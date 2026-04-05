పరువు హత్యలో 'సీఐ'పై వేటు - కాసుల కక్కుర్తికి 'సస్పెన్షన్' కానుక
పల్నాడు జిల్లా మాచర్ల సీఐ తురక వెంకటరమణపై సస్పెన్షన్ వేటు - చౌడేశ్వరి తల్లిదండ్రుల వద్ద డబ్బులు తీసుకొని పరువుహత్యకు కారణమైన సీఐ - సస్పెండ్ చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీచేసిన జిల్లా ఎస్పీ కృష్ణారావు
Published : April 5, 2026 at 2:59 PM IST
Macherla CI Turaka Venkataramana Suspended : ఆయనో పోలీసు అధికారి. కాసుల కక్కుర్తి కోసం వృత్తి ధర్మాన్నే మరిచాడు. దురాచారాలను నిర్మూలించాల్సిన బాధ్యతను విస్మరించి తానే ఓ పరువు హత్యకు కారణమయ్యాడు. ప్రేమ పెళ్లి చేసుకున్న మేజర్ అయిన యువతను బెదిరించి, స్వయంగా ఆమె తల్లిదండ్రులకు అప్పగించి ప్రాణాలు తీసేలా చేశాడు. పోస్టుమార్టం రిపోర్టును తారుమారు చేయాలని ప్లాన్ వేసినా అది కాస్తా బెడిసి కొట్టడంతో అడ్డంగా బుక్కయ్యి ఉద్యోగం ఊడగొట్టుకున్నాడు.
కూపీ లాగడంతో దిమ్మతిరిగే వాస్తవాలు వెలుగులోకి : పల్నాడు జిల్లా మాచర్లలో కలకలం రేపిన పరువు హత్య కీలక మలుపు తిరిగింది. ఈ పరువు హత్య వెనుక మాచర్ల సీఐ తురక వెంకటరమణ ఉన్నట్లు విచారణలో తేలింది. 23 ఏళ్ల చౌడేశ్వరి గత నెల 4న ఇంట్లో నుంచి వెళ్లిపోయి ప్రేమించిన నాగరాజును పెళ్లి చేసుకుంది. అయితే చౌడేశ్వరి తల్లిదండ్రులకు ఇది నచ్చలేదు. బంధువులకు తెలిస్తే పరువు పోతుందని భావించిన చౌడేశ్వరి తండ్రి సొంత కుమార్తెనే చంపేశాడు. కానీ తన కుమార్తె ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకుందని తల్లిదండ్రులు మొసలి కన్నీరు కార్చారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టిన పోలీసులు ఇది హత్యగా భావించి కూపీ లాగడంతో దిమ్మతిరిగే వాస్తవాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.
ప్రేమ పెళ్లి చేసుకున్న కుమార్తె ఆచూకీ చెబితే డబ్బులిస్తానని ఆమె తండ్రి ఎర చూపాడు. కాసులకు కక్కుర్తి పడిన సీఐ వెంకటరమణకు డీల్కు ఓకే చెప్పాడు. రెండు విడతల్లో సొమ్మును తీసుకుని చౌడేశ్వరి కోసం ఆరా తీయడం మొదలుపెట్టాడు. ఈ క్రమంలో నవదంపతులు చౌడేశ్వరి, నాగరాజు నరసరావుపేటలోని ఓ ఇల్లు అద్దెకు తీసుకుని ఉంటున్నట్లు నాగరాజు స్నేహితుడు ఖాజా ద్వారా పోలీసులు తెలుసుకున్నారు. పోలీసులు చౌడేశ్వరి, నాగరాజును మాచర్ల స్టేషన్కు తీసుకెళ్లారు. తాను మేజర్ నని, నాగరాజుతోనే ఉంటానని చౌడేశ్వరి చెప్పినా సీఐ వినలేదు. గత నెల 15న మేజర్ అయిన ఆమెను బలవంతంగా తల్లిదండ్రులకు అప్పగించాడు. ఆ తర్వాత ప్రేమ పెళ్లి చేసుకున్న కుమార్తెను తండ్రి చంపేశాడు.
ఆత్మహత్యగా చిత్రీకరించాలని పన్నాగం : ఈ పరువు హత్యలో తన పేరు బయటపడకుండా ఉండేందుకు సీఐ వెంకటరమణ చేయని ప్రయత్నం లేదు. ఆఖరికి పోస్టుమార్టం రిపోర్టును కూడా తారుమారు చేయాలని చూశాడు. ఆత్మహత్యగా చిత్రీకరించాలని పన్నాగం పన్నాడు. అయితే పోస్టుమార్టం రిపోర్టులో ఆత్మహత్య ఆనవాళ్లు లేవని వైద్యులు తేల్చడంతో సీఐ బండారం బయటపడింది. చౌడేశ్వరిని బలవంతంగా తల్లిదండ్రులకు అప్పగించి పరువు హత్యకు కారణమయ్యారంటూ వెంకటరమణను సస్పెండ్ చేస్తూ పల్నాడు జిల్లా ఎస్పీ కృష్ణారావు ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.
