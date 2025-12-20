ETV Bharat / state

22 కార్లు దొంగిలించిన ఖాకీ పుత్రుడి ముఠా - వెలుగులోకి అనేక అరాచకాలు

చిలకలూరిపేట ప్రమాదం వెనుక అసలు నిజం - ఐదుగురు విద్యార్థుల మృతికి కారణం ఆ వసూళ్ల దందాయే - తెరపైకి ఏఎస్సై కుమారుడి లీలలు - తండ్రి అధికారాన్ని అడ్డుపెట్టుకుని దందాలు

ASI SON CAR THEFT IN PALNADU
పల్నాడులో 'ఖాకీ' పుత్రుడి అరాచకం - 22 కార్ల చోరీ ముఠా గుట్టు రట్టు (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 20, 2025 at 3:27 PM IST

ASI Son's Car Theft Gang Busted: అతని తండ్రి పోలీసు శాఖలో ఏఎస్సై. సమాజంలో నేరాలను అరికట్టాల్సిన బాధ్యత తండ్రిది అయితే, ఆ ఖాకీ చొక్కా మాటున అరాచకాలకు పాల్పడటం కుమారుడి వంతైంది. పల్నాడు జిల్లాలో కలకలం రేపిన ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం కేసును పోలీసులు లోతుగా దర్యాప్తు చేయగా, తీగ లాగితే డొంకంతా కదిలింది. ఏఎస్సై కుమారుడు వెంకటనాయుడు నేర సామ్రాజ్యం బట్టబయలైంది. కేవలం వసూళ్ల దందాయే కాదు, ఏకంగా కార్ల చోరీ ముఠాను నడుపుతున్నట్లు వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ కేసులో తాజాగా కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. వెంకట నాయుడు ముఠా చోరీ చేసిన కార్లను నరసరావుపేట పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

బయటపడ్డ కార్ల డంప్: వెంకటనాయుడు గ్యాంగ్ అక్రమాలు ఒక్కొక్కటిగా బయటపడుతున్నాయి. ఈ ముఠా చోరీ చేసిన 8 కార్లను నరసరావుపేట పోలీసులు తాజాగా స్వాధీనం చేసుకుని పోలీస్ స్టేషన్‌కు తరలించారు. ఇప్పటికే గతంలో ఇదే ముఠా నుంచి 10 కార్లను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. మొత్తంగా ఈ గ్యాంగ్ 22 కార్లను చోరీ చేసినట్లు పోలీసులు ప్రాథమికంగా గుర్తించారు. మిగిలిన కార్లను కూడా రికవరీ చేసేందుకు ప్రత్యేక బృందాలు గాలిస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం ఈ ముఠా చిలకలూరిపేట పోలీసుల కస్టడీలో ఉంది. వారిని విచారణ చేస్తే మరిన్ని విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.

అసలేం జరిగింది?: అసలు ఈ వెంకటనాయుడు బాగోతం బయటపడటానికి కారణం ఈ నెల 4న జరిగిన ఘోర ప్రమాదమే. నాదెండ్ల మండలం గణపవరం సమీపంలోని చిలకలూరిపేట బైపాస్ వద్ద ఆ రోజు ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ప్రమాదంలో అయిదుగురు ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. ఇది సాధారణ ప్రమాదం కాదని చిలకలూరిపేట గ్రామీణ పోలీసులు అనుమానించారు. సీసీ ఫుటేజీని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించగా షాకింగ్ నిజాలు తెలిశాయి. వెంకటనాయుడు తన బృందంతో కలిసి హైవేపై వెళ్తున్న ఓ భారీ లారీని ఆపాడు. అక్రమంగా డబ్బులు వసూలు చేసే ప్రయత్నంలోనే ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు పోలీసులు నిర్ధారించారు. నిందితులను గుర్తించి అదుపులోకి తీసుకున్నాక, అసలు కథ వెలుగులోకి వచ్చింది.

తండ్రి అండ, కొడుకు దందా: ప్రమాదానికి కారణమైన వెంకటనాయుడు సామాన్యుడు కాదు. నరసరావుపేట డీఎస్పీ కార్యాలయంలో పనిచేసే ఏఎస్సై శ్రీనివాసరావు కుమారుడే ఈ వెంకటనాయుడు. ఏఎస్సై శ్రీనివాసరావు గత 15 ఏళ్లుగా నరసరావుపేటలోనే పాతుకుపోయారు. తండ్రికి ఉన్న అధికారాన్ని, పలుకుబడిని వెంకటనాయుడు తన దందాలకు పెట్టుబడి చేసుకున్నాడు. కుమారుడు ఎన్ని అరాచకాలు చేసినా తండ్రి ఎప్పటికప్పుడు రక్షిస్తూ వచ్చాడు. చివరకు పాపం పండింది. కుమారుడి అరాచకాలకు అండగా నిలిచినట్లు తేలడంతో ఎస్పీ సీరియస్ అయ్యారు. ఏఎస్సై శ్రీనివాసరావును మొదట వెల్దుర్తి ఠాణాకు బదిలీ చేసినా, విచారణ అనంతరం ఆయన్ను సస్పెండ్ చేస్తూ ఎస్పీ ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

క్రైమ్ హిస్టరీ మామూలుగా లేదు: వెంకటనాయుడి నేర చరిత్ర ఈనాటిది కాదు. 2023లో కోటప్పకొండ వద్ద ఓ భారీ దోపిడీకి స్కెచ్ వేశాడు. రూ. 2 వేల నోట్ల మార్పిడికి రూ. 10 లక్షల కమీషన్ ఇస్తానని ఆశ చూపాడు. తీరా బాధితులు వచ్చాక వారి కారుతో పాటు రూ. 50 లక్షలు దోచుకున్నాడు. ఈ కేసు అప్పట్లో సంచలనం సృష్టించింది. ఫైనాన్స్ కట్టలేక సీజ్ అయిన కార్లను, లేదా ఇతర మార్గాల్లో వచ్చిన కార్లను ఈ ముఠా సేకరిస్తుంది. వాటికి ఫేక్ నంబర్లు తగిలించి అమాయకులకు తక్కువ ధరకే అంటగట్టేవాడు. కేవలం కార్ల చోరీలే కాదు, గంజాయి క్రయవిక్రయాలు కూడా చేసినట్లు ఇతనిపై ఆరోపణలు ఉన్నాయి. కోటప్పకొండ కేసులో తండ్రి పాత్రపై ఎప్పటి నుంచో ఎస్పీ కార్యాలయంలో ఫైల్ పెండింగ్‌లో ఉండటం గమనార్హం. చివరకు ఐదుగురు విద్యార్థుల ప్రాణాలు పోయాక గానీ ఈ ఖాకీ పుత్రుడి అరాచకానికి అడ్డుకట్ట పడలేదు.

