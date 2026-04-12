పల్నాడు న్యాయవాది హత్య కేసులో ట్విస్ట్ - హరిప్రసాద్ బంధువు కానిస్టేబుల్ వెంకట కోటయ్య అరెస్టు
పల్నాడు యువ న్యాయవాది హత్య కేసులో కీలక మలుపు - బంధువైన కానిస్టేబుల్ హత్య చేసి ప్రమాదంగా చిత్రీకరించినట్లు గుర్తించిన పోలీసులు - నిందితుడు వెంకట కోటయ్యను అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 12, 2026 at 12:46 PM IST
Big Twist In Palnadu Advocate Hariprasad Murder Case: పల్నాడు జిల్లా చిలకలూరిపేట మండలం యడవల్లి వద్ద యువ న్యాయవాది శ్రీరామ హరిప్రసాద్ హత్యకేసు మిస్టరీ వీడుతోంది. న్యాయవాది బంధువైన కానిస్టేబుల్ తన స్నేహితుని సాయంలో హత్య చేసి ప్రమాదంగా చిత్రీకరించి నట్లు సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా పోలీసులు గుర్తించినట్లు తెలిసింది.
విశ్వసనీయ సమాచారం మేరకు ప్రకాశం జిల్లా బల్లికురవ మండలం వేమవరం గ్రామానికి చెందిన సదరు కానిస్టేబుల్ వెంకట కోటయ్య నరసరావుపేటలోని జిల్లా పోలీసు కార్యాలయంలో పనిచేస్తున్నాడు. మృతుడి భార్య, కానిస్టేబుల్ భార్య చిన్నమ్మ, పెద్దమ్మ పిల్లలు, మద్యం సేవించి భర్త ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్నారని మరదలు వరసైన న్యాయవాది భార్య పలుమార్లు కానిస్టేబుల్ వెంకట కోటయ్యకు చెప్పింది. ఆమెతో కానిస్టేబుల్ కు అనుబంధం కూడా ఉండడం, వేధింపులకు గురవుతున్నానని పలుమార్లు చెప్పిన నేపథ్యంలో న్యాయవాది శ్రీరామ హరిప్రసాద్ హత్యకు కానిస్టేబుల్ పథక రచన చేశాడు.
పార్టీ ఇస్తాను నరసరావుపేటకు రావాలంటూ హరిప్రసాద్ను బంధువైన కానిస్టేబుల్ వెంకట కోటయ్య పిలిచాడు. దాంతో హరిప్రసాద్, కానిస్టేబుల్ వెంకట కోటయ్య, గుంటూరుకు చెందిన అతని స్నేహితుడు శ్రీనివాసరావులు కలిసి నరసరావుపేటలోని ఓ మద్యం షాపులో మందు కొనుగోలు చేశారు. అక్కడినుంచి నేరుగా గోనెపూడి మీదగా కోటప్పకొండ సమీపంలోని సాగర్ కెనాల్ వద్దకు చేరుకున్నారు. అర్ధరాత్రి వరకు అక్కడే ముగ్గురూ కలిసి మద్యం తాగి బయలుదేరారు. కానీ కోటప్పకొండ- చిలకలూరిపేట మార్గంలో యడవల్లి వద్దకు రాగానే పథకం ప్రకారం వాహనాలు నిలిపారు.
ప్రమాదంగా చిత్రీకరణ: కానిస్టేబుల్ వెంకట కోటయ్య తనతో తెచ్చుకున్న పదునైన ఆయుధంతో న్యాయవాది శ్రీరామ్ హరిప్రసాద్ (37) తలపై కొట్టాడు. ప్రమాదంగా చిత్రీకరించేందుకు రోడ్డుపై ఉన్న రాయిని రక్తంతో తడిపారు. రెండు మూడుసార్లు ఆయుధంతో కొట్టి హరి ప్రసాదను రోడ్డుపై నుంచి కిందకి నెట్టివేశాడు. అనంతరం స్కూటీ వాహనాన్ని న్యాయవాదిపై పడేశారు. మృతిచెందినట్లు నిర్ధారించుకుని కానిస్టేబుల్, ఆయన స్నేహితుడు ఇళ్లకు వెళ్లిపోయారు. తిరిగి ఉదయం గతంలో తాను పనిచేసిన చిలకలూరిపేట రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్ వద్దకు కానిస్టేబుల్ వెంకట కోటయ్య వచ్చాడు. ఏమీ తెలియనట్లే యడవల్లి వద్ద ప్రమాదం జరిగింది మీకు తెలుసా? అంటూ తన సహచర సిబ్బందికి చెప్పాడు.
అదుపులోకి తీసుకుని దర్యాప్తు: అంతేకాకుండా అంతటితో ఆగకుండా మృతుడి బంధువులతో దగ్గరుండి పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు కూడా చేయించాడు. దాంతో పోలీసులు యూటీ వద్ద సీసీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా రెండు ద్విచక్ర వాహనాలు వెళ్లినట్లు గుర్తించారు. అందులో ఒకరు మృతి చెందిన న్యాయవాది హరి ప్రసాద్ కాగా, రెండో ద్విచక్ర వాహనంపై ఉన్న ఇద్దరు ఎవరు అనేది స్పష్టత లేకుండా కనిపించింది. దాని ఆధారంగా నరసరావుపేటలోని బస్టాండ్ సమీపంలో ఉన్న మద్యం దుకాణంలో పరిశీలన చేశారు. అక్కడ వారు ఫోన్ పే చేసి మద్యం కొనుగోలు చేశారు. అదే నిందితులను పట్టించింది. వెంటనే వేమవరం, గుంటూరులలో ఇళ్ల వద్ద ఉన్న నిందితులు కానిస్టేబుల్ వెంకటకోటయ్య, శ్రీనివాసరావులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకొని యడ్లపాడు పోలీస్ స్టేషన్లో ఉంచారు. దీనిపై పోలీసులను వివరణ కోరగా దర్యాప్తు చురుగ్గా సాగుతుందని ఒకట్రెండు రోజుల్లో వివరాలు వెల్లడిస్తామని అధికారులు తెలిపారు.
