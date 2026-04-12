పల్నాడు న్యాయవాది హత్య కేసులో వీడిన మిస్టరీ - బంధువు కానిస్టేబుల్ వెంకట కోటయ్య అరెస్టు

పల్నాడు యువ న్యాయవాది హత్య కేసులో నమ్మలేని నిజాలు - బంధువైన కానిస్టేబుల్ హత్య చేసి ప్రమాదంగా చిత్రీకరించినట్లు నిర్ధరించిన పోలీసులు - నిందితుడు వెంకట కోటయ్య, తదితరులను అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు

Mystery Solved in Palnadu Lawyer Murder Case
Mystery Solved in Palnadu Lawyer Murder Case (ETV Bharat)
Published : April 12, 2026 at 12:46 PM IST

Mystery Solved in Palnadu Lawyer Murder Case: పల్నాడు జిల్లా చిలకలూరిపేట మండలం యడవల్లి వద్ద యువ న్యాయవాది శ్రీరామ హరిప్రసాద్ హత్యకేసు మిస్టరీ వీడింది. న్యాయవాది బంధువైన కానిస్టేబుల్ తన స్నేహితుని సాయంలో హత్య చేసి ప్రమాదంగా చిత్రీకరించినట్లు సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా పోలీసులు గుర్తించారు.

డీఎస్పీ హనుమంతరావు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం ప్రకాశం జిల్లా బల్లికురవ మండలం వేమవరం గ్రామానికి చెందిన సదరు కానిస్టేబుల్ వెంకట కోటయ్య నరసరావుపేటలోని జిల్లా పోలీసు కార్యాలయంలో పనిచేస్తున్నాడు. మృతుడి భార్య, కానిస్టేబుల్ భార్య చిన్నమ్మ, పెద్దమ్మ పిల్లలు, మద్యం సేవించి భర్త ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్నారని మరదలు వరసైన న్యాయవాది భార్య పలుమార్లు కానిస్టేబుల్ వెంకట కోటయ్యకు చెప్పింది. ఆమెతో కానిస్టేబుల్ కు అనుబంధం కూడా ఉండడం, వేధింపులకు గురవుతున్నానని పలుమార్లు చెప్పిన నేపథ్యంలో న్యాయవాది శ్రీరామ హరిప్రసాద్ హత్యకు కానిస్టేబుల్ పథక రచన చేశాడు.

పల్నాడు న్యాయవాది హత్య కేసులో వీడిన మిస్టరీ - బంధువు కానిస్టేబుల్ వెంకట కోటయ్య అరెస్టు (ETV Bharat)

పార్టీ ఇస్తాను నరసరావుపేటకు రావాలంటూ హరిప్రసాద్​ను బంధువైన కానిస్టేబుల్ వెంకట కోటయ్య పిలిచాడు. దాంతో హరిప్రసాద్, కానిస్టేబుల్ వెంకట కోటయ్య, గుంటూరుకు చెందిన అతని స్నేహితుడు శ్రీనివాసరావులు కలిసి నరసరావుపేటలోని ఓ మద్యం షాపులో మందు కొనుగోలు చేశారు. అక్కడినుంచి నేరుగా గోనెపూడి మీదగా కోటప్పకొండ సమీపంలోని సాగర్ కెనాల్ వద్దకు చేరుకున్నారు. అర్ధరాత్రి వరకు అక్కడే ముగ్గురూ కలిసి మద్యం తాగి బయలుదేరారు. కానీ కోటప్పకొండ- చిలకలూరిపేట మార్గంలో యడవల్లి వద్దకు రాగానే పథకం ప్రకారం వాహనాలు నిలిపారు.

ప్రమాదంగా చిత్రీకరణ: కానిస్టేబుల్ వెంకట కోటయ్య తనతో తెచ్చుకున్న పదునైన ఆయుధంతో న్యాయవాది శ్రీరామ్ హరిప్రసాద్ (37) తలపై కొట్టాడు. ప్రమాదంగా చిత్రీకరించేందుకు రోడ్డుపై ఉన్న రాయిని రక్తంతో తడిపారు. రెండు మూడుసార్లు ఆయుధంతో కొట్టి హరి ప్రసాదను రోడ్డుపై నుంచి కిందకి నెట్టివేశాడు. అనంతరం స్కూటీ వాహనాన్ని న్యాయవాదిపై పడేశారు. మృతిచెందినట్లు నిర్ధారించుకుని కానిస్టేబుల్, ఆయన స్నేహితుడు ఇళ్లకు వెళ్లిపోయారు. తిరిగి ఉదయం గతంలో తాను పనిచేసిన చిలకలూరిపేట రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్ వద్దకు కానిస్టేబుల్ వెంకట కోటయ్య వచ్చాడు. ఏమీ తెలియనట్లే యడవల్లి వద్ద ప్రమాదం జరిగింది మీకు తెలుసా? అంటూ తన సహచర సిబ్బందికి చెప్పాడు.

అదుపులోకి తీసుకుని దర్యాప్తు: అంతేకాకుండా అంతటితో ఆగకుండా మృతుడి బంధువులతో దగ్గరుండి పోలీస్ స్టేషన్​లో ఫిర్యాదు కూడా చేయించాడు. దాంతో పోలీసులు యూటీ వద్ద సీసీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా రెండు ద్విచక్ర వాహనాలు వెళ్లినట్లు గుర్తించారు. అందులో ఒకరు మృతి చెందిన న్యాయవాది హరి ప్రసాద్ కాగా, రెండో ద్విచక్ర వాహనంపై ఉన్న ఇద్దరు ఎవరు అనేది మొదట్లో స్పష్టత లేకుండా కనిపించినప్పటికీ దర్యాప్తు ఆధారంగా నరసరావుపేటలోని బస్టాండ్ సమీపంలో ఉన్న మద్యం దుకాణంలో పరిశీలన చేయగా అసలు నిజం బయటపడింది. అక్కడ వారు ఫోన్ పే చేసి మద్యం కొనుగోలు చేయగా అదే నిందితులను పట్టించింది. అనంతరం చట్టప్రకారం నిందితులపై కఠిన చర్యలను తీసుకుంటామని ఈ సందర్భంగా డీఎస్పీ హనుమంతరావు వెల్లడించారు.

"సరసరావుపేట సబ్ డివిజన్ పరిధిలో చిలకలూరిపేట రూరల్ పరిధిలో ముఖ్యంగా కోటప్పకొండ నుంచి వచ్చే మార్గంలో అడ్వకేట్ శ్రీరామ హరిప్రసాద్​ను అతి క్రూరంగా చంపారు. ఇతను( మృతుడు హరిప్రసాద్) మార్కాపురం బార్ కౌన్సిల్​లో అడ్వకేట్​గా నమోదై ఉన్నాడు. ప్రస్తుతం అడ్వకేట్​గా ప్రాక్టీస్​ చేస్తుండేవాడు. హరిప్రసాద్​ను అమానుషంగా ఇనుపరాడ్లతో బలంగా కొట్టి ఆ రక్తాన్ని రాళ్లపై వేసి దీన్ని యాక్సిడెంట్​గా చిత్రీకరించే ప్రయత్నం చేశారు. మృతుడు హరిప్రసాద్​ను బైక్​ను అతనిపై వేసి దీన్ని ప్రమాదంగా మారల్చేలా యత్నించారు. కానీ దగ్గరలోని సీసీటీవీ పుటేజీ ఆధారంగా నిందితుడు కానిస్టేబుల్ వెంకట కోటయ్య, తదితరులను గుర్తించాం. ఈ విచారణలో మా పోలీసు యంత్రాంగం ఎంతో తీవ్రంగా శ్రమించింది. మృతుడి భార్య, కానిస్టేబుల్ భార్య చిన్నమ్మ, పెద్దమ్మ పిల్లలు కావడం, అదే విధంగా మద్యం సేవించి భర్త ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్నారని మరదలు వరసైన న్యాయవాది భార్య పలుమార్లు కానిస్టేబుల్ వెంకట కోటయ్యకు చెప్పింది. ఆమెతో కానిస్టేబుల్ కు అనుబంధం కూడా ఉండడం, వేధింపులకు గురవుతున్నానని పలుమార్లు చెప్పిన నేపథ్యంలో న్యాయవాది శ్రీరామ హరిప్రసాద్​ను కానిస్టేబుల్ హత్య చేశాడు. చట్టప్రకారం నిందితులపై కఠిన చర్యలను తీసుకుంటాం"-హనుమంతరావు, డీఎస్పీ

