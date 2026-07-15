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అమెరికాలో రోడ్డు ప్రమాదం - వినుకొండ యువతి దుర్మరణం

ఎంఎస్ పూర్తి చేసి ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు చేస్తున్న ప్రసన్న - కార్యక్రమానికి వెళ్లి తిరిగి వస్తుండగా వాహనం అదుపు తప్పి చెట్టును ఢీ - అక్కడికక్కడే మృతి చెందిన ప్రసన్న, గాయాలతో బయటపడ్డ స్నేహితులు

Palnadu District Vinukonda Young Woman Dies in America
Palnadu District Vinukonda Young Woman Dies in America (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 15, 2026 at 6:13 PM IST

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Palnadu District Vinukonda Young Woman Dies in America: ఎన్నో కలలతో అగ్రరాజ్యంలో చదువు కోసం వెళ్లిన యువతి జీవితం కారు ప్రమాదంలో ఛిద్రమైపోయింది. బాగా చదువుకుని మంచి కొలువు సాధించి తల్లిదండ్రుల కళ్లల్లో సంతోషం చూడాలనుకున్నా ఆమె మృతి కన్నవారికి కడుపుకోతనే మిగిల్చింది. దేశం కాని దేశంలో ఆమె మరణం కుటుంబ సభ్యుల్లో మరింత ఆవేదన మిగిల్చింది. అమెరికాలోని న్యూజెర్సీలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో పల్నాడు జిల్లా వినుకొండ మండలం ఉమ్మడివరం గ్రామానికి చెందిన మక్కెన ప్రసన్న (27) మృతి చెందారు.

కారు ప్రమాదం - అక్కడికక్కడే మృతి: రైతు కుటుంబానికి చెందిన మక్కెన వెంకటేశ్వర్లు, గోవిందమ్మ దంపతులకు ముగ్గురు సంతానం. వారిలో పెద్ద కుమార్తె ప్రసన్న 2022లో ఉన్నత విద్య కోసం అమెరికా వెళ్లారు. అక్కడే ఎంఎస్ పూర్తి చేసి ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. మంగళవారం ప్రసన్న తన ముగ్గురు స్నేహితులతో కలిసి కారులో ఓ కార్యక్రమానికి వెళ్లి తిరిగి వస్తుండగా వాహనం అదుపు తప్పి చెట్టును ఢీ కొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో ప్రసన్న అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా, ఆమె స్నేహితులకు గాయాలయ్యాయి.

శోకసంద్రంలో తల్లిదండ్రుల: పెద్ద కుమార్తె మరణ వార్త విన్న వెంకటేశ్వర్లు కుటుంబం కన్నీరుమున్నీరుగా విలపిస్తోంది. దీంతో ఉమ్మడివరం గ్రామంలో విషాద ఛాయలు అలముకున్నాయి. ఈ విషయం తెలుసుకున్న ఏపీ ప్రభుత్వ చీఫ్ విప్, వినుకొండ ఎమ్మెల్యే జీవీ ఆంజనేయులు మృతురాలి తండ్రికి ఫోన్ చేసి వివరాలు తెలుసుకున్నారు. మృతదేహాన్ని వీలైనంత త్వరగా స్వగ్రామానికి తీసుకువచ్చేందుకు సంబంధిత అధికారులతో మాట్లాడి చర్యలు తీసుకుంటామని భరోసా ఇచ్చారు. ప్రసన్న భౌతికకాయాన్ని వీలైనంత త్వరగా భారత్‌కు తీసుకురావాలని కుటుంబ సభ్యులు ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నారు.

ఉన్నత చదువులు, ఉజ్వల భవిష్యత్తే లక్ష్యంగా ఏటా వేలాది మంది భారతీయ యువత విదేశీ బాట పడుతున్నారు. సొంత ఊరిని, కన్నవారిని వదిలి బంగారు కలలతో విదేశాలకు పయనమవుతున్నారు. ఈ క్రమంలో కొందరు అనుకున్న లక్ష్యాలను సాధించి విజయ శిఖరాలను అధిరోహిస్తున్నారు. మరికొందరు మాత్రం ప్రమాదాల బారిన పడి అర్ధాంతరంగా తనువు చాలిస్తున్నారు.

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అమెరికాలో రోడ్డు ప్రమాదం - ఏపీ యువతి మృతి

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