసిన వీరులను స్మరించుకునే క్రమంలో పల్నాడు జిల్లా కారంపూడి ఆరాధన స్థలంగా మారింది. ప్రతి ఏడాది ఇక్కడ పల్నాటి వీరుల ఆరాధనోత్సవాలు నిర్వహిస్తూ ఉంటారు. కార్తిక అమావాస్య నాటి నుంచి ఐదు రోజులపాటు (ఈ ఏడాది నవంబరు 19 నుంచి 23 వరకు) ఆరాధనోత్సవాలు నిర్వహిస్తారు. ఈ రోజుల్లో వీరుల దేవాలయం చుట్టుపక్కల ఉత్సవ వాతావరణం నెలకొంటుంది.
ఇందులో యుద్ధ వీరులు ఉపయోగించిన ఆయుధాలను దైవాలుగా, వీరుల దేవాలయంలోని లింగాలను వారి స్వరూపాలుగా భావించి పూజించడం ఈ ఉత్సవాల ప్రత్యేకత. ఈ ఆచారం ఎన్నో ఏళ్లుగా కొనసాగుతూ వస్తోంది. యుద్ధవీరులను ఆరాధించే సాంప్రదాయ రోమ్ తర్వాత కారంపూడిలోనే జరుగుతుందని స్థానికులు గర్వంగా చెబుతున్నారు.
వీరుల స్వరూపాలుగా లింగాలు: కారంపూడిలోని వీరుల దేవాలయంలోని లింగాలను పల్నాటి యుద్ధ వీరుల స్వరూపాలుగా భావిస్తారు. యుద్ధంలో ప్రాణాలు అర్పించిన వీరులను స్మరించుకునే ఈ పూజ విధానం కారంపూడిలో కొనసాగుతూ వస్తోంది. ప్రతి ఏడాది తెలుగు రాష్ట్రాలనుంచి పల్నాటి యుద్ధ వీరుల వంశీకులు పెద్ద ఎత్తున కారంపూడికి చేరుకుంటారు. తమ పూర్వీకుల ధైర్యసాహసాలను స్మరించుకుంటారు.
పల్నాటి యుద్ధం కేవలం రాజ్యకాంక్షతో జరిగిన యుద్ధమే అయినా, ఇది కూడా మనకు కొన్ని తెలియజేస్తోంది. ఆ కాలంలో ఆయుధాలుగా కత్తులు, కవచాల గురించి తెలుసుకోవచ్చు. అదే విధంగా నాటి పల్నాటి వీరుల ధైర్యం, నిబద్ధత వంటి విలువలను చెప్తోంది. అందువలనే పల్నాటి యుద్ధం గురించి ఇప్పటికీ చరిత్రలో చదువుకుంటున్నాం.