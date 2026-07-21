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అమెరికాలో గుండెపోటుతో పల్నాడు యువకుడు మృతి

యూఎస్​లో తెలుగు టెకీ వెంకట రవితేజ హఠాన్మరణం - రవితేజ మృతితో కన్నీరుమున్నీరవుతున్న కుటుంబ సభ్యులు - అక్కడే రవితేజ అంత్యక్రియలు నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు

Telugu Techie Died in USA
Telugu Techie Died in USA (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 21, 2026 at 10:16 AM IST

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Palnadu Man Died in America : అమెరికాలో తెలుగు యువకుడు రావిపాటి వెంకట రవితేజ (34) గుండెపోటుతో మృతి చెందారు. పల్నాడు జిల్లా గురజాల మండలం దైదా గ్రామానికి చెందిన శ్రీనివాసరావు, కోటేశ్వరమ్మ దంపతుల కుమారుడు రవితేజ 2013లో ఉన్నత చదువుల కోసం అమెరికా వెళ్లాడు. అక్కడే ఓ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలో సాఫ్ట్​వేర్ డెవలపర్​ లీడ్​గా పనిచేశారు. ఒహాయోలోని క్లీవ్​లాండ్​లో నివసిస్తున్నాడు. ఆయనకు భార్య, రెండేళ్ల కుమారుడు ఉన్నారు.

ఇటీవల రవితేజ క్లీవ్​లాండ్​లో కొత్త ఇంటిని కొనుగోలు చేశారు. ఈ వేడుకలో పాల్గొనేందుకు అతడి తల్లిదండ్రులు కోటేశ్వరమ్మ, శ్రీనివాసరావు ఇటీవల అమెరికాకు వెళ్లారు. ఈనెల 18న రాత్రి అందరు కలిసి భోజనం చేశారు. అనంతరం ఒక్కసారిగా రవితేజ తీవ్రమైన గుండె నొప్పితో బాధపడ్డాడు. వెంటనే కుటుంబ సభ్యులు 911కు సమాచారం అందించగా పారామెడికల్‌ సిబ్బంది చేరుకుని ఆసుపత్రికి తరలించారు. పరీక్షించిన వైద్యులు టైప్‌ ఏ అయోర్టిక్‌ డిసెక్షన్‌ (గుండె నుంచి శరీరానికి రక్తాన్ని తీసుకెళ్లే ప్రధాన రక్తనాళం లోపలి పొర చినిగిపోవడం) గుర్తించారు.

సర్జరీ చేసినప్పటికీ కోలుకోలేక ఆదివారం నాడు రవితేజ చనిపోయారు. ఆనందంగా గృహ ప్రవేశం జరగాల్సిన ఇంటిలో విషాదఛాయలు అలుముకున్నాయి. రవితేజకు భార్య వందన, రెండేళ్ల కుమారుడు విహాన్‌ ఉన్నారు. బుధవారం అమెరికాలోనే అంత్యక్రియలు నిర్వహించనున్నారు. రవితేజ సోదరి అనుప్రియ హైదరాబాద్‌లో దంత వైద్యురాలుగా పనిచేస్తున్నారు.

గుండెపోటుతో తెలుగు టెకీ మృతి: ఇటీవలె అమెరికాలో గుండెపోటుతో తెలుగు టెకీ మరణించిన విషయం తెలిసిందే. అనకాపల్లికి చెందిన ముత్తా నూకరాజు, వరలక్ష్మి దంపతుల కుమారుడు రవిశంకర్(38). రవిశంకర్ ఉద్యోగ రీత్యా భార్య, ఇద్దరు పిల్లలతో కలిసి జార్జియాలో నివాసిస్తున్నాడు. ఈ క్రమంలోనే రవిశంకర్​ జులై 10న ఉన్నట్టుండి కార్డియాక్‌ అరెస్ట్‌కు గురయ్యాడు. తీవ్రమైన ఛాతి నొప్పి రావడంతో కుటుంబ సభ్యులు అతడిని హుటాహుటిన ఆసుపత్రికి తరలించగా చికిత్స పొందుతూ ప్రాణాలు విడిచాడు. రవిశంకర్‌ హఠాన్మరణం అతని కుటుంబంలో తీవ్రవిషాదాన్ని నింపింది.

వైద్యుల సూచనలు ఇవే : వయసుతో సంబంధం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరికీ గుండెపోటు వస్తోందని వైద్యనిపుణలు పేర్కొంటున్నారు. మారుతున్న ఆహారపు అలవాట్లు, జీవనశైలి, కంటి నిండా నిద్ర లేకపోవడం వంటివే హార్ట్​ ఎటాక్​కు కారణమని చెబుతున్నారు. మంచి ఆహారం, రోజుకు 8 గంటల నిద్ర, క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం వంటివి చేస్తే హార్ట్​ ఎటాక్​, ఇంకా మిగిలిన రోగాలు కూడా శరీరం దరిచేరవని సూచిస్తున్నారు. అలాగే ఛాతి మీద బరువుగా, పట్టేసినట్లు ఉండటం, చెమటలు పట్టడం, ఇతర లక్షణాలు ఉంటే వెంటనే సమీపంలోని వైద్యులను సంప్రదించాలని వివరిస్తున్నారు. అదే విధంగా సీపీఆర్‌పై అవగాహన ఉండాలని వైద్యనిపుణలు సూచిస్తున్నారు.

అమెరికాలో గుండెపోటుతో తెలుగు టెకీ హఠాన్మరణం

అమెరికా వరదల్లో తెలుగు యువకుడు మృతి - కారు సమీపంలోనే వెంకటేశ్ మృతదేహం లభ్యం

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