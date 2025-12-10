అడ్డదారిలో అక్రమ సంపాదన - పోలీసుల సావాసంతో వసూళ్ల సామ్రాజ్యం
కార్లు అపహరించి తక్కువ ధరకే అమ్మకం - పల్నాడులో సీఐలు, ఎస్సైలకు కార్లతో ఎర
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 10, 2025 at 12:19 PM IST
Chilakaluripet Road Accident Accused Link With Police Officers : అడ్డదారిలో సొమ్ము సంపాదించి జల్సాలకు అలవాటు పడ్డవాళ్లు ఎంతకైనా తెగిస్తున్నారు. వారి చేతివాటంతో అమాయకుల్ని మోసం చేస్తున్నారు. వీరికి సామాజిక హోదాల్లో ఉన్న వ్యక్తులతో మైత్రి కుదిరితే ఇంకేమైనా ఉందా? వారి అక్రమాలకు అడ్డూఅదుపూ లేకుండా పోతుంది. ఇలాంటి ఘటనే తాజాగా చిలకలూరిపేటలో వెలుగు చూసింది. ఎక్కడైనా తప్పు జరిగితే పోలీసులు వాటిని సరిదిద్దాలి. ప్రజల్ని మోసం చేసే కేటుగాళ్లకు బుద్ది చెప్పాల్సిందీ వీరే. కానీ బాధ్యత గల వృత్తిలో ఉండి కొందరు పోలీసులు తప్పుడు వ్యక్తులకు అండగా నిలుస్తున్నారు.
మోసం బయటపడకుండా బేరసారాలు : అయ్యప్ప మాల వేసుకున్న విద్యార్థులు భజనకు వెళ్తుండగా పల్నాడు జిల్లా నాదెండ్ల మండలం గణపవరం వద్ద బైపాస్ రహదారిపై ఈ నెల 4న రాత్రి జరిగిన ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంలో ఐదుగురు దుర్మరణం చెందిన విషయం విదితమే. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం గుంటూరు వైపు నుంచి ఒంగోలు వైపు కొత్త ట్రాక్టర్లను తీసుకెళ్తున్న కంటెయినర్ను దాని వెనుకగా వెళ్తున్న కారు బలంగా ఢీకొట్టి కంటెయినర్ లోపలికి చొచ్చుకుపోయి నుజ్జునుజ్జయింది. అందులో ప్రయాణిస్తున్న ఆరుగురిలో ఐదుగురు దుర్మరణం చెందారు. వీరంతా 20-22 ఏళ్ల వయసువారే. ఈ కారు ప్రమాదానికి కారకుడు, ఏఎస్సై కుమారుడి నేరాలు ఒక్కొక్కటిగా వెలుగు చూస్తున్నాయి.
అతడి వసూళ్ల సామ్రాజ్య విస్తరణకు కొందరు పోలీసులే అండగా నిలిచారని తెలుస్తోందని సంబంధిత అధికారులు తెలుపుతున్నారు. సీఐలు, ఎస్సైలకు కార్లను ఎరగా వేసి జాతీయ రహదారుల వెంబడి అక్రమ వసూళ్ల దందా నడిపించాడని విచారణలో వెల్లడైంది. కార్ల దొంగతనం విషయం బయటకు రాకుండా చూడాలని ఇప్పటికే పోలీసు ఉన్నతాధికారులతో బేరసారాలు జరుగుతున్నట్లు తెలిసింది.
ప్రధాన నిందితుడితో ఎస్సైకి సంబంధం : విశ్వసనీయ సమాచారం మేరకు చిలకలూరిపేట ఎస్సై రహ్మతుల్లాకు ప్రధాన నిందితుడు (ఏఎస్సై కుమారుడు) వెంకటనాయుడు ముఠాతో సంబంధం ఉందని పోలీసుల విచారణలో తేలింది. నిందితుల కాల్డేటాను పరిశీలించగా వెంకటనాయుడితో పాటు ముఠాలోని మరో ఇద్దరితో ఎస్సై రహ్మతుల్లా మాట్లాడినట్లు గుర్తించారు. రోడ్డు ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే తన పరిధి కాకపోయినా రహ్మతుల్లా ఘటనా స్థలానికి వచ్చినట్లు ఫోన్ లొకేషన్ ఆధారంగా నిర్ధారించారు.
ఖరీదైన కార్లు తక్కువకే అమ్ముతాడు : నిందితుడు వెంకటనాయుడి ముఠా సభ్యుల ప్రధాన నేర వృత్తి ఖరీదైన కార్లను మాయం చెయ్యడం. వాటిని తక్కువ ధరకే అమ్మడం. ఈ ముఠా ఏకంగా పల్నాడు పోలీసులకే ఇలాంటి కార్లను అమ్మినట్లు నిందితులు అంగీకరించినట్లు తెలిసింది. గురజాల సబ్డివిజన్ పరిధిలోని ఓ సీఐకి రెండు, ఎస్పీ కార్యాలయంలో పని చేసే ఓ సీఐకి ఒకటి, చిలకలూరిపేట ఎస్సై రహ్మతుల్లాకు రెండు కార్లు తక్కువ ధరకు అమ్మినట్లు సమాచారం. ఏఎస్సై కుమారుడి ఇంటివద్ద ఐదు కార్లు కనిపించేవని, ఘటన తర్వాత అవి మాయమయ్యాయని సంబంధిత అధికారులు తెలుపుతున్నారు.
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం ఆరు రోజుల క్రితం (గురువారం) వెంకటనాయుడి ముఠాలోని సాయి అనే యువకుడి పుట్టినరోజు వేడుకలు యడ్లపాడు మండలం బోయపాలెంలోని ఓ తోటలో చేసుకున్నారు. అక్కడ మద్యం తాగి రెండు ముఠాలు విడిపోయి ఒక ముఠా చిలకలూరిపేట వైపు వచ్చింది. అప్పుడే ట్రాక్టర్లతో వెళ్తున్న లారీ వీరి కంటపడింది. దాన్ని ఆపి భారీగా వసూలు చేద్దాం లేదా ట్రాక్టర్లనే మాయం చేద్దామని తమలో తాము చర్చించుకుని లారీని పక్కకు ఆపారు. అలా రహదారి ప్రమాదానికి కారకులయ్యారు. ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు డీఎస్పీ కార్యాలయంలో ఏఎస్సైగా పని చేస్తున్న శ్రీను (ప్రధాన నిందితుడి తండ్రి)ను వెల్దుర్తి ఠాణాకు బదిలీ చేశారు.
